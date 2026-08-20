Colectivos animalistas convocan tres concentraciones contra la vaquilla de El Moralet de Alicante
La primera de las protestas tendrá lugar el sábado frente al recinto en el que se celebrará el espectáculo taurino
Vuelve la vaquilla por las fiestas de la pedanía alicantina de El Moralet y, con el evento taurino, regresan también las protestas en contra de su celebración. Colectivos animalistas han anunciado la organización de tres concentraciones frente al recinto en el que se celebran los actos, en la calle Gran Danés, que tendrán lugar los días 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de agosto.
Las concentraciones tendrán lugar en tres de estos días: el sábado 22, el viernes 28 y el sábado 29 entre las 18:45 y las 21:00, mientras duré el acontecimiento taurino. Según expresan los colectivos a través de un comunicado de la Plataforma de Defensa Animal, “el uso de animales es inaceptable en cualquiera de sus formas”, y muestran su “más absoluto rechazo al acto”.
También consideran que “un pueblo puede conservar sus fiestas sin necesidad de que ningún animal tenga que pagar por ello”, dice Alicia Meseguer, miembro del colectivo, que solicita también la celebración de unas “fiestas alternativas” a la vaquilla, que no se celebró entre 2015 y 2017, durante la etapa del tripartito de izquierdas en el Ayuntamiento.
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