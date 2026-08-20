La Aemet marca el aviso naranja en el interior de Alicante por rachas viento y tormentas con posible granizo

Aviso naranja (peligro importante) en el interior de Alicante donde la lluvia y tormentas pueden venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. En localidades como Elda, Villena, Xixona o Alcoy (y sus alrededores), se espera que las precipitaciones lleguen con especial fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): desde las 12.00 hasta las 21.59 horas se esperan tormentas que con granizo "sin descartar que sea grande", apunta la Aemet. En este sentido, señala que los chubascos podrían alcanzar los 40mm de precipitación acumulada en una hora.

En el resto de la provincia se espera también un cambio de tiempo notable respecto a la jornada anterior, de calor asfixiante y viento de poniente, que mantuvo el mercurio muy arriba durante todo el miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, manteniendo también el aviso amarillo por calor en el litoral norte y sur.

Alicante

El día se presenta movido en Alicante/Alacant, con lluvia probable desde la mañana y mayor inestabilidad por la tarde, cuando pueden aparecer tormentas. La temperatura subirá hasta 37 grados, aunque la sensación puede alcanzar los 42, con viento del sur y rachas fuertes en las horas centrales. Aemet ha marcado el aviso amarillo por calor en el litoral norte de Alicante.

Elche

Elche/Elx vivirá una jornada de calor intenso e inestabilidad, con 38 grados de máxima y una tarde marcada por posibles tormentas tras una mañana con nubes y lluvia débil. El viento soplará con fuerza, primero del sur y después del norte, con rachas destacadas. En la ciudad ilicitana y el resto del Baix Vinalopó también está marcado el aviso amarillo por calor en el litoral sur de Alicante.

Elda

En Elda, el cambio de tiempo será claro: ambiente cálido, con 36 grados, pero con protagonismo de la lluvia y las tormentas a lo largo del día. La tarde será el tramo más inestable, acompañada de viento del norte que puede soplar con rachas fuertes. En Elda (así como en Xixona o Villena) Aemet ha marcado el aviso naranja por tormentas que pueden venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Benidorm

Benidorm tendrá un jueves de bochorno e inestabilidad, con 34 grados de máxima y una sensación térmica que puede llegar a 40. La mañana dejará nubes y lluvia, y la tarde será más complicada por la llegada de tormentas, con viento moderado y rachas apreciables. Aviso amarillo por calor en el litoral norte de Alicante.

Torrevieja

Torrevieja combinará calor húmedo, lluvia y tormentas, con 35 grados de máxima y una sensación que puede alcanzar los 42. El viento del sur soplará con fuerza durante buena parte del día y las rachas podrán ser intensas, aunque el cielo tenderá a despejar al final. Aviso amarillo por calor en el litoral sur de Alicante.

Orihuela

Orihuela afronta una jornada calurosa, con 38 grados de máxima, pero el foco estará también en la inestabilidad, con lluvia probable por la mañana y tormentas durante la tarde. El viento del sur podrá soplar con rachas fuertes antes de girar a componente oeste. Aviso amarillo por calor en el litoral sur de Alicante.

Alcoy

Alcoy tendrá un jueves más revuelto que los días anteriores, con 34 grados de máxima y lluvia probable en varios momentos de la jornada. Las tormentas podrán aparecer desde la mañana y repetirse por la tarde, con viento del sur y rachas moderadas y aquí Aemet ha marcado el aviso naranja por riesgo ante lluvia, tormentas y rachas de viento.

Dénia

Dénia vivirá una jornada de cielo muy cubierto, lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. La máxima alcanzará los 36 grados, con sensación de hasta 39, y el viento será uno de los factores destacados, con rachas fuertes durante buena parte del día. Aviso amarillo por calor en el litoral norte de Alicante.