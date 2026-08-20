Las defunciones frenan el crecimiento natural de la población en Alicante

Aunque en el primer semestre de 2026 se han muerto menos personas en la provincia de Alicante que en el mismo periodo del año anterior, la cifra de fallecimientos supera ampliamente la de nacimientos, con un saldo natural negativo de 2.380 personas, según se desprende de las estadísticas de alumbramientos y defunciones que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, si no fuera por la llegada de inmigrantes las cifras de población total serían otras y estaríamos por debajo de los dos millones de habitantes pues en volumen se habría reducido.

De enero a junio nacieron 6.466 bebés en los distintos hospitales frente a los 6.295 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 2,71 %, el mejor dato interanual desde junio desde 2020.

Este porcentaje contribuye a que la Comunidad Valenciana lidere el alza de nacimientos en el conjunto de España, con un incremento del 4,42%, seguida de Murcia con un 4,36%. Un repunte cuatro veces superior al nacional, que es del 1,07%. De hecho, uno de cada diez nacimientos en el país se ha producido en nuestra región.

Nacen más niños que niñas, y las madres mayores de 35 años siguen aumentando

Castellón lidera los datos

Castellón ha sido la provincia que ha dado el empujón al porcentaje pues en los seis primeros meses del 2026 suma 2.203 alumbramientos, frente a los 1.923 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un crecimiento del 14,55 %. El mayor incremento se ha producido en el grupo de madres treintañeras, con un aumento cercano al 20 %.

Comparando con el resto de España, por detrás de Castellón se sitúan las provincias de Segovia (+12,68%) y Soria (10,44%) como las de mayor crecimiento. En la provincia de Valencia el repunte de la natalidad ha sido del 3,43 % con 9.105 nuevos bebés.

Los nacimientos en España durante los seis primeros meses de 2026 ascienden a 156.887 frente a los 155.231 del primer semestre de 2025.

El número de defunciones en España se mantiene estable: el cáncer vuelve a ser la primera causa / Europa Press

Más niños que niñas

Pese a estas cifras positivas de llegada de nuevos niños al mundo, el saldo de población es negativo, pues frente a los 6.466 nacimientos registrados en la provincia de Alicante, hay que reseñar un total de 8.846 muertes, aunque la cifra baja con respecto al primer semestre de 2025, cuando fueron 8.948.

En sintonía con lo que ocurre en el resto de la Comunidad Valenciana y de España, en la provincia también están naciendo más niños que niñas: ellas son 3.160 y ellos 3.306. En todo el territorio autonómico, los alumbramientos de bebés de sexo femenino ha sido en el semestre 8.597 y de masculino 9.177, y a nivel nacional, 76.097 frente a 80.790.

Del total de partos de la provincia, 2.808 fueron de madres de menos de 34 años y 2.248 de más de 34, con tendencia contraria a nivel de toda la Comunidad al aumentar las parturientas de más edad. Entre las residentes alicantinas ha habido cinco alumbramientos de madres de más de 50 años y dos de menos de 15 años.

Gráfico de nacimientos de enero a junio en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

El papel de la migración

El peso de las defunciones respecto a la natalidad habría condenado a la población de la provincia de Alicante y de toda la Comunidad Valenciana a reducirse de no ser por el crecimiento de la migración.

De hecho, la provincia ha ganado un total de 10.272 habitantes en tres meses gracias a la llegada de población inmigrante, con lo que el territorio se acerca a los 2,1 millones de personas (2.099.866 exactamente), de acuerdo a los datos de la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al segundo trimestre del año.

De los nuevos habitantes que registró la provincia de abril a junio, 9.366 nacieron en el extranjero y 901 en España, acaparando el 43 % del incremento demográfico de la Comunidad Valenciana, que es a su vez la que más creció en España en ese periodo, pasando de 5.551.16 habitantes en abril a 5.574.958 a principios de verano, lo que supone 23.887 nuevos residentes (el aumento es del 0,43 %).