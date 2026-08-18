El Colegio de Médicos de Alicante alerta: «Sin médico no es SAMU»

La falta de médicos en las unidades del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) ha vuelto a tensionar este verano las emergencias extrahospitalarias de la provincia de Alicante, con incidencias en distintas bases y situaciones en las que recursos identificados como SAMU han sido activados sin facultativo. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) advierte de que esta situación puede comprometer la atención a pacientes críticos y reclama a la Conselleria de Sanidad que garantice que toda unidad movilizada como servicio médico urgente cuente con el equipo médico completo.

Uno de los episodios más graves se produjo a finales de julio en Beneixama, donde una mujer sufrió una parada cardiaca y falleció mientras era atendida por un recurso SAMU que, según denunció posteriormente el Ayuntamiento de Villena, no contaba con médico en su dotación. El alcalde de Villena reclamó que las ambulancias de emergencias sanitarias estén siempre dotadas de facultativo y aseguró que la ausencia de médicos en este tipo de ambulancias de la localidad se produce «muy a menudo», especialmente durante los fines de semana.

Redistribución de efectivos

El caso ha puesto el foco en un problema que el Colegio de Médicos viene denunciando desde principios del verano. La entidad sostiene que la falta de facultativos está provocando que determinados recursos tengan que reorganizar sus dotaciones y que médicos de unas bases sean desplazados o redistribuidos para intentar cubrir otras. En agosto se vuelve a alertar públicamente de las dificultades para completar las plantillas de varias unidades de la provincia: Alicante se quedó sin médico en el SAMU el día 9 y "tiró" del de San Vicente, que queda sin facultativo; y el de Orihuela también circuló sin facultativo el día del eclipse.

La situación adquiere especial relevancia durante los meses estivales, cuando la población de numerosas localidades de la provincia se multiplica por la llegada de turistas y residentes temporales y aumenta la demanda de asistencia urgente. En este contexto, el colectivo considera especialmente preocupante que la solución a la falta de facultativos pase por activar una unidad medicalizada sin médico.

El Colegio de Médicos recuerda que un SAMU no es una ambulancia convencional. Se trata de una unidad medicalizada de soporte vital avanzado, concebida para atender emergencias complejas y pacientes en situación de riesgo vital. Su dotación incluye médico, enfermería y técnico de emergencias sanitarias. Por ello, considera que si falta el facultativo «se altera la naturaleza del recurso» y se pierden parte de las garantías asistenciales asociadas a una unidad de estas características.

Un problema que no es nuevo

La falta de médicos en los SAMU alicantinos no es un fenómeno nuevo. Ya en anteriores veranos se habían producido problemas de cobertura en bases de la provincia. En julio de 2022, por ejemplo, fuentes del Sindicato Médico denunciaron que varias unidades de San Vicente del Raspeig, Alcoy, Orihuela Costa, Villena y Alicante habían funcionado sin facultativo. Por ello, con el colegio, lanzaron la campaña "SAMU sin médico".

Ahora el Colegio de Médicos considera que el problema vuelve a aflorar y reclama que no se convierta en una situación normalizada. «El ciudadano que llama ante una emergencia espera recibir el recurso adecuado a la gravedad de la situación. Si se activa un SAMU, debe activarse un SAMU completo», sostiene el Colegio.

La organización médica ha llegado a calificar de «fraude y engaño a los ciudadanos» la activación de una unidad sin médico, porque entiende que quien solicita asistencia al 112 interpreta que la unidad que se desplaza dispone de un facultativo capaz de realizar una valoración médica avanzada, tomar decisiones terapéuticas urgentes y asumir la responsabilidad clínica durante el traslado.

El Colegio ofreció formar médicos

La entidad destaca además que no se ha limitado a denunciar la situación. Según explica, ofreció a la Conselleria de Sanidad su colaboración para formar a médicos destinados al SAMU, incluida la capacitación específica y homologada necesaria para trabajar en unidades de soporte vital avanzado.

Sin embargo, asegura que la Administración autonómica rechazó esta iniciativa. Por ello, les resulta difícil de entender que se descarte la colaboración de una institución profesional que podría contribuir a aumentar el número de facultativos con formación específica para cubrir estas unidades.

La organización reclama a Sanidad que informe de cuántas activaciones de SAMU sin médico se han producido este verano en Alicante, en qué bases, durante cuánto tiempo y en qué circunstancias, así como de las medidas adoptadas para garantizar la cobertura. Y que, si no existe médico disponible, el recurso movilizado no sea identificado como SAMU, sino con la denominación y las características asistenciales que realmente tenga.

La Conselleria de Sanidad, por su parte, ha mantenido este verano dispositivos especiales de refuerzo de las emergencias en determinados momentos y zonas de la provincia. Con motivo del eclipse del 12 de agosto, por ejemplo, anunció nueve ambulancias con horario ampliado, siete SVB y dos SAMU, además de refuerzos de personal sanitario.

Para los profesionales, sin embargo, el problema de fondo no se soluciona con refuerzos puntuales, por lo que urgen una planificación estable de las plantillas para evitar que la respuesta ante una emergencia vital dependa de que haya o no un facultativo disponible en ese momento.