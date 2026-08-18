Alicante toma medidas ante la alerta naranja: riego de ficus monumentales y apertura del albergue municipal

Alicante prepara un dispositivo especial ante la alerta naranja prevista para este miércoles. El Ayuntamiento reforzará las medidas de prevención con una revisión más exhaustiva del arbolado de gran porte, además de mantener una atención específica para las personas que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad. En este marco, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales de Alicante (CAUS) abrirá sus puertas durante ocho horas para atender posibles necesidades derivadas del episodio meteorológico.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó este martes, tras la Junta de Gobierno Local, que el CAUS permanecerá operativo de 11.00 a 19.00 horas para acoger a "todas aquellas personas que pudiesen necesitar del servicio del CAUS" con motivo de la alerta naranja. La medida busca garantizar un espacio de atención ante las condiciones adversas previstas para la jornada.

El Ayuntamiento también intensificará las actuaciones preventivas en parques y jardines. Los servicios municipales procederán a hidratar los ficus monumentales y realizarán revisiones más exhaustivas de los ejemplares de gran porte para detectar posibles riesgos y actuar ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante el episodio meteorológico.

Vales para alimentación, higiene y limpieza

Además, este martes Junta de Gobierno Local ha aprobado además una adenda al convenio de colaboración con Cruz Roja Española para ampliar la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad o emergencia social. El nuevo recurso permitirá entregar vales o cheques destinados a la adquisición de productos de alimentación, higiene y limpieza del hogar.

El Ayuntamiento ha reservado para esta prestación un presupuesto de 141.581 euros hasta diciembre de 2026. Cruz Roja será la encargada de gestionar la atención a las personas beneficiarias y la entrega de los vales, así como de informar sobre su funcionamiento, los comercios asignados y las restricciones aplicables a los productos. Las cuantías previstas oscilarán en función del número de integrantes de la unidad familiar: 100 euros mensuales para una persona, 130 euros para dos, 160 para tres, 190 para cuatro y 220 euros para familias de cinco o más miembros. Los vales podrán concederse por periodos de entre uno y tres meses.

La ayuda estará dirigida a personas que puedan acreditar su residencia efectiva en Alicante, se encuentren en una situación que requiera una respuesta inmediata y no puedan cubrir estas necesidades mediante otros programas, recursos o prestaciones. La prestación podrá concederse una única vez o con carácter periódico, siempre a partir de una propuesta técnica previa.