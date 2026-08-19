La Unidad Docente de Matronas asegura que Alicante incrementa sus plazas de formación

La Comunidad Valenciana mantiene en 66 las plazas de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) ofertadas para la convocatoria EIR 2026/2027, la misma cifra que el año anterior, mientras que Alicante incrementa su oferta de 29 a 32 plazas. Así lo explica la jefa de Estudios de la Unidad Docente de Matronas de la Comunidad Valenciana, con sede en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, Lola Serrano Raya, ante la denuncia del Sindicato de Enfermería que han apuntado a una reducción de plazas en la formación de futuras matronas de 17 en la Comunidad y siete en la provincia.

Serrano considera necesario diferenciar entre plazas acreditadas, plazas ofertadas y capacidad docente real, ya que una plaza acreditada no implica que deba ofertarse todos los años. La acreditación establece la capacidad máxima autorizada de una unidad docente, mientras que la oferta anual debe adaptarse a las condiciones asistenciales y docentes de cada centro.

La responsable de la Unidad Docente subraya que la necesidad de contar con más matronas en el sistema sanitario es indiscutible, pero advierte de que esta necesidad asistencial no puede confundirse con la capacidad de los centros para formar residentes garantizando el cumplimiento del programa oficial. La formación de la especialidad se prolonga durante dos años y contempla un mínimo de 3.600 horas.

Alicante suma tres plazas

En el caso de Alicante, rechaza que la provincia haya perdido plazas. La comparación que considera correcta es la de las convocatorias consecutivas: Alicante pasa de 29 plazas ofertadas en 2025/2026 a 32 en 2026/2027, lo que supone un incremento de tres plazas. Castellón también aumenta su oferta, de cinco a seis, mientras que Valencia ajusta sus plazas para mantener el total autonómico en 66.

La confusión procede, según Serrano, de comparar las plazas ofertadas este año con el número total de plazas acreditadas. De esta forma, las 17 plazas acreditadas que no aparecen en la convocatoria se han interpretado como plazas eliminadas, cuando no se trata de una reducción respecto a la convocatoria anterior.

La evolución de la última década, de hecho, refleja un aumento significativo de la formación de matronas. En la convocatoria 2017/2018 se ofertaron 41 plazas en la Comunidad Valenciana, frente a las 66 actuales, un crecimiento aproximado del 61% en diez convocatorias.

Más residentes, pero con suficientes partos para formarse

El límite para incrementar las plazas no viene determinado únicamente por la existencia de plazas administrativas acreditadas, indica. La formación exige que cada residente alcance una serie de competencias clínicas, entre ellas la asistencia de al menos 80 partos normales durante los dos años de residencia. Las oportunidades clínicas deben repartirse entre los residentes de matrona y los de otras especialidades médicas que también participan en la actividad obstétrica.

Por ello, aumentar de forma automática el número de residentes podría generar una competencia por las oportunidades clínicas y dificultar el cumplimiento de los objetivos formativos. La capacidad de cada centro debe analizarse teniendo en cuenta, entre otros factores, el número y tipo de partos, la presencia simultánea de residentes de primero y segundo año, las rotaciones y la disponibilidad de tutores.

El escenario previsto para 2027 contempla 132 residentes de matrona formándose simultáneamente en la Comunidad Valenciana: 66 de segundo año y otros 66 de primero. La previsión es mantener en los próximos años promociones de entre 65 y 70 residentes anuales, siempre que la capacidad docente lo permita.

El déficit de matronas no se resuelve con residentes

Serrano distingue además entre las necesidades actuales de las plantillas y la formación de especialistas. Si existen déficits de matronas en determinados departamentos, considera que deben abordarse mediante la creación y cobertura de plazas estructurales, la estabilidad contractual, las sustituciones y las políticas de fidelización y relevo generacional.

La residencia, insiste, tiene como finalidad formar especialistas y no puede utilizarse como mecanismo para cubrir déficits estructurales de plantilla. El aumento de plazas EIR es necesario para garantizar profesionales suficientes en el futuro, pero debe realizarse de manera progresiva y compatible con la capacidad de los centros para ofrecer una formación completa.