Noche histórica por calor en la provincia de Alicante: Dénia alcanza los 39º y la mínima en Alicante no baja de los 30º en una "ponentà" dantesca

Imposible dormir de nuevo en una noche infernal en la provincia de Alicante y en general en toda la Comunidad Valenciana, que ha vivido este jueves una madrugada histórica en la que la localidad de Dénia ha registrado 39º y más de 90 municipios han superado los 35.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en 'X', a las 00 horas de este jueves se han registrado valores por encima de los 35º en más de 90 localidades de la Comunidad. Ha sido una noche que "pasará a la historia de la meteorología valenciana", ya que la 'ponentà' ha sido "dantesca", aseveran.

Por encima de los 37 grados han estado localidades como Pego, Pedreguer, Parcent o Redován. En la ciudad de Alicante, la mínima no ha bajado de los 30,2 grados en toda la madrugada de acuerdo a las mediciones de las estaciones de Avamet en La Marina, en la zona más próxima a la playa del Postiguet; y del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, que ha registrado 30º.

Peor ha sido la noche en Santa Pola, con una mínima de 30,6 grados, con rachas de viento seco que se sentían como una calefacción. En Cox el valor ha sido de 30,2. No se queda atrás el norte de la provincia, a priori más fresco, con 31,4 grados en una de las estaciones de Avamet en la localidad de Pego. En Dénia-Joan Chabás se han alcanzado 31,7 durante la noche; 30,7 en l'Atzúbia y 30 en Calp.

Decenas de municipios no han marcado esos 30, pero se han mantenido entre los 26 y 29 grados en una noche, más que tórrida, infernal.

Situación límite

El término noche infernal no es oficial en meteorología, pero cada vez se utiliza más para describir una situación límite: es cuando la temperatura mínima o la sensación térmica debido a una alta humedad no baja de los 30 °C. De entrada, el sudor no se evapora, el cuerpo no se puede enfriar de forma natural y la sensación de bochorno aumenta, lo que causa graves problemas para dormir y riesgos para la salud, especialmente para personas mayores o con enfermedades crónicas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este tipo de noches eran muy poco frecuentes hace apenas dos décadas, pero el cambio climático está haciendo que sean cada vez más comunes y prolongadas. La pasada madrugada la humedad ha sido baja por el intenso viento de poniente pero igualmente no ha habido confort térmico, lo que afecta a la salud.

Para dormir en una noche infernal se aconseja bajar las persianas durante el día, usar sábanas de algodón, ducharse con agua tibia antes de acostarse, e hidratarse bien. Es posible potenciar el frescor colocando un bol con hielo frente al ventilador.

También son cada vez más numerosas las noches tórridas, con mínimas entre 25 y 30 grados: entre julio y agosto se superan las 25 en puntos como el centro urbano de Alicante.

El calor asfixia la estación de autobuses de Alicante: hasta 34 grados por una avería del aire acondicionado / Rafa Arjones

Golpe de calor

Aunque el periodo de canícula se ha terminado, el calor todavía tiene recorrido. Una nueva configuración anticiclónica favorece un ascenso progresivo de las temperaturas, con máximas que volverán a situarse en valores muy elevados que pueden causar insolación, golpe de calor y calambres en exposición prolongada o actividad física.

Las temperaturas mínimas son excepcionalmente altas con noches tórridas en amplias zonas. Además, la situación atmosférica favorecerá la llegada de polvo en suspensión.

El fortalecimiento de una dorsal anticiclónica favorece la llegada y estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la Península. El ascenso térmico graduales alcanzará este jueves su momento álgido. La persistencia de la masa de aire cálido y la estabilidad atmosférica dificultan el descenso de los valores térmicos durante la noche.

Tabla de Aemet de sensación térmica / INFORMACIÓN

Baja humedad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntó este miércoles que prácticamente en todo el litoral de Valencia, norte de Alicante y sur de Castellón giró el viento a poniente en los últimos minutos de la tarde, por lo que subió la temperatura hasta superar los 35° y bajó la humedad por debajo del 30 por ciento.

Cabe recordar que este miércoles la ciudad de València registró 42,8°C, el cuarto valor más alto desde que comenzaron las observaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en 1869.