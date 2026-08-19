Cultura
El nuevo museo internacional de Las Cigarreras ya tiene quien dirija sus exposiciones hasta 2029
La Junta de Gobierno adjudica por 3,76 millones a Light Art Exhibitions el comisariado, diseño, producción y montaje de seis muestras tras un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia
El Ayuntamiento de Alicante adjudica por casi 3,8 millones de euros el contrato para poner en marcha la programación expositiva del futuro museo internacional de Las Cigarreras, que ocupará la antigua Casa de la Misericordia. La empresa elegida, Light Art Exhibitions S.L., será la encargada de comisariar, diseñar, producir y montar seis exposiciones temporales que se desarrollarán desde finales de este año hasta el segundo semestre de 2029. La adjudicación se ha realizado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, de modo que no ha existido un concurso público abierto a distintas empresas.
El expediente de contratación establece que el contrato asciende a 3.109.090,90 euros sin IVA, una cantidad que, tras aplicar el 21 % de impuesto, alcanza los 3.761.999,99 euros. La ejecución comenzará una vez se formalice el contrato y se prolongará hasta el desmontaje y traslado de la sexta y última exposición, previsto para la segunda mitad de 2029. El contrato contempla un gasto plurianual distribuido entre cuatro ejercicios. El Ayuntamiento ha previsto destinar 552.656,49 euros en 2026, otros 1.181.625,50 euros en 2027, 1.397.683,10 euros en 2028 y 630.034,90 euros en 2029, hasta completar los 3.761.999,99 euros con IVA.
El Museo Internacional de Grandes Exposiciones de Las Cigarreras tiene prevista su apertura a finales de este año. El nuevo espacio está diseñado para acoger exposiciones temporales de relevancia internacional, con muestras vinculadas a colecciones como la de la Casa de Alba, maestros del impresionismo o la moda de Balenciaga, además de obras de artistas como Sorolla o Marc Chagall. El proyecto contempla también un espacio didáctico infantil.
Una única empresa presentó oferta
El Ayuntamiento aprobó el 16 de junio la convocatoria de un "procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia" para contratar este servicio. El plazo para presentar proposiciones terminó el 6 de julio y la apertura del sobre único se realizó cuatro días después. En esa sesión, la Mesa de Contratación clasificó como única propuesta presentada y admitida la de Light Art Exhibitions S.L., a la que posteriormente requirió la documentación necesaria para poder adjudicarle el contrato.
La empresa acreditó, según consta en el expediente, su capacidad y representación, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la solvencia exigida y el depósito de la garantía definitiva. Un informe técnico de la Jefatura del Servicio de Cultura, fechado el 20 de julio, concluyó que había acreditado debidamente los medios de solvencia requeridos. Finalmente, la Mesa de Contratación propuso por unanimidad su adjudicación en la reunión celebrada el 5 de agosto.
El expediente no indica a quién se invitó al concurso
Uno de los aspectos que no aclara el documento de adjudicación es precisamente cómo se configuró esa ausencia de concurrencia. En las tres páginas del acuerdo no aparece qué empresas fueron invitadas por el Ayuntamiento a participar en el procedimiento negociado ni tampoco cuántas recibieron esa invitación. El expediente se limita a señalar que se siguió un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia y que, finalmente, solo se presentó una proposición.
Por tanto, aunque el documento acredita que hubo un procedimiento de contratación y que la empresa adjudicataria tuvo que demostrar su solvencia y cumplir los requisitos exigidos, no permite conocer a partir de estas tres páginas si fueron invitadas otras empresas, cuántas fueron ni cuáles eran.
Segundo intento para equipar el museo
El Ayuntamiento de Alicante vuelve a intentar contratar el mobiliario para el nuevo espacio expositivo de la Casa de la Misericordia, en el complejo de Las Cigarreras, después de que el anterior procedimiento quedara desierto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado ahora una nueva convocatoria para el suministro e instalación del equipamiento, con un presupuesto base de 162.653,69 euros sin IVA, que asciende a 196.810,96 euros con impuestos incluidos.
El primer expediente, identificado como 65/26, fue declarado desierto por la Junta de Gobierno el pasado 4 de agosto. Ante esta situación, el Ayuntamiento recurre ahora a un procedimiento negociado sin publicidad, una vía prevista en la Ley de Contratos del Sector Público cuando un procedimiento anterior ha quedado sin ofertas. El nuevo contrato establece un plazo máximo de 30 días naturales para suministrar e instalar el mobiliario y contempla el precio como único criterio de adjudicación, además de la negociación.
El gasto se ha autorizado con cargo al presupuesto municipal de 2026 y asciende a 196.810,96 euros, IVA incluido. El expediente incorpora los pliegos técnicos y administrativos y un informe específico sobre la propuesta de empresas a invitar al procedimiento. La contratación tiene como objetivo dotar de mobiliario al espacio expositivo de la Casa de la Misericordia, una de las actuaciones vinculadas a la transformación del complejo de Las Cigarreras.
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