Alicante aporta la mitad del plasma donado este verano en la Comunidad para tratamientos y fármacos

Alicante se ha convertido este verano en uno de los principales puntos de donación de plasma de la Comunidad Valenciana. Desde el pasado 1 de julio, la provincia ha registrado 586 donaciones de plasma, casi la mitad de las 1.275 contabilizadas en toda la Comunidad. Valencia suma 556 y Castellón 133.

El plasma tiene un papel fundamental en la atención sanitaria. Se trata de la parte líquida de la sangre y contiene proteínas y otros elementos necesarios para diferentes funciones del organismo. Una parte se utiliza directamente en determinados tratamientos hospitalarios y otra se destina a la elaboración de medicamentos derivados del plasma, empleados para tratar distintas enfermedades y situaciones clínicas.

La elevada cifra de Alicante se suma a las 7.438 donaciones de sangre realizadas en la provincia desde el comienzo de julio. En total, la Comunitat Valenciana acumula 20.809 donaciones de sangre durante este periodo: 11.231 en Valencia, 7.438 en Alicante y 2.140 en Castellón, según datos que aporta la Conselleria de Sanidad.

Campaña de donación de sangre y plasma en verano en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

480 nuevos donantes en Alicante

La campaña estival también ha permitido incorporar nuevos donantes. Desde el 1 de julio, 480 personas han donado sangre por primera vez en Alicante, de las 1.430 que lo han hecho por primera vez en toda la Comunidad Valenciana.

El dato cobra especial importancia durante los meses de verano, cuando los desplazamientos y los cambios de rutina pueden reducir las donaciones, mientras que los hospitales continúan necesitando componentes sanguíneos cada día.

Las donaciones son necesarias para atender a pacientes que han sufrido accidentes o hemorragias, personas sometidas a intervenciones quirúrgicas o trasplantes y complicaciones durante el parto, además de pacientes con cáncer y enfermedades hematológicas.

80 puntos de donación por toda la provincia

Para mantener las reservas durante el verano, el Centro de Transfusión ha habilitado 200 puntos especiales de donación en todo el territorio autonómico, de los que ochenta se encuentran en Alicante. Los equipos se desplazan a municipios, zonas rurales, localidades costeras y espacios turísticos para facilitar que los ciudadanos puedan donar también durante sus vacaciones.

En el conjunto del año, la Comunidad alcanza ya 106.798 donaciones de sangre, de las que 38.294 corresponden a Alicante.

Cada donación de sangre se procesa posteriormente para obtener distintos componentes que pueden destinarse a diferentes pacientes. Los concentrados de hematíes se utilizan principalmente en casos de anemia, intervenciones quirúrgicas o hemorragias; las plaquetas son especialmente necesarias para numerosos pacientes oncológicos y hematológicos; y el plasma se emplea tanto en determinados tratamientos como en la fabricación de medicamentos.

Por ello, desde el Centro de Transfusión recuerdan que una única donación puede ayudar hasta a tres personas y animan a mantener las donaciones durante el verano, cuando las necesidades hospitalarias no se detienen. Para donar sangre es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud, presentar un documento identificativo y no acudir en ayunas.