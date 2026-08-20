Aviso naranja por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, granizo y fuertes rachas de viento en Alicante

Tras el aviso rojo por altas temperaturas y ponentà de ayer, en la que también se vivió una de las noches más tórridas del verano, el tiempo en Alicante da un giro hacia las lluvias y precipitaciones, no sin alerta por calor en algunas zonas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso naranja por tormentas y lluvia en el interior del territorio alicantino, cuyo temporal puede ir acompañado "de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande".

El resto de la provincia se mantiene en aviso amarillo por tormentas, lluvia, altas temperaturas y rachas de viento con fenómenos costeros en el litoral. A continuación puedes consultar el listado de zonas, fenómenos meteorológicos y a qué hora se prevé que comiencen y se dispersen, que ha marcado la Aemet para la provincia de Alicante.

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Interior de Alicante

Nivel: naranja

Fenómeno adverso: lluvias

Precipitación prevista: 40 litros por metro cuadrado en una hora

Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas

Nivel: naranja

Fenómeno adverso: tormentas

Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas

Pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande.

Litoral norte de Alicante

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: temperaturas máximas

Temperatura prevista: 36 grados

Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: lluvias

Precipitación prevista: 20 litros por metro cuadrado en una hora

Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: tormentas

Franja horaria: de 12.00 a 21.59 horas

Pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

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En la costa del litoral norte de Alicante

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso: fenómenos costeros

Franja horaria: de 12.00 a 19.59 horas

Detalle: viento del suroeste de 40 a 55 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros.

Litoral sur de Alicante

Nivel: amarillo

Fenómeno adverso : temperaturas máximas

Temperatura prevista: 36 grados

Franja horaria: de 13.00 a 20.59 horas

Detalle: en los litorales de Valencia y sur de Castellón no se descarta que se alcancen localmente los 38 o 39 grados.

En la costa del litoral sur de Alicante