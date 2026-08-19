Hasta 34 grados en la estación de autobuses de Alicante: "Si no me siento me mareo"

Temperaturas difícilmente soportables. La estación de autobuses de Alicante registra en sus termómetros 34 grados de temperatura en el interior. Especialmente en la planta primera, donde se encuentra la cafetería, asientos para la espera y muchas de las taquillas de las empresas que gestionan los viajes.

El problema, sin embargo, alcanza todos los puntos de la instalación. En la entrada principal los usuarios se concentran a la espera de que partan sus autobuses. Los abanicos y los ventiladores de mano son accesorios de lo más habituales entre el público. La alerta roja se hace notar debido a la ausencia de aire acondicionado, y los viajeros expresan su desesperación.

Aquí hace el mismo calor que en la calle Óscar Muñoz — Usuario de la estación de autobuses

“Llevamos media hora aquí y hace muchísimo calor: pensábamos que por lo menos estaríamos frescos, pero no”, lamenta Óscar Muñoz, que se sienta en la planta primera junto con su pareja y critica que “aquí hace el mismo calor que en la calle”.

Calor en la estación de autobuses de Alicante. / Rafa Arjones

En la planta primera, precisamente, un aire incorporado, ajeno a la instalación propia de la estación, intenta compensar la ausencia de aire acondicionado, pero no logra satisfacer la demanda de los usuarios. Los trabajadores indican que llevan un mes a la espera de solucionar averías y que los clientes suelen quejarse porque “esto pasa todos los años”.

No da el aire y me tengo que abanicar, hace muchísimo calor Karina Ovelar — Usuaria de la estación de autobuses

A su vez, recuerdan que el techo, que es de aluminio, contribuye a que la sensación térmica aumente, cosa que también ocurre debido al ventanal de cristal habilitado en la planta de arriba, donde la luz del sol penetra con fuerza. Mientras tanto, en el interior de las oficinas se observan ventiladores ajenos también a la instalación de la estación.

“No da el aire y me tengo que abanicar, hace muchísimo calor”, critica también Karina Ovelar, una viajera con destino a Madrid que pasa el tiempo en la estación hasta que salga su autobús. Sara Castellanos advierte, por su parte, de su malestar físico. “Si no me siento me mareo”, dice mientras se abanica en la entrada principal, y asegura que ha ido a la planta de arriba para “tener más espacio”, pero “allí hace más calor y no se aguanta”.

Hace mucho calor, pero en la estación de autobuses suele ser así Keida Sino — Usuaria de la estación de autobuses

Otra usuaria, Keida Sino, procede de la estación de trenes, donde “también hace mucho calor”, aunque “en la de autobuses es peor”, si bien matiza que siempre que va a esta última instalación “suele ser así”.

Incidencia reconocida

Desde la empresa que gestiona la estación de autobuses reconocen la avería en su sistema de climatización. Según expresan, desde la compañía se encuentran “en contacto permanente” con la empresa mantenedora “con el objetivo de resolver esta incidencia a la mayor brevedad posible”.

El termómetro alcanza los 34 grados en la estación de autobuses de Alicante. / Rafa Arjones

“No obstante”, apuntan, “la reparación requiere la sustitución de una pieza específica que ya ha sido solicitada, cuya entrega se está viendo retrasada debido a las dificultades logísticas y de distribución habituales durante el mes de agosto”.

Por otra parte, explican que, mientras la reparación se lleva a cabo, “se ha procedido a la instalación de un equipo de climatización evaporativa en la planta superior”, en la zona de la cafetería, donde también hay espacio de espera, “con el fin de mitigar en la medida de lo posible las molestias ocasionadas a los usuarios”.

La empresa también admite que debido a esta incidencia y al calor del verano “la temperatura en la planta superior de la estación se encuentra por encima de los niveles habituales”, y lamentan las molestias ocasionadas.