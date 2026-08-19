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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
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Quejas por suciedad y abandono en el entorno del Monte Tossal de Alicante
Un grupo de usuarios del Monte Tossal denuncia el estado de suciedad y abandono en la zona que rodea el Colegio La Aneja y linda con los institutos Miguel Hernández y Jorge Juan, en Alicante. Según relatan, las papeleras llevan semanas sin vaciarse correctamente y el entorno acumula botellas, latas, bolsas y restos entre la vegetación seca. También critican la falta de riego pese a existir goteo instalado, bancos rotos o arrancados y la presencia de botellones los fines de semana, que dejan basura y cristales en un camino utilizado por vecinos y visitantes que suben hacia el castillo de San Fernando.
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Denuncian contenedores soterrados inutilizados y basura acumulada en el Casco Antiguo
Vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian nuevos problemas con los contenedores de la zona, con varios soterrados inutilizados y otros puntos de recogida repletos de basura. Las imágenes muestran bolsas, cartones y residuos acumulados junto a los depósitos, en una zona transitada y próxima a espacios patrimoniales, lo que genera quejas por la imagen de abandono y la falta de limpieza.
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Quejas por hojas secas y suciedad acumulada en el cementerio de Alicante
Un usuario denuncia el mal estado de limpieza del cementerio de Alicante tras visitar el recinto. Según señala, los alcorques de los árboles acumulan hojas secas, restos vegetales y suciedad desde hace tiempo, una situación que ofrece una imagen descuidada en una zona especialmente sensible para muchas familias.
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Quejas por el estado de la acera en la calle Britania de Alicante
Una vecina de la calle Britania, perpendicular a la avenida Deportista Miriam Blasco, denuncia el estado de suciedad de la acera y la falta de mantenimiento en la zona. Según señala, la caída de hojas y pequeñas bolas de los árboles deja el pavimento resbaladizo, pegajoso y con mal olor, lo que dificulta el paso de los peatones. Reclama que se retomen las labores de limpieza con agua a presión y un mayor cuidado del arbolado y del entorno.
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Denuncian el mal estado de una acera en la calle Mongolia de El Campello
Un vecino de El Campello denuncia el mal estado de la acera en la calle Mongolia, donde asegura que el pavimento presenta desperfectos y baldosas deterioradas alrededor de los alcorques de los árboles. Reclama una actuación para reparar la zona y evitar problemas a los peatones.
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Malestar vecinal por la acumulación de residuos en Los Girasoles
Los vecinos de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig, denuncian la acumulación de basura y enseres junto a los contenedores. Aseguran que los residuos llevan meses sin retirarse del entorno y que la falta de limpieza está generando molestias y presencia de insectos. Reclaman al Ayuntamiento una solución para mejorar las condiciones de la zona.
Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan.
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Quejas por el deterioro de mobiliario urbano junto al Postiguet
Un lector denuncia el estado de un elemento urbano deteriorado en el acceso al Postiguet, en Alicante. La imagen muestra una estructura rota, con restos desprendidos y materiales a la vista, en una zona de paso habitual para peatones y visitantes de la playa.
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Denuncian abandono de una rotonda de Urbanova
La queja apunta al estado de una rotonda en Urbanova, en Alicante, donde se observan bordillos rotos, piezas desprendidas, grava desplazada y falta de mantenimiento en el ajardinamiento. El deterioro afecta a una zona visible de acceso y paso de vehículos en el entorno de la urbanización.
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