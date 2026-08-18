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Ayudas

La Generalitat propone inyectar 52.000 euros a la empresa que organiza la feria taurina de Hogueras en Alicante tras una sentencia judicial

Turisme denegó en un primer momento la ayuda por considerar que la tauromaquia no estaba entre las disciplinas subvencionables, ante lo que Eventos Mare Nostrum SL recurrió y obtuvo el fallo favorable

Colas en las taquillas de la Plaza de Toros de Alicante para conseguir una entrada para la Feria de Hogueras

Colas en las taquillas de la Plaza de Toros de Alicante para conseguir una entrada para la Feria de Hogueras

Jose Navarro

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Una subvención inicialmente no prevista. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes la “propuesta de resolución definitiva” emitida por Turisme Comunitat Valenciana para que la empresa Eventos Mare Nostrum SL, encargada de gestionar la plaza de toros de Alicante, cobre 52.052,89 euros, impuestos no incluidos, por la organización de la feria taurina de las Hogueras de 2024.

La cantidad a aportar no se iba a otorgar porque en un primer momento Turisme, ente público de la Generalitat, adscrito a la Conselleria de Turismo que actualmente dirige Marián Cano (en 2024 la lideraba su predecesora, Nuria Montes) que se encarga de impulsar, gestionar y ejecutar la política turística en la Comunidad, denegó la subvención. Decisión que se revirtió con una sentencia judicial.

El origen de este proceso se halla en la convocatoria de ayudas fijada el 30 de abril de 2024 para “mejorar el posicionamiento del sector turístico” en dicho año. Las ayudas, que sumaban un total de 2.040.000 euros a repartir, pretendían contribuir, a través del programa 2, al “impulso a eventos musicales, deportivos, gastronómicos y culturales de impacto turístico” a través de la colaboración con “empresas, asociaciones, federaciones o fundaciones” que llevaran a cabo este tipo de actividades.

Una de las empresas que concurrió a estas ayudas es la encargada de gestionar la plaza de toros de Alicante desde 2020. Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, Turisme dictó una resolución para denegar la subvención. El motivo, según la argumentación expuesta, era que la feria taurina de las Hogueras de Alicante “no cumple con las condiciones del programa", ya que “la tauromaquia no se encuentra explícitamente incluida entre las categorías culturales subvencionables que el programa define como actividades de impacto turístico internacional”. Estas categorías eran “festivales de música, teatro, cine, danza u otras artes escénicas”.

Reversión

Sin embargo, la empresa recurrió esta decisión y obtuvo la razón de la justicia. Concretamente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València, que entendió que procedía estimar el recurso contencioso-administrativo impuesto por la mercantil y reconoció su derecho a participar en la concurrencia “en condiciones de igualdad” por entender que el hecho de que el evento fuera taurino no era motivo de exclusión.

Esto obligó a Turisme a revisar la solicitud y, a través de la Comisión de Evaluación del órgano, el 25 de mayo acordó aprobar la puntuación del solicitante de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. La puntuación fue de 12 puntos sobre 20, lo que le permitiría acceder a fondos públicos, teniendo en cuenta que la puntuación de corte se fija en los 9 puntos. Tal resultado fijaba una aportación del 60 % de la cantidad máxima que la administración puede aportar a un proyecto, que son los 52.052,89 euros que Turisme propone conceder a la empresa que gestiona la plaza de toros en Alicante por la feria taurina de 2024.

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Se trata, todavía, de una “propuesta de resolución definitiva”. Desde este martes la empresa interesada tiene un plazo de diez días hábiles, es decir, hasta el 1 de septiembre, para manifestar aceptación o desistimiento. En caso de no responder, se entenderá que la propuesta ha sido aceptada por parte de la mercantil. Desde la mercantil trasladan que "la exclusión no estaba justificada, tal como argumentó la jueza". En las dos últimas anualidades no se han podido acoger a estas subvenciones, ya que el programa 2 no se volvió a convocar.

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