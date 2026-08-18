Más dinero y más retrasos para reparar el muro de la playa de Albufereta de Alicante

La reparación del muro de la playa de la Albufereta se complica y obliga al Ayuntamiento de Alicante a poner más dinero y a modificar los trabajos previstos inicialmente. La actuación, que debía servir para asegurar las piedras que decoran el muro y evitar el riesgo de desprendimientos, tendrá finalmente un coste de 342.843,19 euros, un 18,27 % más de lo inicialmente previsto cuando fue adjudicada en diciembre de 2024 por 289.882,86 euros. Un incremento que el equipo de gobierno del PP justifica por las necesidades detectadas durante la ejecución de las obras.

El problema es que la actuación tampoco ha podido avanzar con normalidad. Las obras acumulan dos suspensiones desde que fueron contratadas y permanecen ligadas a la tramitación de una modificación que ahora permite introducir los cambios necesarios. El Ayuntamiento sostiene que continuar con el proyecto original no es suficiente para garantizar el resultado de la reparación y que los nuevos trabajos deben ejecutarse dentro de la misma obra.

La intervención contemplaba inicialmente el aplacado y anclaje del muro situado en la zona de la playa de la Albufereta, con un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, durante los trabajos los técnicos municipales detectaron que era necesario modificar algunas de las soluciones previstas en el proyecto. En concreto, se ha decidido ampliar la longitud de los anclajes al muro de hormigón y cambiar el sistema previsto para sujetar la piedra natural. Además, será necesario retirar, sanear y volver a colocar una de las juntas de dilatación del muro. Son trabajos que no estaban incluidos en el proyecto original y que el Ayuntamiento considera indispensables para completar correctamente la actuación.

Una obra que se ha tenido que parar

La actuación fue adjudicada a Mediterráneo de Obras y Asfaltos por 289.882,86 euros y con un plazo de cinco meses. El contrato se formalizó el 5 de marzo de 2025 y el acta de inicio se firmó el 4 de abril. Sin embargo, ese mismo día se suspendió la ejecución a la espera de que se aprobara el Plan de Seguridad y Salud. La suspensión se levantó el 10 de noviembre de 2025.

Poco después llegó una segunda paralización. El 26 de enero de 2026 se formalizó la suspensión temporal de los trabajos con efectos desde el 30 de diciembre de 2025, precisamente porque no se podía continuar con la obra hasta tramitar su modificación. El Ayuntamiento inició entonces el procedimiento para adaptar el proyecto a las nuevas necesidades detectadas.

Los técnicos municipales consideran que ejecutar los nuevos trabajos por separado no es una opción adecuada porque están directamente relacionados con la reparación que ya está en marcha. Cambiar de empresa, según recoge el expediente, supondría volver a paralizar la actuación y retrasar todavía más su finalización, además de comprometer la correcta ejecución del conjunto. El informe advierte asimismo de que prolongar la obra mantiene durante más tiempo el riesgo para los usuarios de la playa por una posible caída accidental del aplacado.

El PSOE señala los retrasos y el sobrecoste de la obra

La portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Trini Amorós, criticó los retrasos acumulados en la reparación del muro de la Albufereta y el incremento del coste de la actuación. "Los vecinos de la Albufereta llevan dos años esperando una actuación que el Ayuntamiento viene anunciando desde 2024. Una obra que incluso llegó a tener acta de inicio en abril de 2025, pero que finalmente no pudo comenzar porque carecía del correspondiente plan de seguridad", afirmó Amorós

Amorós señaló que, una vez subsanado este problema, el Ayuntamiento volvió a paralizar la actuación para tramitar un modificado del proyecto que eleva el coste de una obra que todavía no había comenzado. "Si Barcala necesita dos años para poner en marcha una obra de reparación de un muro en una playa de Alicante, el problema no está en la complejidad de la actuación, sino en la ineficacia de su gestión", señaló Amorós.