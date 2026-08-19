Orihuela alcanza los 42 grados y Pego 41,5: abrasados en los extremos de la provincia

Los extremos norte y sur de la provincia de Alicante viven una jornada abrasadora a causa del viento de poniente, que además incrementa de forma muy significativa el riesgo de incendios forestales al transportar aire muy cálido y seco desde el interior peninsular hasta la costa, desplomando la humedad relativa y elevando las temperaturas. A las 14 horas la estación meteorológica de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Orihuela El Capitán-Los Canónigos marcaba exactamente 41,9 grados, y a las 14.45 horas la de Orihuela centro 41,5, misma temperatura que en Pego.

A destacar también los 41 grados de Benigembla; 40,9 de Pedreguer-Patronato; l'Orxa 40,4; 40,1 en Crevillent; 40 en Murla y la Vall de la Gallinera; por 39,6 en Muro de Alcoy; y 39,4 en Parcent.

Son por ahora los valores máximos en la provincia de un miércoles en el que toda la Comunidad Valenciana se encuentra en situación de peligro extraordinario frente a temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados. La diferencia con otras jornadas en el descenso de la humedad, aunque la que hay deja una sensación térmica de 47 en la Vega Baja (San Fulgencio); de 46 grados en puntos de la Marina Alta (Xábia y Pedreguer), l'Alacantí (San Vicente, El Campello o Alicante) y el Baix Vinalopó (Elche); o de 43 en la Marina Baixa (Polop).

El mar se calentará más

Por su parte, los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican una máxima en la ciudad de Alicante de 39 grados a la una y media de la tarde; de 38,8 en Alcoy y de 37,8 en Pinoso. Estos episodios siguen sobrecalentando el agua del mar Mediterráneo, que durante todo lo que llevamos de agosto roza 30 grados en la provincia de Alicante, apunta el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Esta persistencia convierte al mar en un elemento más a tener en cuenta en el comportamiento meteorológico de la costa alicantina.

El calentamiento del Mediterráneo tiene además consecuencias sobre las condiciones ambientales durante las horas nocturnas. El mar acumula calor durante el día y lo libera posteriormente, dificultando que las temperaturas bajen con rapidez. En un escenario de temperaturas atmosféricas muy elevadas, este efecto puede contribuir a prolongar las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, y favorecer episodios de noches tórridas, cuando las temperaturas no bajan de los 25 grados, e incluso infernales, más cerca de los 30 grados.

Mientras la provincia se abrasa, en otros puntos del país se viven tormentas a la espera del cambio de tiempo notable previsto para este jueves.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, José Luis Camacho, ha explicado en un mensaje a los medios que la dana situada al suroeste peninsular ha iniciado "un desplazamiento hacia el Mediterráneo, dirigida por un potente chorro subtropical en la parte anterior de una dorsal anticiclónica".

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Máximas al alza

Junto con el acercamiento de un frente frío desde el Cantábrico a la costa norte de la península, se propicia "un aumento del viento de componente oeste" que tiene, según ha puntualizado, "especial relevancia en las temperaturas máximas en zonas de la mitad este, con foco especial en la Comunidad Valenciana".

La Aemet observa que las temperaturas máximas tendrán un comportamiento al alza en la mitad este de la península, donde subirán, con los incrementos "más notables" en el litoral de la Comunidad Valenciana.

"Debido a los vientos de poniente y la acumulación de calor tanto en tierra como en el mar, se produce una situación de aviso rojo por temperaturas extremas en los litorales norte y sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante con máximas entre 42 y 44 grados", advierte Camacho.

Cambio notable

Para mañana en el Mediterráneo se esperan tormentas que podrían evolucionar a fenómenos intensos en el interior de Alicante, interior sur de Valencia y litorales sur y norte de Valencia.

Las temperaturas máximas bajarán y subirán las mínimas en puntos del litoral. El viernes será un "día de transición" aunque una nueva vaguada se dejará notar el fin de semana.