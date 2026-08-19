La Federació frena la incorporación de Ciudad Jardín a la espera del decreto de Fiestas que prohíbe nuevas hogueras: "No podemos ir en contra del Ayuntamiento de Alicante"

La incorporación de la nueva comisión Ciudad Jardín a las Hogueras de Alicante queda, por ahora, en suspenso. La Federació de Fogueres ha decidido no federar a la nueva comisión hasta conocer el contenido del decreto que prepara el Ayuntamiento de Alicante para prohibir la creación de nuevas comisiones y su ocupación de la vía pública y que también anula la existencia de los racós-discoteca. La decisión de la Federació llega después de que la propia hoguera reclamara públicamente a la entidad gestora de la Fiesta que se posicionara frente al veto municipal y defendiera su derecho a incorporarse a la Fiesta Oficial de la ciudad.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, sostiene en declaración a INFORMACIÓN que la entidad festera no puede actuar al margen de la decisión municipal mientras no conozca el alcance de la nueva regulación. "No podemos ir en contra del decreto que prepara el Ayuntamiento de Alicante", afirma el presidente de la Federació. Olivares insiste en que la situación no responde a un rechazo al proyecto de Ciudad Jardín, cuya documentación considera "correcta", sino a la necesidad de determinar primero cómo afecta el nuevo decreto a la creación de una comisión que, en principio, no podrá plantar un monumento.

La plantà marca el límite

La Federació fundamenta su posición en el artículo 19 de su reglamento, que regula precisamente los emplazamientos y las condiciones necesarias para plantar una hoguera o una barraca. El precepto deja en manos del Ayuntamiento la autorización definitiva de la plantà y establece que cualquier modificación del emplazamiento debe pasar previamente por la entidad gestora de la Fiesta. En concreto, el artículo señala que "no se permitirá la plantà sin la previa autorización del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, que deberá ser retirada en las fechas que se marquen".

No podemos dejar que se federen si no pueden plantar un monumento, que es la esencia de la Fiesta, y lo que recoge nuestro reglamento David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Es precisamente esta condición la que, según Olivares, impide a la Federació proceder ahora a la incorporación de Ciudad Jardín, puesto que el Ayuntamiento ya ha comunicado que no autorizará la ocupación de la vía pública necesaria para plantar el monumento. "No podemos dejar que se federen si no pueden plantar un monumento, que es la esencia de la Fiesta, y lo que recoge nuestro reglamento", sostiene el presidente.

Olivares diferencia así entre que la documentación de la comisión sea correcta y que pueda culminarse su incorporación a la organización festera. "La comisión ya sabe, porque se lo ha dicho en varias ocasiones el asesor jurídico de la Federació, que su documentación está en regla, pero nosotros tenemos que proceder de forma diferente debido al nuevo decreto", explica el presidente de la Federació.

El presidente recuerda que el reglamento permite que una comisión pueda pasar un ejercicio sin tener belleza, tanto infantil como adulta, pero no contempla que pueda permanecer un año sin plantar una hoguera. "No estamos en contra del proyecto, pensamos que es un proyecto atractivo, pero tenemos que leernos el nuevo decreto y hacer nuestra propia valoración", afirma Olivares. Por este motivo, la Federació esperará a que el Ayuntamiento tramite y publique la nueva regulación antes de decidir cómo proceder.

La decisión se trasladará a la asamblea y la Generalitat

Antes del cambio de escenario provocado por el anuncio del nuevo decreto municipal, la Federació tenía previsto informar en la primera asamblea del curso, convocada para el próximo 1 de septiembre, de la creación de Ciudad Jardín y aprobar su incorporación. Ahora, Olivares trasladará a los representantes de las comisiones la situación generada por la nueva regulación y será la asamblea la que conozca los motivos por los que, de momento, no se procede a la federación.

El presidente de la Federació asegura que la comisión ya conocía la decisión de esperar a la publicación del decreto municipal y explica que la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se reunió la pasada semana con Ciudad Jardín, mientras que él decidió no acudir pese a haber sido invitado porque consideró que la Federació ya había trasladado su posición a la comisión. "No estamos en contra de la creación de esta hoguera, ni de ninguna, queremos que las Hogueras crezcan, pero debe hacerse con sentido común", apunta Olivares.

La Federació prevé además abordar la situación con la Generalitat, ya que consideran que, si una nueva comisión no puede plantar, tampoco tendría sentido completar otros trámites administrativos para darle de alta como agrupación festera. "Si no pueden plantar tampoco tiene sentido su aprobación o que les den de alta un CIF", sostiene Olivares.

Ciudad Jardín reclamaba que la Federació tomase partido

La posición de la Federació llega como respuesta a la exigencia planteada por Ciudad Jardín, que este martes pidió a la organización que se "posicione" ante la decisión municipal de no autorizar nuevos espacios de vía pública para nuevas comisiones. La hoguera sostiene que cuenta con organización y respaldo vecinal y que el veto impide que un barrio pueda incorporarse a las Hogueras.

La presidenta de la comisión, Verónica García, defendió que la comisión quiere seguir adelante con independencia de que pueda plantar o no y reclamó que la Federació la reconozca como comisión festera. "Queremos que se nos federe. Independientemente de si podemos plantar o no, queremos que la Federació nos reconozca como una comisión de la ciudad", señaló García. Ciudad Jardín considera que está reconocida como asociación festera por la Generalitat y que impedir su incorporación a la Federació supone una discriminación.

De este modo, el futuro de Ciudad Jardín queda pendiente de un decreto municipal que todavía no ha sido publicado y cuyo contenido será determinante para que la Federació pueda fijar su posición definitiva. Hasta entonces, la organización festera mantiene paralizada su incorporación y rechaza que esta decisión pueda interpretarse como una oposición al proyecto de la nueva comisión.