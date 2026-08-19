El Ayuntamiento de Alicante afirma que ha instado a ADIF a la limpieza de las antiguas vías de Benalúa Sur bajo amenaza de multa

Una presión que ha obtenido sus frutos, aunque con retraso. La Asociación de Vecinos Parque del Mar, que representa a los vecinos de esta zona ubicada en Benalúa Sur, se ha hecho eco de la notificación oficial que el Ayuntamiento de Alicante dice haber emitido a ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Esta empresa pública, vinculada al Ministerio de Transportes, es la propietaria de los terrenos en los que se encuentran las vías ferroviarias en desuso que llegaban a la antigua estación de Murcia, donde actualmente se encuentra Casa Mediterráneo. La titularidad de los terrenos la hace responsable de su limpieza (que se ha llevado a cabo en casos puntuales), tal como exigen los vecinos, que se dirigieron en el mes de mayo al Ayuntamiento de Alicante a través de una instancia para quejarse del “estado de abandono absoluto y grave insalubridad” de estos terrenos, donde incluso se han llegado a acumular basuras y a establecer chabolas.

En la misma, instancia, los vecinos advertían del “incumplimiento normativo” ante la falta de limpieza ciñéndose a leyes de ámbito local, autonómico y estatal, señalando a su vez la “responsabilidad administrativa” del Ayuntamiento a la hora de velar por su cumplimiento. De esta manera, acusaban al Consistorio que preside el alcalde Luis Barcala de “eludir sus responsabilidades” por “permitir al propietario” el deterioro de la zona.

Ante esta situación, exigieron dictar una “orden de ejecución contra ADIF para el desalojo, limpieza, desratización y vallado efectivo del recinto” y que, “en caso de persistir el incumplimiento por parte del propietario, el Ayuntamiento proceda a la ejecución subsidiaria de los trabajos necesarios para garantizar la salubridad de la zona, repercutiendo posteriormente los costes a la entidad propietaria”, tal como faculta la legislación urbanística, de tal forma que la propiedad se haga cargo del pago de los trabajos de limpieza aunque estos sean realizados por la administración local.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Alicante ha emitido una respuesta a la asociación de vecinos tres meses después de la instancia. En ella se informa de que el Departamento de Conservación de Inmuebles de la Concejalía de Urbanismo ha iniciado “el procedimiento legalmente establecido” para la exigencia del deber de conservación del terreno.

Por ello, en el Consistorio aseguran que han emitido una “orden de ejecución del deber de conservación a cargo de la propiedad afectada”, ADIF, “que deberá cumplir dicha orden”. Y que “en caso de incumplimiento injustificado, se adoptará una de las medidas de ejecución forzosa previstas legalmente”. Según el propio Ayuntamiento, “la más adecuada” para este caso es “la imposición de hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima mensual” para que la entidad propietaria lleve a cabo los trabajos de limpieza y adecuación.

Desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar valoran “positivamente” la respuesta del Ayuntamiento, que la vinculan con la "presión vecinal" después de “años soportando un foco de insalubridad intolerable”, aunque aseguran que mantendrán “una vigilancia férrea sobre el cumplimiento efectivo del requerimiento”.