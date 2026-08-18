Alicante prepara seis racós municipales para repartir el ocio en Hogueras por los barrios

El Ayuntamiento de Alicante prepara alrededor de seis racós municipales para las Hogueras de 2027 con los que pretende repartir la actividad de ocio nocturno por distintos puntos de la ciudad y evitar que se concentre en el centro. La cifra, que habría sido trasladada a las comisiones festeras durante una reunión con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, celebrada la pasada semana, todavía no está cerrada oficialmente, y el equipo de gobierno del PP tampoco concreta públicamente dónde se instalarán estos espacios que servirán como alternativa a los racós que las hogueras perderán con el nuevo modelo.

La propuesta forma parte del cambio de modelo anunciado por la Concejalía de Fiestas después de las Hogueras de 2026. La intención es que, tras limitar a uno el número de racós que podrá tener cada hoguera y eliminar el formato de racó-discoteca ligado a las comisiones, el ocio pueda mantenerse en espacios de concesión pública gestionados bajo las condiciones fijadas por el Ayuntamiento. Lo que todavía no está decidido es el mapa de estos recintos ni su número exacto.

Seis espacios, pero sin ubicaciones

El vicealcalde, Manuel Villar, confirmó este martes que el Ayuntamiento trabaja con una cifra próxima a la que Cristina Cutanda trasladó a las comisiones en una reunión mantenida la pasada semana junto a la Federació de Fogueres. "El número estará en ese entorno (seis), pero no está perfilado ni el número ni la ubicación exacta", señaló Villar durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El equipo de gobierno del PP quiere que estos espacios no se concentren en el centro de Alicante y la intención, según Villar, es repartirlos por diferentes zonas de la ciudad para evitar que la nueva oferta de ocio atraiga al público únicamente hacia el centro y termine restando actividad a las comisiones y barracas de los barrios. "La idea es cubrir toda la ciudad, abrir toda la ciudad, que no esté todo en el centro porque se perjudica a las hogueras y barracas de barrio", explicó el vicealcalde.

El Ayuntamiento, por tanto, tiene definido el criterio territorial, pero todavía no ha comunicado qué emplazamientos está estudiando ni cuándo prevé cerrar el diseño definitivo. Estos espacios de concesión pública servirán para absorber parte de la actividad de ocio que hasta ahora se desarrollaba en los diferentes racós de las comisiones. El nuevo modelo contempla que tengan programación y unas condiciones reguladas por el Ayuntamiento de Alicante, especialmente en materia de horarios, seguridad, limpieza y convivencia. Además, la actividad económica generada por las concesiones se plantea como una vía para contribuir a sufragar gastos de las propias fiestas y aumentar las ayudas a las hogueras.

Sin sanciones por ahora

La otra cuestión que sigue abierta tras las Hogueras de 2026 son los posibles incumplimientos cometidos durante las fiestas, entre los que el equipo de gobierno del PP detectó casos de publicidad de empresas de ocio en segundos y terceros racós, venta de entradas y situaciones que podían hacer pensar que espacios autorizados a entidades festeras estaban siendo explotados por terceros. El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha resuelto ningún expediente sancionador y tampoco puede precisar cuántos procedimientos podrían acabar derivando en una sanción o qué comisiones se verían afectadas

Villar ha explicado que los servicios municipales están revisando actualmente los expedientes y toda la documentación antes de tomar una decisión. "En cuanto a expedientes sancionadores no se ha tomado ninguna resolución", indicó Villar. El vicealcalde tampoco concretó cuántos expedientes están abiertos en estos momentos.

La posibilidad de sancionar, no obstante, sigue sobre la mesa. "Se están viendo los expedientes y la documentación y se tomarán medidas en función de ella", señaló Villar.