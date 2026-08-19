Alicante lanza una guía para comer por la ciudad: bares, arroces, tapas y experiencias gastronómicas

Alicante se come de muchas maneras. En una barra con una tapa rápida. En una mesa con un arroz al centro. En el Mercado Central, entre salazones, frutas, pescados y voces de primera hora. O en una cata con vistas al Mediterráneo desde el Castillo de Santa Bárbara. Para ordenar todo ese mapa de sabores, el Patronato Municipal de Turismo ha lanzado la guía gastronómica “Alicante, de barra y mesa”, una publicación que reúne establecimientos, recetas, productos locales y experiencias culinarias de la ciudad.

La guía está disponible en la web alicanteturismo.com y el Patronato Alicante City&Beach ha editado además 3.000 ejemplares impresos para utilizarlos en acciones promocionales, ferias y presentaciones de destino. El objetivo es que la gastronomía alicantina tenga un papel protagonista en la promoción turística de la ciudad.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que esta iniciativa busca reforzar el impulso conseguido durante el año de Alicante como Capital Española de la Gastronomía. “Apostamos por nuestra cultura gastronómica y esta propuesta es una herramienta imprescindible para los amantes del buen comer, tanto para los alicantinos como para quienes nos visiten y quieran descubrir nuestra gastronomía”, ha señalado.

Una guía para recorrer Alicante a través de sus sabores

“Alicante, de barra y mesa” no se limita a ofrecer un listado de locales. La propuesta plantea un recorrido por distintas zonas de la ciudad para descubrir Alicante al mismo tiempo que su cocina. Una forma de moverse por barrios, calles y espacios emblemáticos con la gastronomía como hilo conductor.

La publicación incluye restaurantes y bares reconocidos por su calidad, desde el establecimiento con Estrella Michelin hasta los nueve locales con Soles Repsol, los 29 Soletes, los 34 restaurantes con el sello Alicante Ciudad del Arroz y los trece incluidos en la categoría de L’Exquisit Mediterrani.

El resultado es una guía pensada tanto para quienes viven en Alicante y quieren redescubrir su ciudad como para quienes llegan de visita y buscan algo más que una recomendación rápida para comer.

El caldero es uno de los platos alicantinos preferidos por su intensidad y matices de sabor. / Jose Navarro

Arroces, cocas, salazones y productos de la terreta

El arroz ocupa un lugar central en la guía. La publicación recoge recetas de algunos de los platos más representativos de la cocina alicantina, como el arroz a banda, el arroz del senyoret, el arroz de magro y verduras o el caldero.

Pero la cocina de Alicante no se queda solo en los arroces. La guía también pone el foco en productos muy ligados a la identidad local, como las cocas, los salazones, los turrones y los vinos. Sabores reconocibles que forman parte de la memoria gastronómica de la ciudad y que cada vez tienen más peso en la oferta turística.

Experiencias gastronómicas en Alicante

La guía también incorpora propuestas para vivir la gastronomía más allá del plato. Entre las experiencias incluidas aparecen las visitas al Mercado Central, las rutas de tapas, los talleres de arroces y las catas en el Castillo de Santa Bárbara.

Son planes pensados para convertir la comida en una experiencia completa: conocer el producto, hablar con quienes lo trabajan, aprender una receta o probar vinos en uno de los espacios más reconocibles de Alicante.

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Con esta nueva publicación, Turismo busca consolidar la cocina alicantina como uno de los grandes atractivos de la ciudad. Una guía para sentarse a la mesa, apoyarse en la barra y recorrer Alicante con hambre de descubrirla.