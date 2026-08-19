El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Basura, vegetación seca y papeleras llenas en el entorno del Monte Tossal, junto al Colegio La Aneja y los institutos Miguel Hernández y Jorge Juan. / INFORMACIÓN Quejas por suciedad y abandono en el entorno del Monte Tossal de Alicante Un grupo de usuarios del Monte Tossal denuncia el estado de suciedad y abandono en la zona que rodea el Colegio La Aneja y linda con los institutos Miguel Hernández y Jorge Juan, en Alicante. Según relatan, las papeleras llevan semanas sin vaciarse correctamente y el entorno acumula botellas, latas, bolsas y restos entre la vegetación seca. También critican la falta de riego pese a existir goteo instalado, bancos rotos o arrancados y la presencia de botellones los fines de semana, que dejan basura y cristales en un camino utilizado por vecinos y visitantes que suben hacia el castillo de San Fernando. Usuarios del Monte Tossal alertan de botellones, basura y falta de mantenimiento / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Denuncian suciedad y contenedores saturados en el Casco Antiguo de Alicante / INFORMACIÓN Denuncian contenedores soterrados inutilizados y basura acumulada en el Casco Antiguo Vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian nuevos problemas con los contenedores de la zona, con varios soterrados inutilizados y otros puntos de recogida repletos de basura. Las imágenes muestran bolsas, cartones y residuos acumulados junto a los depósitos, en una zona transitada y próxima a espacios patrimoniales, lo que genera quejas por la imagen de abandono y la falta de limpieza. Quejas por la imagen de abandono junto a los contenedores del Casco Antiguo / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Hojas secas y restos vegetales acumulados junto a los alcorques del cementerio de Alicante. / INFORMACIÓN Quejas por hojas secas y suciedad acumulada en el cementerio de Alicante Un usuario denuncia el mal estado de limpieza del cementerio de Alicante tras visitar el recinto. Según señala, los alcorques de los árboles acumulan hojas secas, restos vegetales y suciedad desde hace tiempo, una situación que ofrece una imagen descuidada en una zona especialmente sensible para muchas familias.

INFORMACIÓN Una vecina denuncia suciedad, mal olor y falta de mantenimiento en la calle Britania de Alicante / INFORMACIÓN Quejas por el estado de la acera en la calle Britania de Alicante Una vecina de la calle Britania, perpendicular a la avenida Deportista Miriam Blasco, denuncia el estado de suciedad de la acera y la falta de mantenimiento en la zona. Según señala, la caída de hojas y pequeñas bolas de los árboles deja el pavimento resbaladizo, pegajoso y con mal olor, lo que dificulta el paso de los peatones. Reclama que se retomen las labores de limpieza con agua a presión y un mayor cuidado del arbolado y del entorno.

INFORMACIÓN Desperfectos en la acera de la calle Mongolia, en El Campello, con baldosas levantadas alrededor de los alcorques. / INFORMACIÓN Denuncian el mal estado de una acera en la calle Mongolia de El Campello Un vecino de El Campello denuncia el mal estado de la acera en la calle Mongolia, donde asegura que el pavimento presenta desperfectos y baldosas deterioradas alrededor de los alcorques de los árboles. Reclama una actuación para reparar la zona y evitar problemas a los peatones.

INFORMACIÓN Basura y enseres acumulados junto a los contenedores de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN Malestar vecinal por la acumulación de residuos en Los Girasoles Los vecinos de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig, denuncian la acumulación de basura y enseres junto a los contenedores. Aseguran que los residuos llevan meses sin retirarse del entorno y que la falta de limpieza está generando molestias y presencia de insectos. Reclaman al Ayuntamiento una solución para mejorar las condiciones de la zona. Vecinos de Los Girasoles reclaman soluciones por los residuos junto a los contenedores / INFORMACIÓN

Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan.

Descampado lleno de basura entre San Agustín y Rabasa. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Elemento urbano deteriorado en uno de los accesos a la playa del Postiguet, en Alicante. / INFORMACIÓN Quejas por el deterioro de mobiliario urbano junto al Postiguet Un lector denuncia el estado de un elemento urbano deteriorado en el acceso al Postiguet, en Alicante. La imagen muestra una estructura rota, con restos desprendidos y materiales a la vista, en una zona de paso habitual para peatones y visitantes de la playa.