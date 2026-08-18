El gobierno de Barcala culpa al Consell de no abrir el expediente sancionador a Tambora pese a enviarle la documentación 18 días después del precinto

El gobierno de Barcala responsabiliza a la Conselleria de Emergencias e Interior de la falta de un expediente sancionador contra Tambora tras el cierre del local. El Ayuntamiento sostiene ahora que la Concejalía de Urbanismo, que dirige Antonio Peral, no tenía competencia para iniciar ese procedimiento porque considera que la infracción que motivó el precinto es "grave o muy grave" y que, por tanto, corresponde al Consell abrir el expediente. Sin embargo, la propia Conselleria asegura a INFORMACIÓN que no recibió la documentación municipal hasta este martes, 18 de agosto, 18 días después de que el Ayuntamiento precintara las instalaciones y cinco días después de que la Justicia suspendiera cautelarmente el cierre de la discoteca.

Ese retraso es especialmente relevante porque la ausencia de un expediente sancionador es precisamente uno de los argumentos que utiliza la jueza para levantar cautelarmente el precinto. El Ayuntamiento ordenó suspender la actividad el 21 de julio, rechazó el recurso de Tambora el 29 y ejecutó el cierre al día siguiente. La Ley de Espectáculos establece que una medida provisional como la suspensión de la actividad debe quedar vinculada al inicio de un procedimiento sancionador en un plazo máximo de quince días y que, si no se abre en ese periodo, la medida queda sin efecto. En el caso de Tambora, ese procedimiento no se inició dentro de ese plazo. Ahora el Ayuntamiento defiende que la responsabilidad era de la Generalitat, mientras que la Conselleria confirma que la información necesaria para decidir si procede abrir el expediente acaba de llegarle.

El Ayuntamiento de Alicante sí ha aclarado que recurrirá las medidas cautelares acordadas por la jueza, que suspenden tanto la orden municipal que obligaba a paralizar la actividad como el posterior decreto que confirmó el precinto. Mientras se resuelve ese recurso, el Ayuntamiento debe cumplir la decisión judicial y permitir la reapertura del local.

El Ayuntamiento dice que la competencia era autonómica

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha explicado este martes tras la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento no abrió el expediente sancionador después del precinto porque Urbanismo entendía que no tenía competencia para hacerlo. "Desde Urbanismo se entiende que es una infracción grave o muy grave y, por tanto, la competencia para ese expediente corresponde a la Conselleria", ha señalado Villar.

Manuel Villar asegura que el Ayuntamiento trasladó a la Generalitat la situación, aunque no ha podido precisar en qué fecha se produjo esa comunicación. "Se remitió a Conselleria esta situación", ha afirmado.

No obstante, la Conselleria de Emergencias e Interior confirma a INFORMACIÓN que la información relativa al precinto no ha llegado hasta este martes. "Lo hemos recibido hoy", indican fuentes del departamento autonómico. La documentación llega, por tanto, después de que el Ayuntamiento ejecutara el cierre y precinto del recinto el 30 de julio y después también de que se conociera la resolución judicial que ha suspendido cautelarmente esa actuación del pasado 14 de agosto.

Ahora, según la Conselleria, "se llevan a cabo una serie de actuaciones previas que dilucidarán si se abre o no procedimiento sancionador" para determinar las actuaciones que correspondan.

La falta de expediente, uno de los motivos del levantamiento del precinto

La ausencia de un procedimiento sancionador es precisamente uno de los aspectos que la magistrada Carmen Marced Cañete, de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la plaza número 4, analiza en el auto que permite la reapertura cautelar de Tambora. La magistrada recuerda que la Ley 14/2010 establece que las medidas provisionales adoptadas en estos procedimientos deben ser confirmadas, modificadas o levantadas cuando se inicia el correspondiente expediente sancionador, que debe abrirse en un plazo de quince días.

"En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo", recoge el auto. En este caso, la jueza señala que "la suspensión de la actividad, aunque confirmada en vía de recurso, no ha dado lugar a ningún procedimiento sancionador", por lo que considera que "nos podemos encontrar ante un supuesto de caducidad de la medida cautelar".

La jueza también tiene en cuenta otros elementos aportados al procedimiento por la empresa. Tambora presentó el 29 de abril una declaración responsable para desarrollar eventos al aire libre en Vial Flora de España y aportó un certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA) sobre las condiciones técnicas y de seguridad.

Según el auto, no consta que el Ayuntamiento haya dictado después una resolución que declarase la ineficacia o dejara sin efecto esa declaración responsable. La magistrada considera además que "no consta que efectivamente estemos ante un supuesto que pueda afectar a la seguridad ciudadana, pues los informes emitidos son favorables".

El auto señala asimismo que la cuestión urbanística planteada por el Ayuntamiento se refiere, según la documentación aportada al juzgado, "únicamente al incumplimiento de la obligación de desmontar las instalaciones provisionales". Con todo ello, la jueza aprecia una “apariencia de buen derecho” que justifica suspender cautelarmente el cierre.

El Ayuntamiento recurrirá las cautelares

El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la resolución judicial. "Sí, se van a recurrir", ha confirmado Villar este martes. Mientras se resuelve el recurso, sin embargo, el Consistorio debe cumplir la decisión de la jueza y permitir que Tambora vuelva a abrir. "Hay una resolución judicial con una cautelar que ordena apertura, pero la autoridad judicial lo ha acordado y la resolución hay que llevarla a cabo. La cautelar prevalece, con independencia de que podamos recurrirla o no", ha explicado el vicealcalde.

El auto no resuelve de forma definitiva si Tambora cumple con toda la normativa urbanística y administrativa. La magistrada deja estas cuestiones para el procedimiento principal y señala que el Ayuntamiento podrá adoptar las resoluciones administrativas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la legalidad.