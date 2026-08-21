Educadores sociales para atender situaciones de vulnerabilidad y absentismo en 32 colegios e institutos de la provincia de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades incorporará profesionales de educación social durante el próximo curso 2026-2027 a 91 nuevos centros educativos públicos de la Generalitat, de los que 32 se encuentran en la provincia de Alicante. El programa contará con presencia en 45 institutos y 46 colegios de las tres provincias, según la relación de centros publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La provincia de Castellón contará con 15 centros, mientras que Valencia tendrá 44 y Alicante, 32. En el caso de la provincia, el recurso llegará a 16 institutos de Educación Secundaria y 16 centros de Infantil y Primaria. La relación publicada por Educación incluye centros de Alicante, Elche, Elda, Orihuela Costa, Santa Pola, Villena, Xixona, Almoradí, El Campello y Torrevieja, entre otros municipios.

Inclusión

La incorporación de estos profesionales pretende reforzar la respuesta educativa ante las necesidades sociales, familiares y comunitarias que pueden incidir en el aprendizaje, la inclusión y el bienestar del alumnado. La Conselleria de Educación vincula el programa con la mejora de la convivencia escolar, el acompañamiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la relación entre los centros, las familias y su entorno.

La selección de los centros se ha realizado atendiendo al Índice de Necesidad de Apoyo Socioeducativo (INASE). La Conselleria combina la continuidad de los centros que ya contaron con este recurso durante el curso 2025-2026 con la incorporación progresiva de nuevos colegios e institutos que presentan indicadores de especial complejidad social y educativa.

Centros en Alicante

En la provincia de Alicante, la relación incluye el IES Playa Flamenca y el CEIP Los Dolses, en Orihuela Costa; el IES Montserrat Roig y el CEIP Francisco Giner de los Ríos, en Elche; el IES Virgen del Remedio y el CEIP Virgen del Remedio, en Alicante; el IES La Melva y el CEIP Verge de la Salut, en Elda; y el IES Gran Vía y el CEIP Isla de Tabarca, también en Alicante.

El listado continúa con el IES Monastil y el CEIP Miguel Servet, en Elda; el IES Pedro Ibarra Ruiz y el CEIP Miguel Hernández, en Elche; el IES Las Lomas y el CEIP Santísima Faz, en Alicante; el IES Cap de l'Aljub y el CEIP Azorín, en Santa Pola; el IES Bahía de Babel y el CEIP Mora Puchol, en Alicante; y el IES Antonio Navarro Santafé y el CEIP Santa Teresa, en Villena.

Completan la relación alicantina el IES de Xixona y el CEIP Sagrada Familia, en Xixona; el IES Azud de Alfeitamí y el CEIP Manuel de Torres, en Almoradí; el IES Clot de l'Illot y el CEIP Rafael Altamira, en El Campello; el IES Torrevigía y el CEIP Amanecer, en Torrevieja; y el IES Mare Nostrum y el CEIP El Acequión, también en Torrevieja.

Tres horas semanales

El recurso no se limita a la intervención directa con el alumnado, sino que los profesionales deberán coordinarse con la persona responsable de bienestar y protección de cada centro en las actuaciones relacionadas con la convivencia, la prevención de situaciones de vulnerabilidad, violencia o desprotección, el seguimiento del absentismo y la protección integral de la infancia y la adolescencia.

Además, Educación designará a un profesional para coordinar al conjunto del equipo de educación social. Esta persona dispondrá de tres horas semanales para las tareas de coordinación, seguimiento y apoyo a la intervención, distribuidas proporcionalmente entre los centros atendidos.

La Conselleria también podrá realizar actuaciones de seguimiento y evaluación para analizar el impacto del recurso, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos y con la colaboración de los equipos directivos y de los profesionales implicados.

La resolución, firmada el 31 de julio por la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, María del Rosario Escrig Llinares, tendrá efectos desde el 15 de septiembre de 2026.