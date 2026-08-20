Barcala se atrinchera en el silencio

Un mes después de su última comparecencia ante los medios, Luis Barcala ha vuelto a tener una oportunidad para romper su silencio, pero no lo ha hecho. El alcalde de Alicante ha acudido a Mercalicante para acompañar al ministro de Hacienda, Arcadi España, en su visita a las instalaciones, pero ha evitado, de nuevo, colocarse ante los periodistas. Ni siquiera su presencia en el acto aparecía en la agenda pública del Ayuntamiento. Y cuando ha llegado el momento de atender a los medios, Barcala ha optado por marcharse y dejar que fuera el ministro quien, como estaba previsto, respondiera a las preguntas.

La escena se ha producido casi de puntillas. El alcalde ha llegado unos minutos antes que España y ha esperado en el exterior del edificio de oficinas de Mercasa junto aparte de la comitiva, entre ellos la vicepresidenta de Mercalicante, Silvia Llerena Muñoz. Cuando ha llegado el ministro, acompañado por el presidente de Mercasa, José Miñones, ambos se han dirigido a la sala donde estaba prevista la atención a los medios. Barcala, en cambio, ha seguido hacia el interior con el resto de la comitiva. A preguntas de INFORMACIÓN sobre si iba a realizar declaraciones, ha respondido que no, porque le habían indicado que "era el ministro el único que atendía a los medios". Preguntado si, pese a ello, quería hablar con los periodistas, ha contestado que "no".

Un mes de silencio

No ha sido, por tanto, una ausencia casual ni una cuestión de agenda. Barcala lleva exactamente un mes sin comparecer ante los medios de comunicación. La última vez fue el pasado 23 de julio, cuando se pronunció sobre su negativa a comparecer ante la comisión de investigación municipal de Les Naus. Desde que estalló la polémica destapada por INFORMACIÓN el pasado mes de enero, el alcalde ha mantenido una estrategia de exposición pública limitada con presencia en actos y declaraciones difundidas por los servicios de comunicación municipales, pero ninguna comparecencia abierta en la que tenga que responder a las preguntas de los periodistas.

Y el verano ha dejado precisamente varias cuestiones sobre las que el alcalde tiene explicaciones pendientes. La principal es Les Naus, el caso que desde principios de año ha puesto bajo el foco la gestión municipal de las viviendas protegidas y que ha desembocado en una comisión de investigación que ahora afronta su recta final. Barcala ha rechazado acudir a declarar y, al mismo tiempo, ha evitado responder sobre un asunto que afecta directamente a su Gobierno.

La comisión prevé cerrar sus trabajos en septiembre con la presentación de las conclusiones. En la última sesión, únicamente permanecieron PP y Vox después de que PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos abandonaran el órgano en protesta por la ausencia del alcalde. Barcala ya había comunicado que no acudiría, pese a que su comparecencia había sido reclamada para esclarecer las decisiones adoptadas durante la tramitación de las viviendas.

El 23 de julio, cuando explicó públicamente su negativa, el alcalde atribuyó su decisión a la "falta de colaboración" de funcionarios municipales, antiguos concejales y representantes de la oposición. Argumentó que su comparecencia no podía aportar más de lo que ya había explicado en el pleno extraordinario celebrado en febrero, cuando todavía no habían trascendido buena parte de los detalles del procedimiento. En aquella intervención, en la que no respondió a preguntas directas de la oposición, Barcala defendió que su Gobierno había tenido siempre la voluntad de que las viviendas protegidas "fueran destinadas a quienes tuvieran derecho a adquirirlas" y prometió "transparencia" y "llegar hasta el final, caiga quien caiga".

Del tanteo y retracto a la Venus de Alicante

Pero desde aquella intervención se han acumulado nuevas decisiones y asuntos que tampoco han encontrado respuesta directa del alcalde. Entre ellos, el cambio de criterio del Gobierno municipal sobre el derecho de tanteo y retracto en Les Naus. En febrero, el Ayuntamiento anunció que tenía intención de ejercer la compra prioritaria sobre las viviendas que sus propietarios quisieran vender. Cinco meses después, en el pleno de julio, el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, anunció que el Consistorio finalmente no ejercería ese derecho.

Barcala no ha explicado públicamente desde entonces las razones de ese cambio de posición. Tampoco ha hablado fuera del pleno sobre otro de los asuntos que marcaron aquella sesión: el hallazgo de la Venus de Alicante, sobre el que tuvo que ofrecer explicaciones la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali. Dos asuntos distintos, pero unidos por una misma circunstancia, que las preguntas siguen esperando al alcalde.

El ministro como parapeto

Este jueves, la visita de Arcadi España le ha proporcionado al alcalde de Alicante una nueva excusa para mantener esa estrategia. El acto estaba centrado en la situación y la ampliación de Mercalicante y el ministro y el presidente de Mercasa han respondido a las preguntas de los periodistas. El alcalde, sin embargo, ni siquiera ha aprovechado el final de la comparecencia para realizar unas declaraciones propias.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a INFORMACIÓN que, por protocolo, el Ayuntamiento había sido informado de que la atención a los medios correspondía al ministro, pero han precisado que esa circunstancia no impedía en ningún caso que Barcala hubiera comparecido antes o después del acto o que hubiera convocado a los periodistas para abordar los asuntos de ámbito municipal.

El alcalde se ha marchado de Mercalicante como llegó: sin comparecer. Un mes después de su última comparecencia ante los medios, y mientras la comisión de Les Naus se prepara para poner por escrito sus conclusiones, Barcala mantiene el silencio.