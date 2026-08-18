Los médicos de Familia de Alicante apoyan a sus colegas de Ceuta y defienden una Atención Primaria capaz de atender a toda la población

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) ha mostrado su solidaridad y apoyo a los médicos de familia y al conjunto de profesionales sanitarios de Ceuta ante la «extraordinaria presión asistencial» derivada de la actual crisis migratoria y ha reclamado al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad un refuerzo inmediato de recursos para hacer frente a esta situación.

La entidad advierte de que una emergencia de estas características no puede ser atendida exclusivamente con los recursos ordinarios de la Atención Primaria. A su juicio, cuando los centros de salud tienen que dedicar una parte importante de su capacidad a responder a una situación extraordinaria sin un incremento proporcional de profesionales, «no solo aumenta la sobrecarga de los equipos», sino que también se pone en riesgo la atención sanitaria del conjunto de la población de Ceuta.

SoVaMFiC subraya que la Medicina Familiar y Comunitaria no se limita a responder a la demanda inmediata, sino que desempeña funciones esenciales como el seguimiento de enfermedades crónicas, la prevención, la atención a personas vulnerables, la atención domiciliaria y la detección precoz de patologías graves.

En este sentido, alerta de que una presión asistencial mantenida puede traducirse en retrasos en los controles de pacientes con diabetes, insuficiencia cardiaca, EPOC o hipertensión, una reducción de las actividades preventivas y del seguimiento domiciliario y demoras en la valoración de síntomas que pueden permitir detectar de forma temprana enfermedades graves, incluida la patología oncológica.

«Una Atención Primaria permanentemente absorbida por la emergencia deja de poder ejercer plenamente como Atención Primaria», señala la sociedad médica, que advierte de que las consecuencias de esta pérdida de capacidad asistencial pueden hacerse visibles incluso meses o años después.

El precedente de la dana

Los médicos de familia de la Comunidad Valenciana recuerdan además la experiencia vivida durante la dana, cuando los equipos de las zonas afectadas tuvieron que reorganizar temporalmente su actividad y trabajar en condiciones próximas a una sanidad de emergencia.

SoVaMFiC considera que esa experiencia demuestra que una organización sanitaria extraordinaria puede ser imprescindible ante una emergencia, pero no debe convertirse en un modelo permanente. «Ceuta no puede quedar instalada en una suerte de sanidad de campaña», sostiene la organización, que reclama que la respuesta a la crisis migratoria se articule mediante recursos específicos y no a costa de detraer de forma sostenida medios de la asistencia ordinaria.

La sociedad insiste en que atender a las personas migrantes y proteger la salud de la población residente no son objetivos incompatibles. «El problema no son las personas que necesitan asistencia», afirma, sino exigir a una Atención Primaria ya tensionada que responda a una necesidad extraordinaria sin aumentar proporcionalmente su capacidad.

Refuerzos y planificación de contingencia

SoVaMFiC reclama al Gobierno y al Ministerio de Sanidad, responsable de la asistencia sanitaria en Ceuta a través del INGESA, un refuerzo extraordinario de profesionales y recursos dimensionado a las necesidades reales, así como la creación de dispositivos específicos para atender las necesidades derivadas de la crisis migratoria.

También pide proteger las funciones esenciales de la Atención Primaria, especialmente el seguimiento de pacientes crónicos y vulnerables, la prevención, la atención domiciliaria y el diagnóstico precoz, además de establecer una planificación sanitaria de contingencia que permita afrontar situaciones excepcionales sin convertirlas en el funcionamiento habitual del sistema.

La organización reclama asimismo condiciones de trabajo adecuadas y seguras para los profesionales que están sosteniendo la respuesta asistencial.

Situación extraordinaria

Para el colectivo, Ceuta necesita «una respuesta sanitaria extraordinaria para una situación extraordinaria»: los profesionales necesitan refuerzos y respaldo institucional; las personas migrantes, una atención sanitaria digna y de calidad, y la población ceutí, garantías de que la emergencia no se traducirá en pérdida de seguimiento, empeoramiento de sus enfermedades o retrasos diagnósticos evitables.

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria concluye que la solidaridad con las personas migrantes, la protección de la salud de los ceutíes y la defensa de los profesionales sanitarios son «responsabilidades inseparables» de un sistema sanitario público universal, equitativo y de calidad.