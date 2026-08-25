3 playas perfectas para ver el amanecer en la provincia de Alicante cada mañana

Hay algo especial en ver amanecer junto al mar en verano. La playa todavía no está tomada por sombrillas, el ruido del día no ha arrancado aún y el calor solo está empezando. La luz aparece poco a poco sobre el Mediterráneo, la orilla se vuelve dorada y caminar descalzo a primera hora parece casi un lujo sencillo, de esos que no necesitan reserva ni grandes planes. De esos que disfruta la gente sencilla ya sea en solitario, con amigos o con ese amor de verano que pronto se irá.

En la provincia de Alicante, los amaneceres tienen además una ventaja evidente: buena parte de su costa mira al este, de modo que el sol aparece sobre el horizonte marino y convierte muchas playas en miradores naturales. Algunas son cómodas y urbanas, perfectas para bajar con un café y volver a casa; otras tienen dunas, pasarelas y un punto más salvaje; y también están las que se abren al mar con montañas al fondo, ideales para quienes buscan una foto limpia antes de que empiece el día.

Playa de San Juan

La primera parada es la Playa de San Juan, en Alicante. Es una de las más conocidas de la provincia, pero al amanecer cambia por completo. Antes de que lleguen las familias, los corredores, los bañistas y los grupos de verano, sus casi interminables metros de arena se convierten en un balcón tranquilo frente al Mediterráneo.

Su gran ventaja es la comodidad. Se puede llegar en transporte público, tiene paseo marítimo, servicios, chiringuitos en temporada y una avenida llena de bares y restaurantes junto a la playa. Pero el verdadero regalo está en ir temprano, cuando el sol empieza a levantar una línea naranja sobre el agua. Es perfecta para quienes quieren ver amanecer sin complicarse: bajar a caminar, hacer algo de deporte suave, darse un primer baño o simplemente sentarse en la orilla mientras la ciudad despierta detrás.

El Carabassí

La segunda playa para empezar el día es El Carabassí,en Elche, una de las opciones más especiales para quienes buscan un amanecer más natural. Es una playa de arena dorada y fina, rodeada de dunas, incluso dunas fósiles. Esa combinación de pasarelas, vegetación, arena y horizonte abierto hace que el amanecer tenga aquí un punto más salvaje que en las playas urbanas. No es solo ver salir el sol: es llegar entre dunas, escuchar el mar y notar que el paisaje todavía parece medio dormido.

El Carabassí funciona muy bien para quienes buscan una mañana tranquila, sin prisas y con sensación de escapada. Las pasarelas de acceso, la vegetación dunar y la amplitud de la playa permiten disfrutar de una escena muy fotogénica, especialmente cuando el cielo se tiñe de rosa o naranja sobre el mar. También es una buena opción para quienes quieren combinar el amanecer con un paseo largo por la arena, un baño temprano o una visita posterior a otros rincones naturales cercanos. Eso sí, conviene respetar siempre las zonas protegidas, no salirse de los pasos habilitados y evitar pisar las dunas, porque forman parte del valor ambiental de la playa.

Les Deveses

La tercera propuesta está en Dénia: Les Deveses. Es una de las playas más extensas del municipio y una opción perfecta para quienes quieren un amanecer con horizonte amplio, mar abierto y, en días claros, esa silueta lejana que convierte la costa norte de Alicante en una postal. Al amanecer, antes de que el viento y la actividad ganen protagonismo, el paisaje suele ser muy sereno: olas suaves, luz baja y una orilla larga para caminar.

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Les Deveses es especialmente recomendable para quienes disfrutan de los amaneceres largos, no de los que se ven desde un punto fijo y se acaban en diez minutos. Aquí apetece andar, mirar cómo cambia la luz sobre el agua y quedarse un rato más cuando el sol ya ha salido. En verano, además, madrugar tiene premio doble: se evita el calor fuerte y se disfruta de la playa en su versión más tranquila. Para los más activos, puede ser el inicio perfecto antes de una sesión de paddle, windsurf o simplemente un paseo por la orilla antes del desayuno.