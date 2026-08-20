El Síndic señala al Ayuntamiento de Alicante por no dar una solución "efectiva" a un demandante de un piso público

Un nuevo reproche en materia de vivienda. El Síndic de Greuges ha criticado la falta de alternativas del Ayuntamiento de Alicante respecto a un demandante de vivienda pública, que no se ha visto beneficiado por los programas desarrollados desde el Consistorio en este ámbito debido a su pensión mensual, de 936 euros, que le sitúa en la cola para acceder a uno de estos inmuebles. Sin embargo, el defensor autonómico entiende que el gobierno del alcalde Luis Barcala podría haber hecho más si se hace caso de la legalidad.

Todo se remonta a abril de este año, cuando el solicitante de vivienda pública presentó una queja ante el Síndic en la que protestaba por la “demora” del Ayuntamiento a la hora de resolver su solicitud de concesión de una vivienda pública. El defensor autonómico admitió a trámite la queja y, como marca el procedimiento, requirió al Ayuntamiento un informe en el plazo de un mes sobre el caso. El Consistorio respondió en junio con tres informes: uno del Patronato Municipal de Vivienda, otro del Programa de Alquiler Asequible y otro por la Jefatura del Servicio de Bienestar Social.

En el de la primera de las entidades citadas se informaba que la baremación provisional del solicitante era de 30 puntos, y que no se le requirió más documentación porque la puntuación mínima era de 60. También se indicaba que se le había propuesto solicitar el acceso a una residencia de personas válidas, debido a su elevada edad, “alternativa que rechazó”.

En el segundo de los informes se hace referencia a que el solicitante tenía por delante a 486 personas con prioridad sobre él para hacerse con un alquiler público, mientras que en el de la Jefatura del Servicio de Bienestar Social se indicaba que el aspirante no podía contar con ayudas económicas debido a sus ingresos, y se le volvió a orientar para que accediera a una residencia de personas válidas, a buscar alquiler habitacional “y también a buscar vivienda privada y solicitar ayudas de alquiler”, propuestas que rechazó.

Argumentos del Síndic

El defensor autonómico se ciñe al artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, “que reconoce a la ciudadanía el derecho al disfrute de una vivienda digna”, plasmado a su vez en la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la Función Social de la Vivienda, en cuyo artículo 2 se dice que “las personas con vecindad administrativa en la Comunidad que acrediten un mínimo de residencia de un año tienen derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada”. Para este objetivo son interpelados el Consell, las entidades locales y el resto de instituciones públicas con competencias en materia de vivienda.

A su vez, remarca también el Síndic, en el Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y de emergencia residencial, se explicita en el artículo 3 que “el disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada, en condiciones de igualdad y no discriminación, se configura como un derecho subjetivo”, por lo que “todas las personas podrán exigir, ante los órganos administrativos, juzgados y tribunales, su cumplimiento efectivo”.

En este sentido, el Síndic concluye que “una vez que la persona interesada ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente poner en marcha todo el elenco de acciones que desemboquen en la satisfacción efectiva del derecho a una vivienda digna, asequible y de calidad de la que esta es titular”. A su vez, el defensor matiza también que aunque una persona esté a la espera de que se le adjudique una vivienda “por no existir una que adjudicarle”, “ello no debe implicar que la administración no resuelva entretanto, como marca la Ley, su situación y le ofrezca una solución alternativa que haga efectivo, hasta ese momento, su derecho al disfrute de una vivienda digna”.

El argumento va más allá, y el Síndic entiende que “lo que no cabe es que la única respuesta que se ofrezca a la persona solicitante en estos casos sea la espera sin concesión de un recurso alternativo que resuelva la situación de necesidad que ha manifestado claramente”. Y destaca que “las obligaciones que la legislación impone en materia de vivienda no constituyen meras obligaciones de actividad, sino que han sido configuradas por obra de la ley, en cuanto derecho subjetivo de la persona interesada, como unas obligaciones de resultado” que den una solución real.

Recomendaciones y conclusiones

Por ello, para cumplir con este objetivo, proponen a la administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Alicante, “incrementar el parque público de viviendas” y “la creación de procedimientos sencillos” para que “la persona que padece una situación de pobreza en vivienda y requiera la adjudicación de un recurso tan solo deba manifestar su necesidad a la administración competente, siendo esta la que deba poner en marcha todos los mecanismos, procedimientos y progresos para lograr su satisfacción real y efectiva en un plazo razonable”.

El defensor autonómico se muestra “preocupado” porque “el sistema” para dotar de vivienda pública a los necesitados “se desvincule de la obligación de satisfacer el derecho”, lamentan. “Lo que entendemos que no cabe en el sistema establecido” por la ley “es que una persona acuda a la administración manifestando su carencia de vivienda y no obtenga un recurso adecuado para paliar la situación que padece, especialmente en el caso de pertenecer a una unidad de convivencia especialmente vulnerable o en riesgo de exclusión social”.

No es la primera vez que el Síndic alerta ante el funcionamiento del sistema para la concesión de vivienda pública en la Comunidad, ya que en la exposición de su último informe se centró especialmente en este aspecto.