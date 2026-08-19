Cambio drástico en el norte de Alicante: de la alerta roja de hoy al aviso amarillo por tormentas, granizo y rachas de viento para mañana

Un rayo de esperanza ante el calor extremo de este quinto aviso rojo en lo que llevamos de año. El meteorólogo José Gómez Cascales, responsable del portal MeteOrihuela, ha calificado la alerta naranja y roja de hoy (solo el litoral norte de la provincia está en riesgo extremo) como "un último esfuerzo". En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado sus previsiones para mañana jueves 20 de agosto, día en que los avisos bajarán de manera generalizada a aviso amarillo tanto por altas temperaturas como por tormentas y lluvias.

Estas lluvias, precisamente, pueden caer sobre distintas comarcas de la provincia, prometiendo un respiro a las altas temperaturas y otros molestos síntomas derivados de estas.

Se esperan tormentas y nubosidades que afectarán a todo el territorio alicantino, incluido el litoral norte que hoy está bajo a viso rojo: esta zona bajará a nivel amarillo con unas temperaturas máximas previstas de 36 grados e irá acompañado por aviso amarillo por lluvias y tormentas, que pueden descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora (entre las 12.00 a 19.59 horas). Se espera, además, que las tormentas puedan venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el interior.

Pero las zonas de Alcoy o Dénia no son las únicas en las que Aemet prevé tormentas: la mañana del miércoles señalaba también fenómenos de lluvias y tormentas en Alicante capital, Elda o Benidorm. Se espera que las tormentas afecten durante la tarde.

PREVISIÓN PARA EL JUEVES 20 DE AGOSTO

ALICANTE

Litoral norte de Alicante: temperaturas, lluvias y tormentas

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: temperaturas máximas

Temperatura prevista: 36 grados

Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Fenómeno adverso: lluvias

Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora

Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Fenómeno adverso: tormentas

Detalle: pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes

Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Interior de Alicante: lluvias y tormentas con rachas de viento muy fuertes

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: lluvias

Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora

Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: tormentas

Detalle: pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes

Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Litoral sur de Alicante

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