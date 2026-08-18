El parque La Marjal de Alicante se erigirá como escenario internacional para explorar soluciones a fenómenos extremos

Una misión internacional en la que se dará a conocer la experiencia de la Comunidad Valenciana en adaptación a inundaciones y olas de calor. También para identificar soluciones transferibles entre territorios. Es lo que se acogerá entre el 20 y el 23 de septiembre a través del programa europeo International Urban and Regional Cooperation (IURC), que promueve la cooperación entre ciudades y regiones europeas y de otros continentes para impulsar el desarrollo urbano sostenible y la acción climática a través del intercambio de experiencias.

El evento, en el que Alicante tendrá un papel central a través del parque La Marjal, reunirá a representantes de grandes ciudades y regiones de Europa, Asia y el Pacífico. Procederán, concretamente, de Bolonia (Italia), Sofía (Bulgaria), Hamburgo (Alemania), Kioto y Kawasaki (Japón), Pimpri Chinchwad (India) y Christchurch (Nueva Zelanda), que forman parte de la Comunidad de Prácticas de Adaptación Climática, grupo de trabajo que reúne a expertos, técnicos y ciudadanos para explorar soluciones frente al cambio climático y que lidera la Comunidad Valenciana.

En total se celebrarán cuatro jornadas de trabajo para analizar “algunas de las principales soluciones y estrategias impulsadas por la Generalitat para reforzar la resiliencia frente a inundaciones y olas de calor”, explican desde el ejecutivo autonómico. El programa incluye sesiones técnicas y talleres de trabajo con visitas a proyectos de referencia desarrollados en la Comunidad.

Entre estos lugares a visitar está el del parque inundable de La Marjal de Alicante, situado en Playa de San Juan, y también la red de sensores y refugios climáticos de la ciudad de València, los depósitos pluviales del mismo término municipal, los humedales artificiales del Tancat de la Pila de la Albufera y la presentación del futuro Sistema Metropolitano de Parques, desarrollado tras la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Las visitas a estos espacios “permitirán abordar algunos de los principales retos que comparten los territorios participantes”, explican desde la Conselleria de Presidencia, liderada por el conseller José Luis Díez. Dichos retos son “la gestión del riesgo de inundaciones, la adaptación a las olas de calor, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, la gestión de residuos, el uso de plataformas de datos climáticos y la implicación de la ciudadanía en las políticas de resiliencia”.

A su vez, la misión serviría para “avanzar en el diseño de proyectos piloto conjuntos y fortalecer la cooperación entre las ciudades y regiones participantes”. De hecho, el objetivo es “reforzar la presencia de la Comunidad Valenciana en las redes europeas e internacionales de cooperación, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y la creación de alianzas que contribuyan a mejorar las políticas públicas, impulsar la innovación y reforzar la competitividad en el territorio”.

El último precedente en este intercambio de experiencias tuvo lugar en junio, cuando una delegación de la Comunidad participó en la World Cities Summit de Singapur, cumbre mundial para líderes gubernamentales y expertos de la industria que trata desafíos urbanos sostenibles. En aquel momento se dieron a conocer las propuestas desarrolladas por el país anfitrión de la cumbre en materia de vivienda asequible, planificación urbana y cohesión social.