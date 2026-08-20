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El Hospital de Sant Joan apuesta por la tecnología 3D para hacer más precisa la cirugía de ojos

Un nuevo microscopio ofrece una visión tridimensional de alta definición durante la cirugía de cataratas, glaucoma, trasplantes de córnea, desprendimientos de retina, estrabismo y otros procedimientos complejos

El Hospital Sant Joan incorpora un microscopio digital 3D que mejora la precisión y la seguridad de la cirugía oftalmológica

El Hospital Sant Joan incorpora un microscopio digital 3D que mejora la precisión y la seguridad de la cirugía oftalmológica / INFORMACIÓN

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J. Hernández

J. Hernández

Alicante

Mayor precisión, más seguridad y una mejor visualización de las estructuras del ojo durante las intervenciones. Son algunas de las ventajas que aporta a profesionales médicos y pacientes de Alicante el nuevo microscopio digital 3D de última generación incorporado a los quirófanos de Oftalmología del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant.

El equipo, un Artevo 850, permite al cirujano seguir la intervención a través de una pantalla de gran formato con una imagen tridimensional y de alta definición, en lugar de depender exclusivamente de los oculares de un microscopio convencional. Esta tecnología proporciona además una mayor profundidad de campo, lo que facilita la identificación de las estructuras anatómicas y mejora la precisión durante la cirugía, según explican desde la Conselleria de Sanidad.

El cirujano puede operar viendo una pantalla 3D de alta resolución, lo que modifica la forma en la que interactúa con el procedimiento

Encarnación Mengual

— Jefa de Oftalmología del Hospital de Sant Joan

El nuevo sistema se utilizará en intervenciones de cataratas, glaucoma, trasplantes de córnea, desprendimientos de retina, estrabismo y otros procedimientos oftalmológicos complejos.

La jefa del Servicio de Oftalmología de este centro hospitalario, Encarnación Mengual, considera que se trata de «un importante avance en la práctica quirúrgica», ya que «el cirujano ya no depende únicamente de mirar por los oculares del microscopio, sino que puede operar viendo una pantalla 3D de alta resolución, lo que modifica completamente la forma en la que interactúa con el procedimiento».

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Redacción

Menos luz sobre el ojo

Entre las ventajas del nuevo equipamiento destaca también la posibilidad de realizar las intervenciones con una menor intensidad de luz sobre el ojo del paciente. Esto reduce la exposición lumínica durante la cirugía y favorece el confort y la seguridad tanto durante el procedimiento como en el periodo postoperatorio.

El sistema permite además disponer de información clínica del paciente en tiempo real e integrar durante la intervención los estudios realizados antes de la operación. De este modo, el especialista puede contar con datos relevantes para apoyar la toma de decisiones en las diferentes fases de la cirugía.

Componente docente

La tecnología incorpora asimismo un componente docente. Al proyectar la misma imagen tridimensional en pantallas de alta definición, los médicos residentes y el resto del equipo pueden seguir exactamente el mismo campo quirúrgico que observa el cirujano principal.

Esta visualización compartida facilita la enseñanza durante la propia intervención y permite que especialista y residente trabajen con la misma imagen e información en tiempo real.

Además, las operaciones pueden registrarse en formato 3D, generando material para la formación continuada, la revisión de las intervenciones y el intercambio de conocimiento entre especialistas.

Con esta incorporación, el Servicio de Oftalmología de Sant Joan refuerza la modernización de sus quirófanos con una tecnología orientada a mejorar la precisión y seguridad de las intervenciones y, al mismo tiempo, a facilitar la formación de los futuros especialistas.

Ergonomía

Además, la tecnología permite una mejor ergonomía para el cirujano, que puede mantener una postura más cómoda durante intervenciones que requieren un alto nivel de precisión.

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Al trabajar frente a una pantalla y no directamente a través de los oculares, el especialista puede mantener la atención sobre el campo quirúrgico durante periodos prolongados, lo que contribuye a unas condiciones de trabajo más favorables durante operaciones complejas.

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