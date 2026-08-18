El parque de la avenida de la Goleta de Alicante se seca ante la falta de mantenimiento: "Está todo abandonado"

El parque de la avenida de la Goleta, en el barrio del Cabo de la Huerta de Alicante, acumula estos días numerosas quejas de sus vecinos por el estado de abandono que presentan sus zonas verdes. Los residentes señalan como las palmeras permanecen sin podar, buena parte de la vegetación está seca y el césped ha desaparecido bajo una capa de tierra que los vecinos describen como completamente "reseca". A ello se suma el deterioro de los juegos infantiles, la falta de limpieza y un sistema de riego que, según quienes pasean por esta zona, apenas parece funcionar.

La imagen contrasta con la de un espacio pensado para el paseo y el disfrute de los vecinos, especialmente de los niños. Quienes utilizan habitualmente el parque aseguran que el problema no es puntual y reclaman una mayor atención al Ayuntamiento de Alicante para evitar que el deterioro siga avanzando. El mal estado de la vegetación preocupa además por el riesgo de incendio durante los meses de más calor.

Ponen el parque, lo montan todo y luego ahí te quedas. Esto lleva así desde el principio, lo pusieron muy mono, pero ya está, ahí se terminó la historia Concha Arce — Vecina

"Si tiras una triste colilla aquí, se arma la de Dios"

La preocupación por el riesgo que supone la vegetación seca la señala Concha Arce, vecina del barrio. "Si tiras una triste colilla aquí se arma la de Dios", advierte Arce, mientras señala que el sistema de riego está averiado. Para esta vecina, el deterioro refleja un problema de mantenimiento que viene de lejos: "Ponen el parque, lo montan todo y luego ahí te quedas. Esto lleva así desde el principio, lo pusieron muy mono, pero ya está, ahí se terminó la historia".

La vecina considera que existe una gran diferencia entre la imagen inicial del espacio y su estado actual. "Está muy descuidado, no hay riego, está todo abandonado totalmente", denuncia Arce, quien incide en el peligro que supone mantener una zona verde en estas condiciones durante el verano: "Podemos tener un desastre importante".

El césped está súper seco y la tierra está seca, seca. El olor a caca de los perros está por todo el parque Juliana Torres — Visitante

Como ella, Juliana Torres, visitante habitual de la zona, lamenta especialmente las condiciones en las que se encuentran las zonas verdes. "El césped está súper seco y la tierra está seca, seca. Los niños se raspan" asegura Torres, quien señala que la situación se repite en otros espacios verdes de la zona, igualmente afectados por la falta de agua. Además, esta visitante denuncia el mal estado de la zona de juegos infantiles: "Los juegos están en muy mal estado, el olor a caca de los perros está por todo el parque", señala.

Verde este parque no se ve ni en invierno ni en verano. Hace mucho calor y es complicado, pero en invierno tampoco se ve verde Vanesa Riascos — Vecina

Malos olores y vegetación seca

Vanesa Riascos, otra residente, resume el estado del parque indicando que "verde este parque no se ve ni en invierno ni en verano". Aunque Riascos reconoce que las altas temperaturas dificultan mantener la vegetación, considera que el problema va más allá del clima. "Hace mucho calor y es complicado, pero en invierno tampoco se ve verde. Tienen como un sistema de riego, pero la verdad es que no parece que se abra mucho", apunta esta vecina.

Pero el deterioro de las zonas verdes no es la única queja. Isabel Azorín, que ha regresado a Alicante después de una década fuera, asegura haberse encontrado con un problema que considera especialmente desagradable. "He vuelto y huele Alicante a pipí y a popo de perro, es impresionante", afirma. Una situación que, según explica, le genera incluso rechazo a la hora de utilizar el parque: "Yo salgo a pasear porque se supone que voy por un parque y me dan ganas de volverme a mi casa".

Yo salgo a pasear porque se supone que voy por un parque y me dan ganas de volverme a mi casa Isabel Azorín — Vecina

Azorín también reclama una planificación de la vegetación más adaptada a las condiciones climáticas de Alicante. "Hace mucho sol, ya que tenemos este clima podrían poner árboles que aguanten este sol y este clima", plantea. En su opinión, habría que buscar especies que permitan mantener los espacios verdes sin generar además problemas de suciedad.

El Ayuntamiento espera al nuevo contrato

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, defendió este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el mantenimiento de las zonas verdes municipales mejorará con el nuevo contrato que actualmente está en proceso de licitación. El responsable municipal aseguró que no comparte "esa visión tan negativa de las zonas verdes", aunque admitió que el Ayuntamiento está pendiente de la adjudicación del nuevo servicio.

"Todo contrato nuevo implica mejoras y cuando este contrato se resuelva y se adjudique la mejoría debería notarse, porque la aspiración siempre es que el nuevo contrato mejore al anterior", señaló Villar. El concejal de Sostenibilidad Ambiental destacó que el nuevo servicio contempla un incremento de un millón de euros sobre el valor actual durante el primer año y que la partida aumentará en otro millón cada ejercicio y, según explicó, el plazo para presentar ofertas concluirá a principios de septiembre.