Sanitarios de Alicante en la zona cero del terremoto de Venezuela: «Hay historias muy duras de personas que han perdido a toda su familia»

Los escombros se retiran, las carreteras se reabren y algunos edificios comienzan a recuperar la normalidad, pero para muchas personas de La Guaira el terremoto que sacudió Venezuela hace casi dos meses todavía no ha terminado. Han perdido sus casas, sus pertenencias y, en algunos casos, a buena parte de sus familias. Tres profesionales vinculados a Alicante están ahora sobre el terreno formando parte de la respuesta de Cruz Roja Española: Salva Ramírez, como jefe del equipo Adelaida Plaza, matrona del centro de salud de Almoradí, y Paula Ibáñez, enfermera de Villena, incorporada recientemente a la misión.

La clínica de emergencia desplegada por Cruz Roja Española llega a atender hasta 200 personas al día. Desde enfermos crónicos a pacientes que necesitan medicación, problemas derivados del terremoto, atención a embarazadas y mujeres con necesidades ginecológicas y, cada vez con mayor importancia, las consecuencias psicológicas del desastre.

«Hay historias muy duras de personas que realmente tienen un trauma importante por haber perdido a la mitad de su familia o prácticamente a su familia entera», explica Ramírez coincidiendo con el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se conmemora cada 19 de agosto.

Miedo

Aunque la recuperación de las infraestructuras avanza, el miedo continúa entre la población. El equipo ha vivido incluso nuevas réplicas durante su estancia y algunos vecinos llegan a la clínica de madrugada tras notar movimientos sísmicos. No siempre necesitan asistencia médica. A veces necesitan simplemente sentirse seguros. «Vienen asustados», explica el jefe de equipo.

El contraste que encuentran los cooperantes también resulta difícil de asimilar. En algunas calles de La Guaira los edificios permanecen aparentemente intactos, mientras que en la calle de al lado hay construcciones completamente destruidas.

En esta zona turística, acostumbrada a los grandes edificios, resulta impactante contemplar construcciones que hasta hace unas semanas estaban en perfecto estado y que ahora presentan fachadas agrietadas, ventanas desaparecidas o partes de su estructura derrumbadas.

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Hasta 200 pacientes al día

La clínica funciona como una pequeña instalación de Atención Primaria y está integrada por tres médicos de Cruz Roja Española, cinco enfermeras, dos técnicos, un responsable de equipo y tres profesionales del área sociosanitaria, además del apoyo de la ONG venezolana.

El equipo atiende actualmente alrededor de 100 a 150 personas al día, aunque en determinados momentos de la emergencia se han alcanzado las 200 atenciones diarias.

Durante las primeras jornadas, la presión asistencial fue especialmente elevada. Ahora la actividad se ha desplazado progresivamente hacia las enfermedades crónicas que han quedado sin seguimiento o sin tratamiento.

Hay pacientes que necesitan medicación y no tienen posibilidad de conseguirla. El equipo médico realiza la valoración y facilita los tratamientos necesarios, mientras que los profesionales detectan también situaciones que requieren apoyo psicológico o social.

Misiones humanitarias

Adelaida Plaza atiende sobre todo a mujeres embarazadas, problemas ginecológicos y planificación familiar, aunque también participa en el triaje y en la atención general de los pacientes.

Plaza ya conoce lo que supone trabajar en una emergencia humanitaria. Participó en dos misiones de Cruz Roja en Grecia, en 2015 y 2016, relacionadas con la crisis de refugiados, antes de incorporarse ahora a esta operación en Venezuela.

Ramírez, de profesión docente, ha participado en las tareas de ayuda del tsunami del sudeste asiático de 2004, la epidemia de cólera en Zimbabue en 2009, el terremoto de Haití de 2010 y la epidemia de ébola en Sierra Leona en 2014.

Una emergencia que no ha terminado

La presencia de tres profesionales vinculados a Alicante añade un componente especialmente cercano a una operación que se desarrolla a miles de kilómetros de la provincia.

Los sanitarios forman parte de un equipo multidisciplinar en el que médicos, enfermeras, técnicos y profesionales sociosanitarios trabajan conjuntamente. Estos últimos tienen además un papel transversal para detectar a las personas que necesitan apoyo psicológico o social.

En muchos casos, son los propios sanitarios quienes identifican durante una consulta que detrás de un problema físico existe una situación de duelo, ansiedad o trauma relacionada con el terremoto.

La emergencia sanitaria, por tanto, ha cambiado de rostro. Si inicialmente la prioridad fueron las lesiones provocadas directamente por el desastre, ahora cobran protagonismo las enfermedades que quedaron desatendidas y las consecuencias emocionales.

Una clínica que seguirá funcionando

La misión de Cruz Roja Española no está planteada únicamente para cubrir la emergencia inmediata. Cuando los alicantinos se marchen, la clínica será transferida a Cruz Roja venezolana, que asumirá su gestión para dar continuidad a los servicios de salud.

El objetivo es garantizar que la población pueda seguir disponiendo de atención médica continuada, apoyo psicosocial y prevención de enfermedades, en apoyo y complementariedad de unos servicios sanitarios que se han visto afectados por el terremoto.

Una parte fundamental de la misión española consiste también en formar y acompañar al personal de Cruz Roja Venezolana, además de transferir progresivamente los equipos y los conocimientos necesarios para mantener la actividad.

«Nuestro papel también es apoyarles para que ellos puedan continuar con la atención a las personas de su país», resume el equipo.