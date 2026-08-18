Jorge Olcina, climatólogo: "El mar no había estado a 29 grados tantos días en la primera quincena de agosto en la Costa Blanca"

El mar Mediterráneo mantiene este verano temperaturas excepcionalmente elevadas frente a la costa de Alicante, con el agua situada de forma continuada en torno a los 29 grados, según explica el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. No se trata únicamente de un episodio puntual de calentamiento, sino de unos valores que se están manteniendo durante numerosos días, especialmente durante la primera quincena de agosto, y desde que empezó el mes.

«Aquí en Alicante estamos de forma constante a 29 grados», señala Olcina, quien apunta que algunos días se han alcanzado incluso los 29,5 grados, como ha ocurrido también en la boya de Valencia. El experto destaca que estos registros son especialmente llamativos por su persistencia: «es una temperatura que no se había alcanzado en la Costa Blanca de forma tan reiterada, tan continuada en días».

Ahora vienen dos días de calor extremo que pueden elevar aún más la temperatura del agua del mar.

Boyas

La temperatura del mar se controla mediante diferentes sistemas de observación. La boya de Valencia constituye una de las referencias principales porque ofrece registros con mayor frecuencia y permite conocer la evolución de la temperatura superficial del Mediterráneo. También existe una boya de referencia en Baleares. En el caso de Alicante, la ausencia de una boya con esa frecuencia de medición hace que se recurra también a imágenes de satélite, que permiten observar y estimar la temperatura de amplias zonas del litoral.

Los datos apuntan, por tanto, a un Mediterráneo extraordinariamente cálido frente a la Costa Blanca. La importancia de la situación no reside solo en haber alcanzado valores próximos a los 30 grados, sino en que el agua permanezca durante semanas en registros tan elevados. Esta persistencia convierte al mar en un elemento más a tener en cuenta en el comportamiento meteorológico de la costa alicantina.

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Calentamiento

El calentamiento del Mediterráneo tiene además consecuencias sobre las condiciones ambientales durante las horas nocturnas. El mar acumula calor durante el día y lo libera posteriormente, dificultando que las temperaturas bajen con rapidez. En un escenario de temperaturas atmosféricas muy elevadas, este efecto puede contribuir a prolongar las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, y favorecer episodios de noches tórridas, cuando las temperaturas no bajan de los 25 grados, e incluso infernales, más cerca de los 30 grados, que se han vivido bastantes este verano en la provincia.

A ello se suma el aumento de la humedad asociado a un mar tan cálido. La combinación de temperaturas elevadas y humedad hace que el cuerpo tenga más dificultades para disipar el calor y aumenta la sensación de bochorno, especialmente en las localidades próximas al litoral.

Combustible

La situación resulta especialmente relevante en Alicante por el peso que tiene la franja costera tanto en población como en actividad económica. Municipios de la Costa Blanca están expuestos de forma directa a las condiciones que genera un Mediterráneo cada vez más cálido. Este verano, el dato de referencia es claro: el agua se mantiene alrededor de los 29 grados durante un periodo excepcionalmente prolongado, con picos cercanos a los 30 grados.

Para Olcina, la reiteración de estos registros durante tantos días es el elemento diferencial de este episodio. La evolución de las temperaturas del agua continuará siendo, por ello, uno de los indicadores a seguir durante las próximas semanas, especialmente si las temperaturas atmosféricas vuelven a experimentar nuevos episodios de calor.

El calentamiento excepcional del Mediterráneo también puede convertirse en un factor de riesgo cuando coinciden otros ingredientes atmosféricos, especialmente al final del verano y comienzos del otoño. Un mar más cálido aporta más humedad y energía a la atmósfera, de modo que, si entra aire frío en altura y se produce una situación de inestabilidad, pueden generarse precipitaciones muy intensas y aumentar el potencial de episodios de dana y lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo. No significa que una temperatura elevada del mar provoque por sí sola una dana, pero sí que puede aportar más combustible para que las tormentas sean más virulentas cuando se dan las condiciones meteorológicas necesarias.