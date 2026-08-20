Un partido contra el abandono de las pistas deportivas: "Lo que pasa en Alicante no puede seguir ocurriendo"

Una pelota de baloncesto vuela sobre las pistas del barrio de Nou Alacant en forma de reivindicación. Más de cincuenta personas de todas las edades, repartidos en doce equipos, se reunieron este jueves Alicante para celebrar un torneo de baloncesto 3x3 que era también una forma de protesta. No había pancartas ni una concentración, pero detrás de cada tiro a canasta se encontraba el mensaje de todos los jugadores que exigían poder hacer deporte en las instalaciones públicas de Alicante sin tener que asumir pistas rotas, canastas sin red o un pavimento agrietado como parte del juego.

El encuentro, que un chaparrón inesperado trató de frenar, fue organizado por un grupo de deportistas alicantinos que lleva semanas intentando poner el foco en el mal estado de las pistas municipales. Precisamente, escogieron las instalaciones de Nou Alacant porque es uno de los pocos espacios de la ciudad que consideran actualmente aptos para disputar un torneo de estas características. "Son las únicas de la ciudad en las que se puede jugar en condiciones", explica Fernando Miquel, organizador de la iniciativa que señala que la elección tiene también una lectura simbólica: estas son unas de las últimas pistas que se han reformado en Alicante.

Cuando llevas años haciendo deporte y ves la situación de otros polideportivos piensas que lo que pasa en Alicante no puede seguir ocurriendo Fernando Miquel — Organizador

Del baloncesto a la protesta

La jornada comenzó como un torneo, pero la recogida de firmas fue una parte esencial del encuentro. Los organizadores llevan alrededor de dos semanas recogiendo apoyos y ya han reunido cerca de 300 firmas con la intención de seguir sumando adhesiones para trasladarlas al Ayuntamiento de Alicante y reclamar actuaciones sobre las instalaciones deportivas públicas.

Recogida de firmas en el torneo de baloncesto celebrado en Nou Alacant. / Pilar Cortés

La protesta nace, precisamente, de esa relación diaria con las instalaciones. Los deportistas, que en su mayoría practican baloncesto por afición, aseguran que en algunos casos han terminado asumiendo ellos mismos tareas tan básicas como comprar y colocar las redes de las canastas. "Somos nosotros los que colocamos las redes en muchas de las pistas municipales porque la mayoría no tienen o están muy estropeadas", explica el organizador.

Antes, más o menos, arreglaban las redes de vez en cuando, pero ahora ya ni eso. Se rompe una canasta y no la arreglan, y las redes las tenemos que poner nosotros Carlos Tobarra — Deportista

Para este grupo, ese gesto resume una situación que consideran difícil de sostener a largo plazo por el Ayuntamiento de Alicante, y es que los espacios municipales pensados para el deporte gratuito que necesitan de los propios usuarios para mantenerse mínimamente operativos. "Antes, más o menos, arreglaban las redes de vez en cuando, pero ahora ya ni eso. Se rompe una canasta y no la arreglan, y las redes las tenemos que poner nosotros", explica Carlos Tobarra, uno de los deportistas que han acudido al torneo. Tobarra asegura que los propios usuarios han llegado a comprar una escalera para poder sustituirlas cuando se rompen, ya que, según relata, "si tenemos que esperar a que las cambien, pasan meses y ahí siguen las redes rotas".

Pistas deterioradas y deporte base

Los ejemplos se repiten por distintos puntos de Alicante. Los organizadores señalan el pavimento deteriorado de las pistas de La Cigüeña, las canastas rotas en Garbinet o el mal estado de pistas de baloncesto como las de Hipódromo o el Tossal como algunos de los problemas que encuentran quienes practican baloncesto. No hablan solo de una cuestión que afecte a las pistas de baloncesto, sino a la mayoría de pistas de la ciudad, y alertan de que el deterioro de las instalaciones puede convertir una actividad deportiva cotidiana en una práctica con riesgos para quienes la utilizan.

La comparación con municipios próximos es inevitable para estos jóvenes. Fernando Miquel pone como referencia las instalaciones de El Altet o Torrellano, en Elche, donde, según explica, encuentran espacios en mejores condiciones para practicar deporte. "Cuando llevas años haciendo deporte y ves la situación de otros polideportivos piensas que lo que pasa en Alicante no puede seguir ocurriendo", apunta Miquel.

Nosotros hemos tenido que colocar aros para poder seguir jugando en ellas, por eso se agradecen este tipo de iniciativas, queremos que se haga algo Samuel Kipa — Deportista

La situación genera también "desilusión" entre quienes utilizan habitualmente estas instalaciones. Samuel Kipa, otro de los deportistas que acudieron al torneo, pone como ejemplo las instalaciones de Vía Parque, donde, según explica, "las pistas están un poco abandonadas, tanto el suelo como las canastas, nosotros hemos tenido que colocar aros para poder seguir jugando en ellas, por eso se agradecen este tipo de iniciativas, queremos que se haga algo".

Lo que se juega en estas pistas, por tanto, va más allá de un partido de baloncesto. El estado de los espacios públicos condiciona también las posibilidades de acceso al deporte base y, para quienes no forman parte de un club o no pueden pagar un gimnasio, una pista municipal es muchas veces la puerta de entrada a la actividad deportiva. "Al final el deporte base se va a perder porque, si no tienes instalaciones dignas y seguras, ¿cómo impulsas el deporte base? Si no puedes lanzar a canasta, ¿cómo vas a potenciar el baloncesto en una escuela deportiva?", plantea Miquel.

La lluvia no frenó las ganas de los asistentes de participar en el torneo. / Pilar Cortés

Una reivindicación que sale de la pista

El torneo ha servido así para transformar una queja que llevaba tiempo circulando entre jugadores en una acción colectiva. El objetivo no era únicamente reunir a deportistas durante una tarde, sino demostrar que detrás de las pistas hay usuarios que las necesitan y que están dispuestos a organizarse para reclamar su mantenimiento.

"Hay compañeros que han querido hablar con el Ayuntamiento y no han tenido respuesta", asegura Miquel. De ahí que la recogida de firmas se haya convertido en el siguiente paso de la iniciativa. Los organizadores quieren llevarlas al Consistorio y buscar la forma de convertir esa protesta ciudadana en una reclamación formal. En Nou Alacant, la jornada deportiva llegó a su fin, pero la reivindicación quedó sobre la pista.