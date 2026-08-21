El Consell deja fuera de sus ayudas al alquiler a los jóvenes que paguen más de 800 euros en Alicante, 300 menos que la media

Hasta 800 euros. Es el máximo precio que puede costarle el alquiler a un inquilino que viva en la ciudad de Alicante, que no tenga más de 35 años y que quiera optar a una ayuda de la Generalitat para hacer frente al pago. Así lo establece la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), firmada por la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero. La cifra coincide con la de los anteriores decretos de la actual legislatura, pese a la subida de los precios del alquiler (un 38,5 % en la ciudad de Alicante desde 2023) y está 300 euros por debajo de la media del coste del alquiler en el término municipal de Alicante, situado en 1.104 euros al mes según portales inmobiliarios en pisos de 80 metros cuadrados.

Cada beneficiario podrá recibir ayudas de 250 euros mensuales durante 24 meses, lo que suma un total máximo de 6.000 euros en dos años concedidos desde la administración autonómica. Es lo que decreta el Bono Alquiler Joven de 2026, basado en este último caso (en el del máximo de 250 euros de ayudas) “en el contexto de la normativa estatal”, y se limita a sufragar alquileres de viviendas alquiladas, cuyos contratos estén formalizados y cuyos inquilinos estén empadronados y tengan ingresos regulares.

Otra de las condiciones para optar a las ayudas es que el salario de los inquilinos no supere tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 14 pagas (tal como establece el decreto) suponen ingresos anuales de 25.200 euros. En caso de que dos personas que no superen los 35 años y compartan vivienda quieran optar a estas ayudas, los ingresos conjuntos no podrán superar la cifra correspondiente a cuatro veces el IPREM (33.600 euros anuales), y en caso de que sean tres o más jóvenes el máximo de ingresos será de cinco veces el mismo indicador (42.000 euros anuales).

También hay limitaciones a la hora de conceder este tipo de ayudas, como que el solicitante sea propietario de otra vivienda (salvo excepción de no disponibilidad por causas ajenas a su voluntad) o que el inquilino sea familiar o socio del propietario.

Las ayudas también se conceden teniendo en cuenta el alquiler de habitaciones. En este caso las aportaciones se ajustan más a la media, ya que el límite está en 400 euros mensuales cuando la media de pago en el término municipal, según portales inmobiliarios, es exactamente la citada cantidad.

Comparativas

Estas ayudas decretadas por el Consell suman un importe global de 29,8 millones de euros financiados en más de un 76 % por parte del Ministerio de Vivienda y el resto por la Generalitat. La cuantía se distribuye entre los ejercicios de 2026, 2027 y 2028, aunque el importe global es susceptible de ser ampliado con posterioridad en caso de necesidad.

La normativa estatal, en el Real Decreto 42/2022 del Ministerio de Vivienda, marca un límite máximo de ayudas de 600 euros al mes para alquiler de pisos, que se pueden ampliar si el gobierno autonómico así lo decide hasta 900 euros. Esta cifra es la que se alcanza en la ciudad de València, donde el alquiler medio de un piso de 80 metros cuadrados es de 1.320 euros al mes, lo que supone algo más de 200 euros al mes que en Alicante.

A su vez, el límite de ayudas en el término municipal de Alicante, de 800 euros por piso, coincide con el de Castellón, donde la media del precio del alquiler es sustancialmente más baja, de 744 euros al mes según portales inmobiliarios. El máximo de 800 euros de ayudas por pisos se establece también en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 muertos en la provincia de Valencia.

Las ayudas también marcan máximos de pago de alquiler por vivienda y por habitación en otras localidades de la provincia de Alicante. La capital alicantina constituye una área territorial de precio máximo superior (ATPMS) en sí misma, mientras que hay otras categorías.

En la ATPMS B se incluyen Elche, Benidorm, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. En todos estos casos los alquileres de pisos no podrán superar los 700 euros mensuales y los de habitaciones los 350 euros. La media en Eche es ligeramente superior por un piso de 80 metros cuadrados, situándose en 744 euros al mes, según portales inmobiliarios, aunque en las localidades del área metropolitana de Alicante alcanzan cifras superiores, llegando a los 1.176 euros de media en El Campello. En Benidorm, ciudad incluida también en esta categoría, la cifra es aún mayor, de 1.352 euros de media.

Seguidamente, el Consell distingue entre las categorías ATPMS C-1, ATPMS C-2 y ATPMS A. En todas ellas los precios son idénticos y corresponden al resto de municipios de la provincia, donde los alquileres de pisos no pueden superar los 650 euros mensuales y los de habitaciones no pueden sobrepasar los 300 euros.

Críticas del PSPV

Desde el grupo socialista en las Cortes Valencianas han emitido un comunicado criticando que las ayudas hayan salido en agosto, "ocho meses después de que comenzara el año" y el hecho de que se establezca "únicamente 15 días hábiles para presentar solicitudes". María José Salvador, portavoz de Vivienda de la formación en la cámara autonómica, también ha subrayado que el ejecutivo central aporta 22,8 millones frente a los 7 de la Generalitat, lo que le lleva a concluir que "es el Gobierno de España el que está impulsando y ayudando a los jóvenes y no tan jóvenes de la Comunitat Valenciana a emanciparse y acceder a una vivienda" y que "el PP y el señor Pérez Llorca ni están ni se les espera en materia de vivienda".