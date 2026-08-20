Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate mujer incendioTormentas y granizo hoyExpediente TamboraDetenido por matar a su tíoNormativa burkaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Meteorología

Aviso naranja por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, granizo y fuertes rachas de viento en Alicante

De 12.00 a 21.59 horas se espera un fuerte temporal en el interior norte del territorio alicantino

El tiempo en Alicante: los chubascos y las tormentas fuertes marcarán la jornada

El tiempo en Alicante: los chubascos y las tormentas fuertes marcarán la jornada

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Tras el aviso rojo por altas temperaturas y ponentà de ayer, en la que también se vivió una de las noches más tórridas del verano, el tiempo en Alicante da un giro hacia las lluvias y precipitaciones, no sin alerta por calor en algunas zonas.  La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso naranja por tormentas y lluvia en el interior del territorio alicantino, cuyo temporal puede ir acompañado "de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande".

El resto de la provincia se mantiene en aviso amarillo por tormentas, lluvia, altas temperaturas y rachas de viento con fenómenos costeros en el litoral. A continuación puedes consultar el listado de zonas, fenómenos meteorológicos y a qué hora se prevé que comiencen y se dispersen, que ha marcado la Aemet para la provincia de Alicante.

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España).

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Interior de Alicante

  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: lluvias
  • Precipitación prevista: 40 litros por metro cuadrado en una hora
  • Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
  • Nivel: naranja
  • Fenómeno adverso: tormentas
  • Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
  • Pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande.

Litoral norte de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 36 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: lluvias
  • Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora
  • Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: tormentas
  • Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas
  • Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: "Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar"

El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: "Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar"

INFORMACIÓNTV

En la costa del litoral norte de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: fenómenos costeros
  • Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
  • Detalle: viento del suroeste de 40 a 55 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros.

Litoral sur de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: temperaturas máximas
  • Temperatura prevista: 36 grados
  • Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas
  • Detalle: en los litorales de Valencia y sur de Castellón no se descarta que se alcancen localmente los 38 o 39 grados.

Noticias relacionadas y más

En la costa del litoral sur de Alicante

  • Nivel: amarillo
  • Fenómeno adverso: fenómenos costeros
  • Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas
  • Detalle: viento del suroeste de 40 a 55 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La provincia de Alicante se prepara para una 'ponentà' con aviso naranja y hasta 43°C en el litoral norte
  2. Largas colas a pleno sol en Alicante para embarcar hacia Tabarca: 'No es normal tener que venir media hora antes si no hay sombra
  3. Un arrollamiento obliga a interrumpir el servicio en la Línea 1 del TRAM de Alicante
  4. La Aemet lo confirma: 40°C de sensación térmica en Torrevieja y aviso amarillo en Alicante próximamente
  5. Alicante Entiende' asegura que el 'joven asesinado en la playa San Juan' fue agredido por 'ser gay
  6. Estos son los municipios en aviso rojo sanitario por temperaturas extremas en Alicante
  7. Cambio drástico en el norte de Alicante: de la alerta roja de hoy al aviso amarillo por tormentas, granizo y rachas de viento para mañana
  8. El nuevo plan general rediseña la red viaria de Alicante para descongestionar el centro y conectar los nuevos barrio

Aviso naranja por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, granizo y fuertes rachas de viento en Alicante

Aviso naranja por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, granizo y fuertes rachas de viento en Alicante

Noche histórica por calor en la provincia de Alicante: Dénia alcanza los 39º y la mínima en Alicante no baja de los 30º en una "ponentà" dantesca

Noche histórica por calor en la provincia de Alicante: Dénia alcanza los 39º y la mínima en Alicante no baja de los 30º en una "ponentà" dantesca

La Aemet marca el aviso naranja en el interior de Alicante por rachas viento y tormentas con posible granizo

La Aemet marca el aviso naranja en el interior de Alicante por rachas viento y tormentas con posible granizo

Hidratación extra para los ficus de Alicante: así se cuidan los árboles emblemáticos de la ciudad

Hidratación extra para los ficus de Alicante: así se cuidan los árboles emblemáticos de la ciudad

Orihuela alcanza los 43,5 grados, l'Atzúbia los 42,4 y Pego los 41,5: abrasados en los extremos de la provincia

Orihuela alcanza los 43,5 grados, l'Atzúbia los 42,4 y Pego los 41,5: abrasados en los extremos de la provincia

Hasta 34 grados en la estación de autobuses de Alicante: "Si no me siento me mareo"

Hasta 34 grados en la estación de autobuses de Alicante: "Si no me siento me mareo"

El Ayuntamiento de Alicante afirma que ha instado a ADIF a la limpieza de las antiguas vías de Benalúa Sur bajo amenaza de multa

El Ayuntamiento de Alicante afirma que ha instado a ADIF a la limpieza de las antiguas vías de Benalúa Sur bajo amenaza de multa

Los padres del colegio Mediterráneo de Alicante piden permiso para instalar ventiladores y el Ayuntamiento no contesta

Los padres del colegio Mediterráneo de Alicante piden permiso para instalar ventiladores y el Ayuntamiento no contesta
Tracking Pixel Contents