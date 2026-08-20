Hidratación extra para los ficus de Alicante: así se cuidan los árboles emblemáticos de la ciudad

Más hidratación y más revisiones exhaustivas en los ficus monumentales de Alicante. Es la medida que el Ayuntamiento ha tomado de manera preventiva para cuidar estos ejemplares del calor extremo que se está viviendo en estas jornadas y, de esta manera, detectar riesgos e incidencias que puedan derivar de estos episodios.

En el Catálogo de Protecciones de Alicante constan un total de 36 ficus monumentales dentro del término municipal. Se reparten en diferentes barrios y en el centro los hay frente a la estación ferroviaria, en la avenida Juan Bautista Lafora, en la plaza Gabriel Miró, en el paseíto Ramiro o en el paseo de Canalejas, donde el miércoles por la noche se llevaron a cabo tareas de hidratación.

Alicante refuerza el riego nocturno de sus ficus para protegerlos del calor / Rafa Arjones

José Luis López, de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de estas especies contratado por el Ayuntamiento, explica que estos árboles reciben “apoyos extra de hidratación” entre mayo y octubre. “Cada 15 días se hace en horario nocturno para crear un efecto lluvia y mermar la deshidratación”.

Cuando hay temperaturas más altas de lo normal tenemos el protocolo de reforzar la hidratación con días intermedios José Luis López — Trabajador de la empresa concesionaria del servicio

Este fenómeno se da ante temperaturas elevadas como las que se están experimentando estos días. “Cuando hay temperaturas más altas de lo normal tenemos el protocolo de reforzar la hidratación con días intermedios”. Por tanto, la frecuencia aumenta y el riego se lleva a cabo aún con más asiduidad. En invierno no se dan estos refuerzos y las revisiones son cuatrimestrales en horario diurno. Es en ese momento cuando se valoran aspectos como el estado de las ramas.

Volviendo al verano, en las revisiones para aportar hidratación extraordinaria trabajan entre cinco y seis trabajadores. Se llevan a cabo por la noche, ya que “durante el día, con el calor que hace, no se puede hacer efecto lluvia”, que consiste en hacer aumentar la humedad ambiental, “y lo que se pretende es que la evapotranspiración sea mínima”, dice López en referencia la pérdida de agua del suelo hacia el aire por evaporación directa de la tierra y transpiración de las plantas.

En ficus de gran porte es necesario aplicar riegos que aseguren la llegada del agua a las raíces José Navarro — Catedrático de la UMH

Los expertos coinciden con estos principios. José Navarro, catedrático en el área de Edafología y Química Agrícola del departamento de Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández (UMH), explica que “en ficus de gran porte es necesario aplicar riegos que aseguren la llegada del agua a las raíces”. Según aporta, “lo mejor son los riegos intermitentes” para que “el agua penetre en profundidad y llegue a las raíces”.

Para ello, matiza, “es necesario una frecuencia de riego que depende del suelo y de las condiciones ambientales”, y a su vez “no es aconsejable que se quede la superficie encharcada, pero que a una profundidad del suelo de unos 10-15 centímetros, el suelo esté húmedo”. De lo que se trata, concluye, es de “garantizar el flujo de xilema”, en referencia al tejido vegetal leñoso de las plantas vasculares, “desde las raíces a las hojas sin que se interrumpa”, ya que en tal caso “podrían darse problemas de sequedad”.

Los ficus están más adaptados a temperaturas extrmeas, pero sufren circunstancias anómalas Lluís Francés — Climatólogo

Por su parte, el climatólogo Lluís Francés entiende que en situaciones de calor extremo como las actuales “los técnicos deben estar controlando los ficus continuamente”. Para él, “lo más importante es controlar el estado del árbol y hacer un riego profundo, no superficial”, en tanto que “el riego de apoyo por cuestiones de estrés hídrico debe hacerse por dentro y no por fuera”, es decir, “introduciéndose entre las ramas y haciendo una prospección hacia abajo para que el agua impregne mejor”.

Según este testimonio, “todos los árboles sufren las altas temperaturas”, aunque “los ficus están más adaptados”. Aun así, “sufren circunstancias anómalas, ya que en cinco años ha subido mucho el número de noches tropicales y de días con calor, y eso hace que el ficus no se pueda recuperar durante la noche”.