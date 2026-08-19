Las 3 mejores playas de la provincia de Alicante para hacer deportes náuticos este verano

Con este calor, hay días en los que solo apetece una cosa: meterse en el agua. La sombra se queda corta, caminar a pleno sol se hace cuesta arriba y hasta los planes más sencillos parecen pedir una parada junto al mar. En la provincia de Alicante, donde el verano se vive mirando al Mediterráneo, la playa no es solo un lugar para tumbarse con la toalla. También puede ser el mejor gimnasio posible cuando las temperaturas aprietan.

Porque mantenerse activo en agosto no siempre pasa por salir a correr, encerrarse en una sala de máquinas o entrenar a las horas más duras del día. El agua permite moverse con otra sensación: refresca, reduce el impacto, obliga a trabajar el equilibrio y convierte el ejercicio en un plan mucho más llevadero. Paddle surf, kayak, windsurf, vela, snorkel o kitesurf son opciones perfectas para activar el cuerpo sin renunciar al baño. Y Alicante tiene playas muy preparadas para ello.

Playa de San Juan

La primera parada es la Playa de San Juan, uno de los grandes clásicos de Alicante capital y una de las opciones más completas para quienes buscan combinar baño, deporte y servicios. Es una playa amplia, urbana, larga y con ambiente durante todo el verano. Cuenta con zonas para practicar diferentes disciplinas deportivas, como vóley playa, porterías de fútbol, aparatos biosaludables y espacios habilitados para actividades náuticas como windsurf o paddle surf.

San Juan es ideal para quienes quieren iniciarse sin complicarse demasiado. Su gran extensión permite repartir usos, encontrar zonas más tranquilas y combinar el mar con actividad en la arena. Por la mañana, cuando suele haber menos aglomeración y el calor todavía no ha alcanzado su punto más duro, el paddle surf puede ser una buena forma de trabajar piernas, abdomen y equilibrio sin sensación de entrenamiento intenso. Después, se puede completar el plan con una caminata por la orilla, un rato de vóley o ejercicios suaves en las zonas deportivas. Además, su conexión con transporte público y su oferta de restauración la convierten en una playa cómoda para pasar el día sin depender demasiado del coche.

Les Deveses

La segunda playa imprescindible está en Dénia: Les Deveses.Aquí el protagonista no es tanto el paseo urbano como el viento. Esta playa, situada en el extremo norte del término municipal, es una de las referencias de la provincia para quienes buscan deportes más dinámicos. Es una playa perfecta para practicar deportes acuáticos como kitesurf o windsurf, y cuenta con instalaciones de vóley playa para quienes prefieran moverse en tierra firme.

Les Deveses es la elección para quienes quieren algo más que remar despacio. El windsurf y el kitesurf exigen coordinación, fuerza, equilibrio y lectura del viento, por lo que conviene practicarlos con escuela o con experiencia previa. Para principiantes, lo mejor es empezar con cursos, material adecuado y supervisión profesional. En días de viento, el espectáculo de velas y cometas sobre el agua ya merece la visita, aunque no se practique. Y cuando las condiciones no acompañan para actividades de viento, la playa sigue siendo una buena opción para caminar, nadar o hacer ejercicios suaves en la arena. Eso sí: aquí manda el parte meteorológico. Si hay mala mar o viento excesivo, lo prudente es dejar la tabla para otro día.

Gran Playa

La tercera propuesta está en Santa Pola, en Gran Playa, una zona especialmente vinculada a la práctica de deportes náuticos. Esta playa cuenta con servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios, área biosaludable y zonas náuticas para practicar windsurf, paddle surf y kayak.

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Gran Playa es perfecta para quienes buscan un punto intermedio: actividad, ambiente familiar, servicios y opciones para distintos niveles. El kayak permite recorrer la costa a ritmo suave y trabajar brazos y tronco; el paddle surf ayuda a mejorar equilibrio y resistencia; el windsurf añade un punto más técnico para quienes quieren avanzar. En todos los casos, conviene aplicar sentido común: evitar las horas centrales del día, protegerse del sol, hidratarse, usar chaleco cuando proceda y no salir al mar si las condiciones no son adecuadas.