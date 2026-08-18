Más de seis millones para climatizar las aulas de la provincia de Alicante ante el calor del inicio de curso

El calor volverá a poner a prueba a los colegios e institutos de la provincia de Alicante con el inicio del curso, el 7 de septiembre. Ante el riesgo de estrés térmico, la Generalitat ha liberado fondos de climatización urgente para que los centros financien las primeras medidas de confort térmico en colegios e institutos. Serán las más urgentes, como la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado para que se puedan iniciar la actividad en las mejores condiciones posibles.

El plan de climatización urgente de la Conselleria de Educación está dotado con 16 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana. Las transferencias se han realizado a 1.172 colegios de Infantil y Primaria , centros de Educación Especial y centros de Formación de Personas Adultas, mientras que los 444 restantes son centros que imparten Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas.

En la provincia de Alicante llega a 587 centros educativos, que han recibido 6.225.250 euros en ayudas para mejorar el confort térmico de sus aulas, con partidas que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro.

Según explican desde Educación, el dinero puede invertirse en aparatos de aire acondicionado, pingüinos y otros sistemas de climatización como toldos, persianas y otros elementos de sombra. "Tienen que ser los centros quienes adquieran esos elementos con esa ayuda del plan de choque, que ya se ha transferido".

El dinero puede invertirse en aparatos de aire acondicionado, pingüinos, toldos, persianas y otros elementos de sombra

Calor abrasador

El calor en las aulas se ha convertido en un problema recurrente para las comunidades educativas. La vuelta a las clases coincide con un periodo en el que todavía pueden registrarse temperaturas muy altas, mientras las aulas permanecen ocupadas durante varias horas y no siempre disponen de sistemas suficientes para mantener el confort térmico.

La situación tiene consecuencias sobre la actividad lectiva. El exceso de calor aumenta el cansancio, dificulta la concentración y puede hacer más complicada la jornada tanto para los alumnos como para los docentes. En los centros que carecen de climatización adecuada, abrir las ventanas tampoco siempre supone una solución cuando el aire exterior continúa siendo muy cálido o la humedad eleva la sensación térmica.

La provincia cuenta además con una elevada presencia de municipios costeros, donde el calor se combina durante los episodios más intensos con una humedad elevada. Pero las ayudas también alcanzan a localidades del interior, donde las temperaturas pueden ser igualmente extremas durante las horas centrales del día. Las ayudas pretenden actuar sobre este problema y mejorar las condiciones térmicas de los centros.

La relación "Guía de pueblos confort térmico" recoge cientos de actuaciones repartidas por la provincia, con cuantías diferentes en función de cada instalación. La partida máxima, de 25.000 euros, se repite especialmente en institutos y centros de mayor tamaño, mientras numerosos colegios reciben ayudas de 5.000, 8.000, 9.000 o 10.000 euros.

Alumnos y profesores cocidos en las aulas de la Vega Baja / Asamblea de Docentes de la Vega Baja

Municipios de todos los tamaños

En Alicante capital se concentra una parte importante de las actuaciones. El listado incluye decenas de centros, entre ellos colegios, institutos, centros de educación especial y centros de formación de personas adultas. Entre las ayudas más elevadas figuran las de 25.000 euros destinadas a centros como los IES Bahía de Babel, Mare Nostrum, Figueras Pacheco, Antonio José Cavanilles, Doctor Balmis o Gran Vía.

También Elche cuenta con un amplio número de centros incluidos en el programa. Entre ellos figuran los IES Nit de l'Alba, Tirant lo Blanc, Sixto Marco, Severo Ochoa, Victoria Kent y el CIPFP La Torreta, con partidas que llegan a los 25.000 euros.

La actuación no se limita a las grandes ciudades. La guía distribuye las ayudas por todo el territorio alicantino, incluyendo municipios del interior y de la costa. En la Marina Alta aparecen centros de Dénia, Xàbia, Calp, Teulada, Benissa, Pedreguer, Ondara y otras localidades. En la Marina Baixa figuran Benidorm, donde los centros se repartirán 246.000 euros, La Vila Joiosa, Altea, l'Alfàs del Pi, La Nucia, Finestrat y diferentes municipios del interior de la comarca.

En el interior

En Alcoy, por ejemplo, se contemplan partidas de 25.000 euros para varios centros, entre ellos los IES Pare Vitoria y Cotes Baixes y la Escola Oficial d'Idiomes. En Elda, Petrer y Novelda también se suceden las actuaciones, con ayudas para colegios e institutos.

En el sur de la provincia, el programa alcanza igualmente a numerosos centros de la Vega Baja. Orihuela, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas y otros municipios aparecen en el listado. En Torrevieja, por ejemplo, se contemplan partidas de hasta 25.000 euros para el IES Las Lagunas y la Escola Oficial d'Idiomes.

Los centros incluidos dibujan así un amplio mapa de actuaciones para adaptar los espacios educativos al calor. El reto será que estas mejoras permitan que la vuelta a las aulas deje de estar marcada cada septiembre por las quejas de alumnos, profesores y familias sobre las temperaturas dentro de los centros. Porque el curso escolar comienza oficialmente en septiembre, pero en Alicante el verano tarda cada vez más en abandonar las aulas.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que con esta medida “estamos dando una respuesta inmediata a una necesidad que no podía esperar, dotando a los equipos directivos de los centros educativos de recursos y de autonomía para decidir dónde actuar primero, porque son quienes mejor conocen las necesidades de sus centros".

Una actuación que forma parte de una estrategia integral para modernizar las infraestructuras educativas de la Comunidad con los planes EduClima y Recole.