La Aemet pronostica un fin de semana en calma tras un tiempo de calor extremo, ponentà y tormentas

Sin previsión de avisos en la provincia de Alicante para este viernes, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En general, la provincia afronta el comienzo del fin de semana con una jornada de viernes soleada, estable y sin riesgo de lluvia. En la mayoría de los municipios los cielos se presentarán despejados o poco nubosos, aunque el calor seguirá presente (eso sí, sin avisos destacados por altas temperaturas).

Las máximas oscilarán entre los 31 grados de Benidorm a los 37 de Orihuela, con valores también bastante elevados en Elche, Alicante, Elda y Torrevieja. Unas temperaturas que, aunque estivales, significan un respiro con respecto a días anteriores. En general, el viento soplará flojo moderado con brisas de componente marítima durante buena parte de la tarde en la costa y en la zona del interior. Un día plenamente veraniego (y sin avisos).

Para el sábado la Aemet tampoco ha establecido avisos en la provincia de Alicante ni en Valencia, al contrario que Castellón, cuyo litoral norte luce el viernes con aviso amarillo mientras que mañana sábado toda la costa castellonense estará en aviso amarillo por las lluvias y tormentas que están afectando notablemente a Tarragona.

Alicante

Alicante tendrá un viernes de cielo despejado y ambiente plenamente veraniego, con máxima de 34 grados y mínima de 23. La lluvia apenas tendrá presencia y el viento soplará flojo a moderado, con predominio del sureste durante buena parte del día.

Elche

Elche vivirá una jornada estable, con sol dominante y sin previsión de lluvia. El calor será más acusado que en la costa, con máxima de 36 grados y mínima de 22, mientras que el viento girará del noroeste al este durante la tarde.

Benidorm

Benidorm afronta un viernes de tiempo tranquilo, con cielo poco nuboso y una máxima de 31 grados. No se esperan lluvias y el viento será flojo, con cambios de dirección a lo largo del día y una noche de ambiente suave junto al mar.

Elda

En Elda predominará la estabilidad, con cielo despejado y una amplitud térmica notable: mínima de 19 grados y máxima de 34. La tarde dejará viento del sureste moderado, con alguna racha más marcada, pero sin previsión de lluvia.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un viernes de sol y calor moderado, con máxima de 33 grados y mínima de 24. La sensación térmica podrá ser algo más elevada por la humedad, aunque no se esperan lluvias y el viento del sur soplará con algo más de presencia por la tarde.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más calurosos de la provincia, con 37 grados de máxima y cielo despejado durante toda la jornada. No se prevén lluvias y el viento será flojo por la mañana, antes de reforzarse ligeramente del sur en las horas centrales.

Alcoy

Alcoy/Alcoi tendrá un viernes de cielo poco nuboso y ambiente más llevadero que en el sur de la provincia, con máxima de 32 grados y mínima de 20. La jornada transcurrirá sin lluvia y con viento flojo, que tenderá a quedar en calma al final del día.

Dénia

Dénia disfrutará de un día mayoritariamente despejado, con máxima de 32 grados y mínima de 23. La humedad elevará algo la sensación térmica, pero la lluvia será muy poco probable y el viento soplará flojo, con brisas de nordeste y sureste.