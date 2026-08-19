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Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante

El listado también incluye aquellos que están en aviso naranja según los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad

El tiempo en Alicante: alertas por altas temperaturas este miércoles

El tiempo en Alicante: alertas por altas temperaturas este miércoles

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Tras el aviso rojo en el litoral norte realizado por la  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el que también se ha previsto viento de poniente (la conocida "ponentà") para hoy, se han establecido el listado de municipios en aviso rojo sanitario en Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana. Para mañana Aemet ha previsto un cambio drástico en temperaturas y temporales, que pasarán del calor extremo al aviso por tormentas y fuertes rachas de viento. Por ahora, este miércoles cabe mantener las precauciones ante el aviso por calor: mantenerse hidratado, no realizar ejercicios o actividades que signifiquen gran esfuerzo al aire libre durante los picos de calor y seguir los consejos sanitarios y municipales, así como atender a las restricciones, como el cierre de parques y jardines.

Este listado se ha realizado la estimación conforme a los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad y puedes consultarlo a continuación. La lista se ha elaborado en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.

AVISO ROJO (ALTO RIESGO)

Vega Baja:

  • Albatera
  • Algorfa
  • Almoradí
  • Benejúzar
  • Benferri
  • Benijófar
  • Bigastro
  • Callosa de Segura
  • Catral
  • Cox
  • Daya Nueva
  • Daya Vieja
  • Dolores
  • Formentera del Segura
  • Granja de Rocamora
  • Guardamar del Segura
  • Jacarilla
  • Los Montesinos
  • Orihuela
  • Pilar de la Horadada
  • Rafal
  • Redován
  • Rojales
  • San Fulgencio
  • San Isidro
  • San Miguel de Salinas
  • Torrevieja

Baix Vinalopó:

  • Crevillent
  • Elche
  • Santa Pola

El Vinalopó Mitjà

  • Aspe
  • Fondó de les Neus (El) / Hondón de las Nieves
  • Hondón de los Frailes
  • Monforte del Cid
  • Novelda

La Marina Baixa:

  • L'Alfàs del Pi
  • Benidorm
  • Finestrat
  • La Nucia
  • Orxeta
  • Polop
  • Relleu
  • La Vila Joiosa

L'Alacantí:

  • Agost
  • Aigües
  • Alacant/Alicante
  • Busot
  • El Campello
  • Mutxamel
  • Sant Joan d'Alacant
  • Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
Samuel Biener alerta sobre las consecuencias de la alta temperatura del Mediterráneo: "Está en valores del mar Caribe"

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AVISO NARANJA (RIESGO MEDIO)

El Comtat:

  • Agres
  • Alcoleja
  • Alcosser
  • Alfafara
  • Almudaina
  • L'Alqueria d'Asnar
  • Balones
  • Benasau
  • Beniarrés
  • Benilloba
  • Benillup
  • Benimarfull
  • Benimassot
  • Cocentaina
  • Fageca
  • Famorca
  • Gaianes
  • Gorga
  • Millena
  • Muro de Alcoy
  • L'Orxa
  • Planes
  • Quatretondeta
  • Tollos

El Vinalopó Mitjà:

  • Algueña
  • Elda
  • Monòver/Monóvar
  • Petrer
  • El Pinós
  • La Romana

La Marina Alta:

  • Alcalalí
  • L'Atzúbia
  • Beniarbeig
  • Benidoleig
  • Benigembla
  • Benimeli
  • Benissa
  • Calp
  • Castell de Castells
  • Dénia
  • Gata de Gorgos
  • Llíber
  • Murla
  • Ondara
  • Orba
  • Parcent
  • Pedreguer
  • Pego
  • El Poble Nou de Benitatxell
  • Els Poblets
  • El Ràfol d'Almúnia
  • Sagra
  • Sanet y Negrals
  • Senija
  • Teulada
  • Tormos
  • La Vall d'Alcalà
  • La Vall d'Ebo
  • La Vall de Gallinera
  • La Vall de Laguar
  • El Verger
  • Xaló
  • Xàbia

La Marina Baixa:

  • Altea
  • Beniardà
  • Benifato
  • Benimantell
  • Bolulla
  • Callosa d'en Sarrià
  • El Castell de Guadalest
  • Confrides
  • Sella
  • Tàrbena

L'Alacantí:

  • La Torre de les Maçanes
  • Xixona

L'Alcoià:

  • Alcoi/Alcoy
  • Banyeres de Mariola
  • Benifallim
  • Castalla
  • Ibi
  • Onil
  • Penàguila
  • Tibi

L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó:

  • Beneixama
  • Biar
  • El Camp de Mirra
  • Cañada
  • Salinas
  • Sax
  • Villena

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Según El Ministerio de Sanidad, las previsiones de aviso por riesgos debido a las altas temperaturas en Alicante capital son de aviso naranja para el jueves y aviso amarillo para el viernes.

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