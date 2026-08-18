Cecilia, paciente de Alicante: «La pigmentación de la areola ayuda a cerrar un círculo que empezó con el cáncer de mama"

«La pigmentación de la areola es la guinda del pastel. Es el final del proceso y ayuda a cerrar un círculo que empezó con la enfermedad». Cecilia resume así lo que supuso para ella completar la reconstrucción mamaria después de superar un cáncer de mama. Tras las intervenciones y el proceso de recuperación, la micropigmentación se convirtió en el último paso de esta paciente para volver a reconocerse ante el espejo.

Su experiencia forma parte de una realidad que ahora el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant quiere estudiar también desde el punto de vista científico. El centro participa junto a otros hospitales españoles y universidades en un proyecto de investigación destinado a medir de forma objetiva el impacto de la micropigmentación mamaria sobre la calidad de vida de las pacientes. Sobre todo teniendo en cuenta que padecer este tumor sin haber cumplido los 50 años es cada vez más común en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, donde aumentan los diagnósticos de mujeres cada vez más jóvenes. En uno de cada cuatro nuevos casos la paciente no ha llegado a esa edad, y dentro de esta horquilla casi el 60 % no ha cumplido los 45 años y también hay nuevos diagnósticos por debajo de los 40 años. Y la cifra va en aumento.

Las menores de 45 años acaparan el 60 % de los tumores que afectan a una edad más temprana

Según datos del observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2024, último año del que hay una estadística disponible, los médicos detectaron casi un centenar de casos en alicantinas entre 15 y 39 años; un total de 102 entre 40 y 44 años, y 155 más en mujeres de 45 a 49. Los casos en todas las edades rozaron los 1.500.

No reconstruyes solo tu cuerpo; también reconstruyes tu mente. Ya no te operas porque estás enferma, sino porque estás sana y quieres recuperar una parte de ti

Cecilia considera que la reconstrucción no se limita a recuperar el aspecto físico. «No reconstruyes solo tu cuerpo; también reconstruyes tu mente. Ya no te operas porque estás enferma, sino porque estás sana y quieres recuperar una parte de ti», explica.

La paciente destaca además la importancia de poder completar este proceso dentro de la sanidad pública. «Que existan consultas de micropigmentación en hospitales públicos ayuda a normalizar todo el proceso de reconstrucción y hace que sea accesible para muchas más mujeres», señala.

Micropigmentación a una paciente de cáncer de mama / INFORMACIÓN

Medir lo que sienten las pacientes

Precisamente esas sensaciones que describen las mujeres que han pasado por la consulta son las que el proyecto de investigación pretende convertir en datos. El equipo recoge información antes y después del tratamiento para analizar si la micropigmentación produce cambios medibles en aspectos relacionados con la imagen corporal, la autoestima, el bienestar emocional y la calidad de vida.

Ana Belén Gil, una de las enfermeras responsables de la consulta de micropigmentación del Hospital de Sant Joan, explica que el objetivo es «cuantificar de forma objetiva los beneficios que aporta la micropigmentación dentro de todo el proceso de recuperación tras un cáncer de mama».

La investigación parte de una experiencia que los profesionales observan en la práctica asistencial. Después de pasar por quimioterapia, radioterapia, mastectomías y reconstrucciones quirúrgicas, algunas pacientes consideran que recuperar la areola y el pezón supone cerrar definitivamente una etapa marcada por la enfermedad.

«Las propias pacientes lo describen como el punto final del proceso. Después de la quimioterapia, la radioterapia y las intervenciones quirúrgicas, sienten que recuperan una parte de su identidad», señala Gil.

Las pacientes recuperan la autoestima, su autoconcepto y vuelven a sentirse ellas mismas Ana Belén Gil — Enfermera de la consulta de micropigmentación

El último paso de la reconstrucción

La micropigmentación mamaria se ofrece en el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant como fase final de la reconstrucción. La técnica consiste en introducir pigmentos en la dermis para recrear visualmente el complejo areola-pezón, corregir cicatrices y mejorar pequeñas asimetrías provocadas por la cirugía.

Aunque el resultado es principalmente estético, los profesionales destacan que sus efectos pueden trascender la apariencia física. «Recuperan la autoestima, su autoconcepto y vuelven a sentirse ellas mismas», explica Gil.

La técnica está indicada principalmente para mujeres y hombres que han sido sometidos a una mastectomía unilateral o bilateral y han completado su reconstrucción mamaria. En determinados casos, especialmente cuando la piel ha quedado muy afectada por la radioterapia, puede no ser posible realizarla. Las personas candidatas son derivadas desde los servicios que participan en el proceso de reconstrucción, entre ellos Oncología, Ginecología, Cirugía General y Cirugía Plástica.

Antes del procedimiento se realiza una primera consulta para revisar la historia clínica, valorar el estado de la piel, realizar una prueba de alergia y planificar el tratamiento. Posteriormente se lleva a cabo la micropigmentación y, varias semanas después, una revisión para comprobar la evolución y determinar si es necesario algún retoque.

El procedimiento se realiza siguiendo los protocolos de la sanidad pública valenciana y con las correspondientes medidas de seguridad y asepsia. Según explica Gil, se utilizan pigmentos inorgánicos avalados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y libres de metales.

De una experiencia personal a una evidencia científica

El proyecto permitirá comprobar si los beneficios que las pacientes describen de forma individual pueden medirse de manera objetiva y qué peso tiene la micropigmentación dentro de la recuperación después de un cáncer de mama.

Para Cecilia, la respuesta está en cómo cambia la relación con el propio cuerpo después de completar todo el proceso. Para los profesionales, ahora se trata de conocer científicamente hasta qué punto esa percepción se repite entre las pacientes.

Este centro busca así aportar evidencia sobre una técnica que, más allá de recrear una areola, puede convertirse para algunas mujeres en el último paso para cerrar una etapa y volver a sentirse cómodas con su cuerpo después del cáncer.