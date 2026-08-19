Meteorología
Cambio drástico en el norte de Alicante: de la alerta roja de hoy al aviso amarillo por tormentas, granizo y rachas de viento para mañana
Las temperaturas bajarán de manera generalizada en toda la provincia, dejando temporales que afectarán a distintas comarcas
Un rayo de esperanza ante el calor extremo de este quinto aviso rojo en lo que llevamos de año. El meteorólogo José Gómez Cascales, responsable del portal MeteOrihuela, ha calificado la alerta naranja y roja de hoy (solo el litoral norte de la provincia está en riesgo extremo) como "un último esfuerzo". En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado sus previsiones para mañana jueves 20 de agosto, día en que los avisos bajarán de manera generalizada a aviso amarillo tanto por altas temperaturas como por tormentas y lluvias.
Estas lluvias, precisamente, pueden caer sobre distintas comarcas de la provincia, prometiendo un respiro a las altas temperaturas y otros molestos síntomas derivados de estas.
Se esperan tormentas y nubosidades que afectarán a todo el territorio alicantino, incluido el litoral norte que hoy está bajo a viso rojo: esta zona bajará a nivel amarillo con unas temperaturas máximas previstas de 36 grados e irá acompañado por aviso amarillo por lluvias y tormentas, que pueden descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora (entre las 12.00 a 19.59 horas). Se espera, además, que las tormentas puedan venir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el interior.
Pero las zonas de Alcoy o Dénia no son las únicas en las que Aemet prevé tormentas: la mañana del miércoles señalaba también fenómenos de lluvias y tormentas en Alicante capital, Elda o Benidorm. Se espera que las tormentas afecten durante la tarde.
PREVISIÓN PARA EL JUEVES 20 DE AGOSTO
ALICANTE
Litoral norte de Alicante: temperaturas, lluvias y tormentas
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: temperaturas máximas
- Temperatura prevista: 36 grados
- Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
- Fenómeno adverso: lluvias
- Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
- Fenómeno adverso: tormentas
- Detalle: pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
Interior de Alicante: lluvias y tormentas con rachas de viento muy fuertes
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: lluvias
- Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: tormentas
- Detalle: pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
Litoral sur de Alicante
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: temperaturas máximas
- Temperatura prevista: 36 grados
- Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
Suscríbete para seguir leyendo
- La provincia de Alicante se prepara para una 'ponentà' con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte
- Los toldos de última generación se multiplican en las fachadas de Alicante para paliar el calor
- Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de este gran maestro de la carpintería
- Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
- La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
- Alicante Entiende' asegura que el 'joven asesinado en la playa San Juan' fue agredido por 'ser gay
- El nuevo plan general rediseña la red viaria de Alicante para descongestionar el centro y conectar los nuevos barrio