Meteorología
Aviso naranja por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, granizo y fuertes rachas de viento en Alicante
De 12.00 a 21.59 horas se espera un fuerte temporal en el interior norte del territorio alicantino
Tras el aviso rojo por altas temperaturas y ponentà de ayer, en la que también se vivió una de las noches más tórridas del verano, el tiempo en Alicante da un giro hacia las lluvias y precipitaciones, no sin alerta por calor en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso naranja por tormentas y lluvia en el interior del territorio alicantino, cuyo temporal puede ir acompañado "de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande".
El resto de la provincia se mantiene en aviso amarillo por tormentas, lluvia, altas temperaturas y rachas de viento con fenómenos costeros en el litoral. A continuación puedes consultar el listado de zonas, fenómenos meteorológicos y a qué hora se prevé que comiencen y se dispersen, que ha marcado la Aemet para la provincia de Alicante.
Interior de Alicante
- Nivel: naranja
- Fenómeno adverso: lluvias
- Precipitación prevista: 40 litros por metro cuadrado en una hora
- Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
- Nivel: naranja
- Fenómeno adverso: tormentas
- Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
- Pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande.
Litoral norte de Alicante
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: temperaturas máximas
- Temperatura prevista: 36 grados
- Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: lluvias
- Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora
- Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: tormentas
- Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
- Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
En la costa del litoral norte de Alicante
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: fenómenos costeros
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
- Detalle: viento del suroeste de 40 a 55 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros.
Litoral sur de Alicante
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: temperaturas máximas
- Temperatura prevista: 36 grados
- Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
- Detalle: en los litorales de Valencia y sur de Castellón no se descarta que se alcancen localmente los 38 o 39 grados.
En la costa del litoral sur de Alicante
- Nivel: amarillo
- Fenómeno adverso: fenómenos costeros
- Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
- Detalle: viento del suroeste de 40 a 55 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros.
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