El agua del mar se "enfría" en algunas playas de Alicante tras bajar de noche las temperaturas

La bajada de temperaturas que ha experimentado la provincia la pasada madrugada con respecto a la anterior, que fue infernal, con temperaturas máximas de hasta 39 grados en puntos de la Marina Alta, se deja notar este viernes en el agua del mar, que los bañistas perciben menos caliente en algunas playas después de que haya rozado los 30 grados todo el mes de agosto.

Este "enfriamiento" es ligero, como mucho de tres grados pero se nota en el cuerpo tras tantos días de agua muy caliente. Mañana las aguas volverán a temperaturas más altas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una de las playas donde el agua está a 27 grados en el Raco de l'Albir, en l'lfás del Pi. En Altea marcan también 27 grados las aguas de la playa de Cap Blanch y La Roda; y en Teulada.

El agua, más fresca al sur

Lo mismo que en el Arenal y Cantal Roig de Calp, aunque en La Fossa el baño está a un grado más. Está asimismo a 27 el agua en Guardamar del Segura. Como la cala Capitán, en Orihuela; Cala Roig y Campoamor. En La Mata de Torrevieja también está más fresca, a 27 grados, y en Pilar de la Horadada, en cambio, sube a 29.

Les Boves/Les Marines de Dénia a 28, como Les Deveses; y Marineta Cassiana.

En Alicante, el agua del Postiguet está a 28 grados; lo mismo que en Saladar de Aguamarga (Urbanova), y 29 en la playa de Sant Joan.

En Benidorm, la playa de Levante está a 28º y la de Poniente a 29º. En Benissa Cala Fustera está a 28º, como La Cala Finestrat. La playa de Arenales del Sol, en Elche, y las de la Marina marcan 28, mismo valor que las de Santa Pola.

Carrer La Mar de El Campello se mantiene a 29 grados, mientras El Arenal y la Granadella, en Xàbia, tienen uno menos. Los 29 marca también el agua del mar en La Vila Joiosa.

El que el mar Mediterráneo frente a la provincia de Alicante alcance cada vez a menudo en verano temperaturas cercanas a los 30 grados preocupa a científicos y meteorólogos por sus efectos sobre el clima, la salud y los ecosistemas marinos.

La playa del Postiguet se llena de bañistas / Héctor Fuentes

Como un radiador

Ese calentamiento del mar tiene una consecuencia directa sobre la vida en la costa. El Mediterráneo acumula el calor durante el día y lo libera lentamente durante la noche, actuando como un gigantesco radiador que impide que bajen las temperaturas y reduce el efecto refrescante de la brisa marina.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica que el mar es el gran responsable de que el calor continúe durante todo este mes, y que "es normal que baje (la temperatura del mar) algunas décimas cuando sopla Poniente porque arrastra el agua caliente superficial hacia Baleares y aflora agua mas fresca desde el fondo".

Según el climatólogo, el Mediterráneo sigue acumulando el calor de los últimos meses. "Especialmente cálido va a estar el agua del mar. Es la consecuencia de tanto calor acumulado desde junio y de que las temperaturas del aire siguen siendo muy altas".

Ese exceso de calor se ha traducido, sobre todo, en noches muy difíciles de soportar.

Lluvias más intensas en otoño

El meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas indica que "un agua tan cálida aporta una mayor cantidad de humedad al aire, lo que se está notando bastante por las noches, aparte de que durante las olas de calor se inhibe bastante la brisa marina". Esa combinación hace que las noches resulten todavía más agobiantes y dificulta el descanso.

De cara al otoño, el meteorólogo matiza que un Mediterráneo tan cálido no implica necesariamente que vaya a haber más episodios de lluvias torrenciales, pero sí que puede hacerlos mucho más intensos. "Cuando se den las condiciones apropiadas para que se produzca uno de ellos, asociado o no a una dana, ese mayor contenido de vapor de agua en el aire y la energía calorífica que aportan esas aguas contribuirán a que los episodios de lluvia sean más extremos, con más agua precipitable y unos impactos potencialmente mayores".