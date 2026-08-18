El Ayuntamiento de Alicante vuelve a intentarlo con la rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio

El Ayuntamiento de Alicante vuelve intentar poner en marcha la rehabilitación de viviendas del barrio Virgen del Remedio después de que una parte del proyecto quedara desierta en dos ocasiones y solo saliera adelante uno de los lotes previstos inicialmente. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva licitación para recuperar las actuaciones pendientes cuyo objetivo es actuar sobre 192 viviendas repartidas en 16 portales y seis bloques, dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) financiado con fondos europeos.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto base de 4.986.154,95 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de doce meses. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con fondos Next GenerationEU y la financiación procede principalmente del Ministerio de Vivienda, con aportaciones de la Generalitat, el Ayuntamiento y los particulares. El Ayuntamiento ha podido reactivar la actuación después de obtener una ampliación del plazo de ejecución de los fondos europeos hasta finales de junio de 2028. El expediente aprobado ahora establece un plazo de doce meses para las obras.

Tres lotes vuelven a salir a licitación

El proyecto de rehabilitación de Virgen del Remedio se planteó inicialmente dividido en cuatro lotes y con actuaciones sobre 264 viviendas. Sin embargo, dos licitaciones quedaron desiertas y únicamente se adjudicó el lote 2, correspondiente a 72 viviendas y pendiente de formalización del contrato. Ahora el Ayuntamiento vuelve a sacar los trabajos que quedaron pendientes, correspondientes a los lotes 1, 3 y 4, que afectan a 192 viviendas. El expediente municipal establece que el procedimiento será abierto y urgente y que las empresas podrán presentar ofertas a la baja.

Las obras contemplan mejoras de eficiencia energética, una de las condiciones del programa europeo de ayudas, además de trabajos de conservación y mantenimiento de los edificios, mejoras de salubridad y seguridad, renovación de instalaciones deficientes y actuaciones de accesibilidad y también se prevé mejorar la imagen exterior de los bloques. Entre las actuaciones de accesibilidad destacan las previstas en Ávila 3 y Presbítero Gisbert 2, donde los vecinos han optado por la instalación de ascensores.

El lote 1 comprende los edificios de Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4. El lote 3 incluye Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra Aitana 2 y Villa de Chiva 6. El lote 4 afecta a Pino Santo 2 y 4, Villa de Chiva 2, Pintor Gastón Castelló 15 y S. Cabeço d’Or 4.

La reurbanización del entorno ya está en marcha

La rehabilitación de los edificios se suma a las obras de reurbanización del entorno comprendido entre las avenidas Pintor Gastón Castelló y Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila. Estos trabajos, adjudicados a Pavasal por 3,62 millones de euros, ya están en ejecución.

La actuación incluye la reurbanización del espacio y la reforma de la nueva plaza situada entre Villa de Chiva y Granada, además de la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal. También se contempla transformar las calles de acceso a los edificios que serán rehabilitados en espacios multiusos, reorganizar el aparcamiento, ampliar aceras, instalar mobiliario urbano y renovar el alumbrado con farolas LED.

El PSOE cuestiona la nueva licitación

La portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Trini Amorós, criticó el nuevo intento del Ayuntamiento y ha denunciado que Alicante ya ha perdido 3,5 millones de euros de los 9.996.012 euros inicialmente previstos para la rehabilitación de Virgen del Remedio, después de que el proyecto haya pasado de contemplar 456 viviendas a actuar únicamente sobre 264.

Amorós ha recordado que esta es la tercera vez que el Ayuntamiento licita las obras y ha cuestionado que ahora se vuelva a recurrir a un importe inferior al de las dos licitaciones anteriores. "La pregunta es evidente: ¿qué le hace pensar a Barcala que esta vez la licitación no volverá a quedar desierta si el importe es todavía inferior al de las dos ocasiones anteriores? Y, sobre todo, ¿está realmente comprometido con este proyecto?", señaló Amorós.

La edil socialista ha vinculado además la pérdida de fondos con la gestión del gobierno municipal en materia de vivienda y ha criticado el caso de Les Naus. "Mientras Alicante pierde 3,5 millones de euros que estaban destinados a rehabilitar viviendas para familias de Virgen del Remedio, lo único que ha sido capaz de hacer el PP con la vivienda pública es repartirse pisos entre amigachos, cargos del PP y familiares", afirmó Amorós.