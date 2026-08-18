El Gobierno multa con cuantías de hasta 800 € a una decena de profesores por incidentes durante la huelga educativa

La Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià, CADPV, ha señalado en un comunicado que tiene constancia de "trece sanciones administrativas" relacionadas con las movilizaciones de la huelga educativa e impuestas por la Policía Nacional. "Once dirigidas contra docentes y dos contra personas de uno de los sindicatos convocantes", ha explicado. La coordinadora ha documentado trece multas y cuantías que van de 600 a 800 euros. La organización tacha de represión a la imposición de multas que sufre el profesorado.

Es posible que haya más sanciones, puesto que la CADPV no ha accedido a una cifra total, sino que ha preguntado a los representates de las asambleas de cada centro que están en el grupo de WhatsApp de la coordinadora. Este diario ha tratado sin éxito de conseguir el número total de sanciones, pero la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana no ha facilitado la cifra. El STEPV, la organización mayoritaria dentro del sector, ha documentado por su parte nueve multas, según ha explicado.

Hablan los multados

Entre los sancionados está el portavoz de este sindicato, Marc Candela, a quien se le impone una multa de 200 euros por "falta leve", por "una rueda de prensa el 13 de mayo que no era una concentración", ha explicado. Candela ha sido uno de los rostros más visibles de las movilizaciones educativas. "Dicen que había congregadas 60 personas, pero no es verdad; y como yo dirigía el cotarro me lo han personalizado", ha señalado el portavoz.

Beatriu Cardona, también portavoz del STEPV, ha considerado que "el problema no es económico, sino que se intente criminalizar la protesta por parte de la policía". "El dinero importa, sobre todo en una huelga indefinida que nos ha costado mucho dinero", ha matizado. La huelga del profesorado valenciano duró 32 días: del 11 de mayo al 11 de junio de este año.

Candela aseguró el 11 de junio que la huelga no estaba desconvocada sino interrumpida. Las organizaciones convocantes del parón fueron STEPV, CC OOPV, UGT, CSIF, CNT, CGT, CSO y COS.

La Subdelegación de Gobierno propone multarme con la cuantía mínima para está infracción, 601 euros, propuesta que yo acepto Xavi Medrano — Profesor de FP que se colgó con arnés de un puente en Elche

Otro de los multados es Xavi Medrano, el profesor de Formación Profesional (FP) que se viralizó por colgarse con un arnés a principios de junio de la pasarela del Mercado de Elche. "Me abren expediente por dos faltas, tipificadas como graves: uso de infraestructuras públicas sin autorización y desobediencia", señala Medrano. "La subdelegación de Gobierno propone multarme con la cuantía mínima para esta infracción, de 601 euros, propuesta que yo acepto".

A David Esteve, profesor de la coordinadora CADPV, la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional le acusa de incitar "a un grupo de 250 personas (portando micrófono y altavoz) a incumplir las restricciones de itinerario" en una concentración cerca de la conselleria de Educación. La UIP señala en el documento al que ha accedido INFORMACIÓN que los 250 manifestantes ocuparon la calzada de la avenida Nicasio Benlloc generando alteraciones menores en la circulación y en la seguridad ciudadana desobedeciendo en todo momento y de manera reiterada y persistente las claras instrucciones de los agentes actuantes".

Esteve ha negado haber incitado "a nada" y ha asegurado que "era uno mas, pero que llevaba el micrófono y altavoz". "Es verdad que unas 200 personas nos desplazamos un poco a ese lugar, pero en ningún momento hubo cortes de tráfico ni ninguna ilegalidad", ha asegurado.