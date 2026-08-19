Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante

Tras el aviso rojo en el litoral norte realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el que también se ha previsto viento de poniente (la conocida "ponentà") para hoy, se han establecido el listado de municipios en aviso rojo sanitario en Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana. Para mañana Aemet ha previsto un cambio drástico en temperaturas y temporales, que pasarán del calor extremo al aviso por tormentas y fuertes rachas de viento. Por ahora, este miércoles cabe mantener las precauciones ante el aviso por calor: mantenerse hidratado, no realizar ejercicios o actividades que signifiquen gran esfuerzo al aire libre durante los picos de calor y seguir los consejos sanitarios y municipales, así como atender a las restricciones, como el cierre de parques y jardines.

Este listado se ha realizado la estimación conforme a los criterios del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas sobre la Salud del Ministerio de Sanidad y puedes consultarlo a continuación. La lista se ha elaborado en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.

AVISO ROJO (ALTO RIESGO)

Vega Baja:

Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Los Montesinos

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

Torrevieja

Baix Vinalopó:

Crevillent

Elche

Santa Pola

El Vinalopó Mitjà

Aspe

Fondó de les Neus (El) / Hondón de las Nieves

Hondón de los Frailes

Monforte del Cid

Novelda

La Marina Baixa:

L'Alfàs del Pi

Benidorm

Finestrat

La Nucia

Orxeta

Polop

Relleu

La Vila Joiosa

L'Alacantí:

Agost

Aigües

Alacant/Alicante

Busot

El Campello

Mutxamel

Sant Joan d'Alacant

Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig

INFORMACIÓNTV

AVISO NARANJA (RIESGO MEDIO)

El Comtat:

Agres

Alcoleja

Alcosser

Alfafara

Almudaina

L'Alqueria d'Asnar

Balones

Benasau

Beniarrés

Benilloba

Benillup

Benimarfull

Benimassot

Cocentaina

Fageca

Famorca

Gaianes

Gorga

Millena

Muro de Alcoy

L'Orxa

Planes

Quatretondeta

Tollos

El Vinalopó Mitjà:

Algueña

Elda

Monòver/Monóvar

Petrer

El Pinós

La Romana

La Marina Alta:

Alcalalí

L'Atzúbia

Beniarbeig

Benidoleig

Benigembla

Benimeli

Benissa

Calp

Castell de Castells

Dénia

Gata de Gorgos

Llíber

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Pego

El Poble Nou de Benitatxell

Els Poblets

El Ràfol d'Almúnia

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Teulada

Tormos

La Vall d'Alcalà

La Vall d'Ebo

La Vall de Gallinera

La Vall de Laguar

El Verger

Xaló

Xàbia

La Marina Baixa:

Altea

Beniardà

Benifato

Benimantell

Bolulla

Callosa d'en Sarrià

El Castell de Guadalest

Confrides

Sella

Tàrbena

L'Alacantí:

La Torre de les Maçanes

Xixona

L'Alcoià:

Alcoi/Alcoy

Banyeres de Mariola

Benifallim

Castalla

Ibi

Onil

Penàguila

Tibi

L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó:

Beneixama

Biar

El Camp de Mirra

Cañada

Salinas

Sax

Villena

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Según El Ministerio de Sanidad, las previsiones de aviso por riesgos debido a las altas temperaturas en Alicante capital son de aviso naranja para el jueves y aviso amarillo para el viernes.