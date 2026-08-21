Adif responde al Ayuntamiento de Alicante que ya ha llevado a cabo la "limpieza posible" en las vías de Benalúa Sur

“Adif ya ha llevado a cabo aquellas actuaciones de limpieza que han resultado posibles en la zona”. Es la respuesta que Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, empresa pública que depende del Ministerio de Transportes y que es propietaria de los terrenos en los que se ubican las vías ferroviarias que desembocaban en la antigua estación de Murcia, en Benalúa Sur, da ante las exigencias del Ayuntamiento de Alicante para que se adecente esta zona. Según explican, los asentamientos irregulares en la zona impiden realizar las tareas solicitadas.

Es la respuesta a la última petición del Ayuntamiento, que el jueves informó a la Asociación de Vecinos del Parque del Mar que el Departamento de Conservación de Inmuebles de la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Antonio Peral, había iniciado “el procedimiento legalmente establecido” para la exigencia del deber de conservación del terreno.

La zona en la que se encuentran las vías del tren, en desuso desde los años setenta, han sido objeto de acumulación de basuras, de falta de mantenimiento e incluso de asentamientos de personas sin hogar intermitentes en los últimos años. Esta situación ha hecho alzar la voz a los vecinos, que han exigido actuaciones y, en concreto, han instado al Ayuntamiento de Alicante para que presionen a Adif para llevar a cabo estas tareas.

El Ayuntamiento informó que había notificado a la empresa pública en este sentido de tal forma que, “en caso de incumplimiento injustificado, se adoptará una de las medidas de ejecución forzosa prevista legalmente”, siendo, según el Consistorio, “la más adecuada” para este caso, “la imposición de diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual” para que Adif desarrolle los trabajos de limpieza y adecuación.

Sin embargo, en la empresa que depende del Gobierno central entienden que ya han llevado a cabo las actuaciones de limpieza “que han resultado posibles en la zona, dentro de las limitaciones existentes”. Señalan, en este sentido, que la falta de mantenimiento “viene determinada por la existencia de un asentamiento irregular consolidado” y que han trasladado al Ayuntamiento “que esta ocupación de los terrenos impide la adecuada ejecución de labores de limpieza y saneamiento”.

Por ello, “ante esta situación, Adif inició un procedimiento administrativo dirigido a la restitución de la disponibilidad de los terrenos, conforme a la normativa aplicable”, y apuntan que “el proceso se encuentra muy avanzado a falta de solicitar la pertinente autorización judicial para el desalojo”.

De esta manera, “una vez resuelta la situación de ocupación, Adif tramitará los correspondientes procedimientos de contratación para llevar a cabo las tareas de limpieza y desbroce”.

Desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar, su principal representante, Lorenzo Pérez, afirma que "los asentamientos chabolistas llevan ya años en la zona con el conocimiento del Ayuntamiento y de Adif", por lo que les resulta "increíble que se acabe de iniciar el procedimiento administrativo para el desalojo de estas personas que viven en la zona con la pasividad y la falta de diligencia de ambas instituciones", a las que considera "responsables" de la situación. Por último, Pérez cree que "es falso que Adif no pueda hacer más", ya que "hay zonas en las que no viven personas sin techo, están hechas un estercolero y no se ha actuado".