La hoguera Ciudad Jardín exige a la Federació que se desmarque del veto del Ayuntamiento de Alicante a nuevas comisiones

La hoguera de Ciudad Jardín no da por cerrada la puerta a su incorporación a las Hogueras de Alicante y reclama a la Federació de Fogueres que tome partido ante la decisión del Ayuntamiento de Alicante de no autorizar nuevos espacios de vía pública para la creación de comisiones. La entidad ha difundido un comunicado en el que pide a la organización festera que se "posicione" ante el veto municipal y defienda a los barrios que quieren sumarse a la Fiesta Oficial de la ciudad.

La comisión sostiene que su proyecto cuenta con organización y respaldo vecinal y considera que la negativa del Consistorio supone impedir que un barrio pueda incorporarse a las Hogueras. La presidenta de la hoguera Ciudad Jardín, Verónica García, explica que la comisión mantiene su intención de seguir adelante pese a que el Ayuntamiento ya les ha trasladado que no permitirá la plantà. "No entendemos que no se permita a una hoguera hacer fiesta", señala García.

Ciudad Jardín mantiene la lucha

La hoguera celebró el pasado jueves 14 de agosto una reunión con sus comisionados para explicar los pasos dados y la situación del proyecto. A la cita fueron invitados el presidente de la Federació, David Olivares, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. Finalmente acudió únicamente Cutanda, que trasladó a los integrantes de la comisión que el Ayuntamiento no dará nuevas autorizaciones de ocupación de vía pública durante el próximo año.

La presidenta de la hoguera afirma que la concejala de Fiestas justificó la decisión en la necesidad de proteger el modelo de Fiesta, un argumento que la comisión no comparte. Tras la reunión con Cutanda, la directiva y los comisionados acordaron continuar trabajando para conseguir que Ciudad Jardín pueda incorporarse a las Hogueras. "Seguimos en la lucha y seguimos sin entender que no se permita crecer el censo de hogueras desde una hoguera", apunta la presidenta.

La comisión cuestiona además que el Ayuntamiento cierre la puerta a nuevas agrupaciones mientras impulsa otros espacios festivos de titularidad municipal tras la prohibición de los racós-discoteca. "No entendemos que se apliquen criterios distintos según el caso", afirma la presidenta Verónica García.

La petición a la Federació

En este escenario, Ciudad Jardín centra ahora parte de su reclamación en la Federació de Fogueres. La comisión asegura que quiere ser reconocida y federarse con independencia de que finalmente pueda plantar o no. La presidente de la hoguera señala que desde la organización se les habría trasladado que su incorporación podría quedar condicionada a que no puedan participar en desfiles y otras actividades mientras no exista una hoguera autorizada para plantar.

"Queremos que se nos federe. Independientemente de si podemos plantar o no, queremos que la Federació nos reconozca como una comisión de la ciudad", afirma la presidenta. La comisión sostiene que está reconocida como asociación festera por la Generalitat y considera que impedir su incorporación a la Federació supondría una discriminación.

En un comunicado, Ciudad Jardín apela además a las funciones de la organización festera de promover las Hogueras, fomentar la participación, defender a las comisiones e impulsar el crecimiento de la fiesta. Por ello, reclama que no permanezca como "espectadora pasiva" ante una decisión que, a su juicio, limita la incorporación de nuevos barrios. La entidad cuestiona también la base de la decisión municipal y sostiene que no existe una norma que prohíba expresamente la creación de nuevas comisiones ni la participación de un barrio en las Hogueras.

El Ayuntamiento apuesta por las comisiones existentes

El Consistorio, por su parte, mantiene que el objetivo del nuevo modelo festero es hacer crecer la Fiesta a través de las comisiones que ya existen y no mediante la creación de nuevas agrupaciones. La concejala de Fiestas anunció la pasada semana que el Ayuntamiento no autorizará nuevos espacios de ocupación de la vía pública para agrupaciones festeras y vinculó este propósito a "proteger la Fiesta y hacerla crecer de cara al Centenario". El modelo que prepara el Ayuntamiento incluye además la prohibición de los racó-discoteca y limita a uno el número de racós que podrá instalar cada comisión a partir de 2027.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha defendido que la propuesta municipal todavía se encuentra en fase de definición y que deberá concretarse en las próximas semanas. "Lo que se intenta es que cada comisión sea cada vez más potente", explicó Villar, antes de señalar que el planteamiento busca potenciar las agrupaciones ya existentes. Sobre el caso concreto de Ciudad Jardín, Villar evitó pronunciarse al asegurar que desconoce cómo terminará la situación.