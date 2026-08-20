El campus de verano de Alicante donde más de 600 niños aprenden a cocinar, comprar y comer saludable

Aprender a preparar una masa, descubrir cómo se cocina un plato de otro país, elegir frutas y verduras en el mercado o inventar una receta propia para competir en un concurso. Son algunas de las actividades que más de 600 niños de entre 6 y 12 años están realizando este verano en Alicante dentro del Campamento Urbano de Cocina, organizado por el Centro Educativo de Recursos de Consumo (Cerca), que cumple veinte años y que esta edición ha reforzado el aprendizaje relacionado con la alimentación saludable y el comercio de proximidad.

El programa se desarrolla entre julio y septiembre y cada semana reúne a unos 60 menores en las instalaciones municipales situadas en los bajos del Mercado Central. Allí, la cocina se convierte en el punto de partida de una programación que combina aprendizaje y ocio y que permite a los participantes preparar sus propios platos para después consumirlos en el centro o llevárselos a casa y compartirlos con sus familias.

Cocinar, probar y crear sus propias recetas

Los niños participan cada día en actividades dirigidas por profesionales para aprender a elaborar recetas saludables. Durante las semanas del campamento pasan por propuestas muy diferentes, desde la elaboración de masas hasta platos de cocina internacional o recetas protagonizadas por frutas y verduras. El aprendizaje termina también en los fogones ya que cada viernes se celebra un concurso en el que los participantes tienen que idear sus propias elaboraciones y preparar recetas de creación libre.

La cocina se combina con actividades de reciclaje, manualidades, robótica, ciencia, deporte y juegos, de manera que los menores no pasan el verano únicamente entre fogones. La programación está planteada para que las diferentes disciplinas estén conectadas entre sí y, especialmente este año, muchas de las manualidades sirven para preparar las salidas y excursiones que realizan durante el campamento. Con motivo del eclipse se organizó un taller práctico sobre astronomía, proyectando las constelaciones en el techo del aula y estudiando el fenómeno.

El Mercado Central también se convierte en un aula

Una de las novedades de esta edición es el mayor protagonismo que adquieren los comercios y establecimientos hosteleros de Alicante. El objetivo es que los niños conozcan desde pequeños dónde comprar, qué productos tienen a su alcance y por qué es importante apostar por el comercio de proximidad. Para ello se organizan yincanas por el Mercado Central y visitas guiadas a comercios y establecimientos de hostelería. También participan cocineros de la ciudad, que acuden al Cerca para realizar "showcookings" y preparar recetas junto a los menores.

Además, en cada campus se realizan juegos del agua en el parque de la Ereta y juegos tradicionales en la Plaza del Mercado. Este año se han relacionado las actividades de manualidades con las visitas y excursiones. Se han diseñado señales de tráfico para ir al Parque Infantil de Tráfico, realizado dibujos para los bomberos cuando se visitó el parque de Bomberos de Alicante, parches, pañuelos y garfios de cartón para la excursión pirata al parque de El Palmeral y banderas y medallas para la celebración de los juegos olímpicos en la excursión a las pistas deportivas del Monte Tossal.

La concejala de Consumo, Lidia López, resalta que “el éxito y balance del campus es excepcional ya que es una iniciativa muy querida y valorada por los niños y un proyecto municipal que cambia los hábitos mejorando su alimentación y formando así a los futuros consumidores”. Asimismo, López ha señalado que otro de los objetivos importantes del campus es “ofrecer a las familias una escuela para que puedan conciliar este verano con una propuesta formativa de calidad para aportar formación, ocio y valores fundamentales a los más pequeños y una experiencia para aprender nuevos y mejores hábitos saludables, a realizar deporte y cocinar en casa recetas sencillos”.