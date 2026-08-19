Calor
La AMPA de un colegio de Playa de San Juan denuncia que el Ayuntamiento ignora su petición de instalar ventiladores en las aulas
Los representantes de padres de alumnos del colegio público Mediterráneo, a tres semanas del inicio de curso, afean que las peticiones al Consistorio se remontan al mes de enero
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, la AMPA, del colegio público Mediterráneo de Playa de San Juan ha denunciado el silencio del Ayuntamiento de Alicante ante sus peticiones para instalar ventiladores de techo en las aulas. Edgar Benimeli, presidente de la asociación, ha explicado que los ventiladores cumplen con el pliego de condiciones de la conselleria de Educación —que pone los requisitos—, pero la instalación le corresponde al Consistorio.
Cinco años
"Llevo cinco años en el AMPA, tres como presidente, y desde que entré hemos tratado este problema: si se puede poner aire, cómo financiarlo...", señala Benimeli, de 46 años, y con tres hijos en el centro. Benimeli explica que en enero de este año solicitaron por primera vez el informe técnico y los permisos del Ayuntamiento para la instalación, y que hasta mayo reclamaron en dos ocasiones, pero no obtuvieron respuesta.
En un primer momento se plantearon la instalación de aires acondicionados, pero la Conselleria les dijo que sobrepasaban la potencia energética permitida.
En un primer momento se plantearon la instalación de aires acondicionados, pero la conselleria les dijo que sobrepasaban la potencia energética permitida. "En agosto de 2025 me llamaron del Ayuntamiento para proponerme la instalación de unos ventiladores, pero llamé a Conselleria y me dijeron que no cumplían el pliego de condiciones", explica el presidente. "Eran unos ventiladores de pared como los de los años 80", señala.
8.000 euros de su bolsillo
Los miembros del AMPA han decidido sufragar por ellos mismos la instalación de los ventiladores. Han encontrado un proveedor, han presupuestado la compra e instalación de los 20 aparatos en 8.000 euros y han recibido el visto bueno de la Conselleria. "El colegio está informado y nos apoya", asegura Benimeli.
La Instrucción de la conselleria de Educación, vigente desde 2023, de "Condiciones de confort térmico en los centros educativos”, establece que los ayuntamientos deberán realizar "los trabajos de limpieza y mantenimiento de los aparatos, una vez al año" en los colegios públicos.
El mismo texto señala de que "debe tenerse en cuenta que la instalación de aparatos ventiladores y de aires acondicionados representa un aumento del consumo eléctrico para el centro escolar, por lo que antes de decidir instalar estos equipos, debe de valorarse el adoptar otras medidas alternativas encaminadas a mejorar el confort térmico en los centros educativos que eviten el aumento del consumo energético y suponga una modificación de las instalaciones".
La federación de AMPAs de Alicante presentó un escrito en junio dirigido al alcalde, Luis Barcala, en el que solicitaron "que, como gesto simbólico de apoyo y sensibilización hacia la realidad de nuestros centros educativos, los plenos municipales correspondientes a los meses de junio, julio y septiembre se celebren con el sistema de aire acondicionado apagado".
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