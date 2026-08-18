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Meteorología

Zonas y predicción horaria del aviso naranja por altas temperaturas para en Alicante, Valencia y Castellón

La situación se presenta como muy adversa en la provincia alicantina y en Valencia, sobre todo, que sufrirán las altas temperaturas en prácticamente la totalidad de su territorio

La Comunitat Valenciana se prepara para dos días de calor extremo y vientos de poniente

La Comunitat Valenciana se prepara para dos días de calor extremo y vientos de poniente

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Dos días consecutivos de avisos por altas temperaturas en la provincia de Alicante y el resto del territorio autonómico, que se prepara para un aumento del mercurio este miércoles 19 de agosto en el que la Aemet ha decretado aviso naranja por temperaturas extremas (y al que se suma un posible viento de poniente). La situación se presenta como muy adversa en la provincia alicantina y en Valencia, sobre todo, que sufrirán las altas temperaturas en prácticamente la totalidad de su territorio. El componente de poniente, además, hace la situación especialmente adversa ante el riesgo alto de incendios.

A continuación, puedes consultar la franja horaria y avisos meteorológicos por zonas de cada provincia que ha previsto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)  para hoy martes y mañana miércoles.

AVISOS PARA EL MARTES 18 DE AGOSTO

ALICANTE

Litoral norte de Alicante

Nivel: amarillo

  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 38 grados
  • Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Interior de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 38 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Litoral sur de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 37 grados
  • Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

VALENCIA

Interior norte de Valencia

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 38 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: localmente podrían alcanzarse 39 o 40 grados en el Rincón de Ademuz.

Interior sur de Valencia

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 40 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Litoral sur de Valencia

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 39 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: el umbral se alcanzará en la zona interior.

CASTELLÓN

No constan avisos amarillos o naranjas para el 18 de agosto en Castellón en los archivos aportados.

Dos personas se protegen del calor con abanicos.

Dos personas se protegen del calor con abanicos. / FDV

AVISOS PARA EL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

ALICANTE

Litoral norte de Alicante

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 41 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: localmente podrían alcanzarse entre 42 y 43 grados.

Interior de Alicante

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 40 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Litoral sur de Alicante

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 40 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

VALENCIA

Interior norte de Valencia

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 38 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Litoral norte de Valencia

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 41 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: localmente podrían alcanzarse entre 42 y 43 grados.

Interior sur de Valencia

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 41 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: localmente podrían alcanzarse entre 42 y 43 grados.

Litoral sur de Valencia

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 41 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: localmente podrían alcanzarse entre 42 y 43 grados.

CASTELLÓN

Interior sur de Castellón

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  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 38 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

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