Susto en Alicante: un coche vuelca frente a la playa de El Postiguet y obliga a una espectacular intervención de los bomberos

La escena ha dejado a más de uno mirando dos veces. Un coche volcado sobre la calzada, los bomberos trabajando alrededor y decenas de personas siguiendo la intervención desde el entorno de la playa de El Postiguet. La tarde se ha detenido durante unos minutos en este punto de Alicante.

Un turismo ha sufrido un aparatoso accidente en la calle Jovellanos a la altura de la plaza de Topete, en el Raval Roig. El vehículo ha quedado completamente volcado sobre la vía, frente a uno de los puntos más transitados del litoral alicantino.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante, que han asegurado la zona y han trabajado para retirar el coche. Los bomberos han tenido que intervenir para girar el vehículo y devolverlo a su posición antes de proceder a su retirada.

Pese a lo espectacular de las imágenes, testigos del accidente aseguran que el conductor ha logrado salir por su propio pie del vehículo. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la intervención de los bomberos y la expectación de los viandantes que se encontraban en la zona.

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Por el momento se desconocen las causas que han provocado el accidente y si alguna otra persona ha resultado afectada.