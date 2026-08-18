La Universidad de Alicante explica por qué los voluntarios no deben dar de comer a los patos del campus

La preocupación que en las últimas semanas han expresado colectivos animalistas respecto a la situación que viven los patos en la Universidad de Alicante (UA) ha hecho reaccionar a la institución académica. Después de que en julio se anunciara que las especies serían sacadas de los estanques del interior del campus para trasladarlos al llamado Bosque Ilustrado, ubicado en un extremo de la universidad, varios ejemplares permanecieron en su antiguo hábitat pese a la falta de agua. Esto generó protestas ante las que la UA ha emitido respuesta y ha detallado una serie de actuaciones.

Una de las aclaraciones que han hecho desde la UA tiene relación con el hecho de proporcionar alimentos a las especies que habitan en el campus por parte de personas voluntarias. “Alterar las pautas de alimentación de los animales resulta perjudicial para su salud”, aseguran, por lo que “no está permitido” dar de comer a las especies “a pesar de la buena voluntad de muchas personas”, ya que, entre otras cosas, esta práctica “genera una importante acumulación de restos y excrementos con efectos negativos sobre los animales y el entorno y contribuye al deterioro de la calidad del agua que necesitan”. De hecho, desde la UA han detectado “ejemplares con sobrepeso y elevados niveles de artrosis”.

Abandonos y atropellos

Desde la UA también afirman que el abandono de patos y otras aves que habían convivido en casas como mascotas es un fenómeno que se ha dado en el campus, hecho que “genera un problema para los propios ejemplares y para el equilibrio del ecosistema”, ya que “cuidar la fauna no significa dejar que la población crezca sin control”, sino “observarla, conocerla, prevenir riesgos y actuar técnicamente”.

En la comunidad universitaria relacionan, por otra parte, la muerte de un pato, cuya imagen fue difundida por redes sociales, con un atropello que se habría producido el pasado 7 de agosto en la carretera del Bosque Ilustrado, y “no por falta de agua”. Un hecho que se habría comprobado a través de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar al vehículo. La información, aseguran, fue facilitada a la Policía Local para que “se adoptaran las medidas oportunas”.

Recorrido y medidas

Según explican desde la institución académica, en el campus conviven dos especies de patos. Los ánades reales son una especie autóctona, mientras que los patos criollos son definidos como “una especie invasora que no es originaria” del espacio, según explican.

En mayo se empezó a abordar la situación del pato criollo “de manera técnica y responsable” con expertos de la universidad y con los servicios correspondientes “tras el aviso de autoridades locales sobre posibles problemas infecciosos en aves del entorno”. El objetivo, explican, era “conocer, a través de procedimientos científicos y rigurosos, el estado sanitario de la población de pato criollo” y determinar las medidas a adoptar para “garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de la comunidad universitaria”.

Nuevos patos en el Campus de la UA / Alex Domínguez

Según el relato de la propia universidad, “para realizar el control sanitario del pato criollo” se estableció “un protocolo de captura, muestreo y análisis de una muestra representativa de ejemplares” y el 13 de agosto el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, donde se ubica el campus de la UA, “autorizó expresamente” al centro “la captura, control y muestreo” de la especie, cuyos ejemplares serían “manejados por personal especializado y, cuando proceda, trasladados a instalaciones autorizadas que garanticen unas condiciones adecuadas de bienestar”.

Desde la UA matizan que el decreto municipal de San Vicente del Raspeig “prohíbe expresamente la liberación posterior de estos animales en otro entorno natural”, y recuerdan que en el interior del campus cuentan con “numerosas zonas verdes” y con “dos grandes lagos” en el Bosque Ilustrado que “constituyen un recurso esencial para la fauna acuática del campus, incluidos tanto los patos criollos como los ánades reales” con el agua “supervisada de manera constante por el personal del Vicerrectorado de Infraestructuras”. De esta manera, "la UA no contempla en ningún caso abandonar a los animales ni liberarlos en otro espacio natural", ya que si no se mantienen en la UA se trasladarán a "instalaciones adecuadas".

Otra de las aclaraciones que hacen desde la UA es que las instalaciones hidráulicas, tales como los estanques que acogían patos en el interior, “requieren labores periódicas de limpieza y mantenimiento”, así como que “los estanques ornamentales no están destinados al consumo de agua por parte de animales y requieren tratamientos específicos para evitar la proliferación de mosquitos y garantizar unas condiciones adecuadas de higiene”.

Proteger la biodiversidad

La institución académica señala como prioridad la necesidad de proteger la biodiversidad, y la gestión de la población del pato criollo “debe abordarse también desde esta perspectiva”. Se apoyan, en este sentido, en las recomendaciones de “expertos científicos de la UA”, que “recomiendan la reubicación de todos los ejemplares actualmente presentes en el campus y solo mantener los ejemplares de la especie autóctona de ánades reales”. La posibilidad de que los patos criollos experimenten un “crecimiento excepcional” existe, según la UA, y ello conllevaría “un impacto negativo sobre la calidad del agua, la limpieza del entorno y la biodiversidad”.

Por último, añaden que “por su gran tamaño y comportamiento, la especie invasora puede desplazar o agredir a otras especies acuáticas y reproducirse con ánades reales, generando híbridos”, a la vez que “su presencia puede interferir en el desarrollo de actividades de docencia e investigación vinculadas al estudio y conservación de la biodiversidad del campus”. Por esta razón, consideran “prioritario” preservar estos espacios “como hábitat de la fauna silvestre”.