Barcala aprueba la cuenta general de 2025 en comisión sin apoyos

Cuentas aprobadas, aunque no sin objeciones. Este miércoles se ha celebrado la Comisión General de Cuentas del Ayuntamiento de Alicante, el órgano que tiene como función revisar, estudiar e informar sobre las cuentas anuales y los gastos de la institución municipal antes de la aprobación definitiva en el pleno municipal de finales de septiembre.

Sólo el PP ha votado a favor de estas cuentas, que han salido adelante con las abstenciones del PSOE y de Vox, que han justificado su postura amparándose en que la votación trata sobre “una cuestión técnica”.

En el caso de los socialistas, Silvia Castell recuerda que estas cuentas las realiza el interventor, pero matiza que en su grupo “no están de acuerdo” con la gestión del presupuesto de 2025, ya que “sólo han ejecutado 4 de cada 10 euros en inversiones cuando la ciudad todavía espera servicios públicos en materia de vivienda, mantenimiento o centros sociales”. “Aún está todo por hacer”, concluye la concejala del PSOE.

Vox, el tercer partido con más representación en el Ayuntamiento, también se ha abstenido debido a que “la valoración de las cuentas es técnica”. Critican, eso sí, la labor del gobierno local. “Falta personal para analizar las cuentas a tiempo”, dice Mario Ortolá, concejal de la formación ultraderechista, que “insta” a “reforzar el servicio de intervención, puesto que de ellos depende que se certifique que cada euro de los alicantinos va donde corresponde”.

Votos negativos

Los otros grupos con representación en el pleno, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, sí que han explicitado su rechazo a través de un voto negativo a las cuentas presentadas por el interventor.

En el primer caso, los valencianistas discuten el superávit de 65,5 millones de euros y el remanente de tesorería de 176,8 millones, ya que “detrás de estas cifras hay otra realidad”.

Se refieren a los 13 millones de euros “en facturas atrasadas” y a las “más de mil facturas sin pagar”, mientras “los servicios públicos están colapsados, los barrios abandonados y sin inversiones de mejora desde hace años y las grandes contratas siguen sin auditarse”, critica Rafa Mas, portavoz del grupo.

En un sentido similar se han expresado desde EU-Podemos. Su concejal y portavoz, Manolo Copé, ha solicitado al gobierno local “que identifique las facturas afectadas, sus importes o las empresas o profesionales que las emitieron”, a la vez que subrayan que en los documentos se reflejan los pagos correspondientes a servicios externos de auditoría y asesoramiento jurídico que este grupo municipal llevó ante la Fiscalía, que archivó la denuncia por considerar que la cantidad de dinero gastado era insuficiente como para proseguir con el caso, aunque detectó la existencia de irregularidades.

Estas irregularidades, han criticado desde el grupo municipal, “no han sido aclaradas” por parte del gobierno local, por lo que llevarán nuevamente el caso al Juzgado después de haber detectado nuevos pagos que aumentarían el gasto en este tipo de servicios y que podrían alcanzar una cifra susceptible de desembocar en una condena, consideran. Por último, Copé ha afirmado que “la Cuenta General no se puede limitar a comprobar que las cifras cuadran, sino que debe permitir fiscalizar como se ha autorizado, contabilizado y pagado cada gasto público”.

El PP celebra las "cuentas saneadas"

En el Ayuntamiento de Alicante celebran el "saneamiento" de las cuentas. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, defiende también haber "cumplido con el Plan Económico Financiero y la regla de gasto" tras el informe favorable de Intervención a las cuentas de 2025.

La edil asegura que tras la liquidación del Presupuesto del año pasado el Ayuntamiento cumple con las reglas fiscales. "Vamos por el buen camino y gozamos de salud financiera para poder seguir acometiendo la transformación urbana y social que nuestra ciudad necesita y en la que estamos inmersos en este equipo de gobierno", ha concluido.